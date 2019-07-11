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《白发》她被权欲算计骗身毒惨，缘何惊叹何其有幸

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2019-7-11 14:18:11

 

《白发》她被权欲算计骗身毒惨，缘何惊叹何其有幸


由于超爱《锦绣未央》，便去看了李慧珠导演+程婷玉编剧再度合作《白发》，虽然依旧是虐心爱恨情仇、步步为营的尔虞我诈，相比多数古装偶像剧这次权谋、武打、权谋、情感俱全，但这次58集篇幅绝对有灌水，头重脚轻的结尾也略有点潦草，只能说能凑合打发时间吧！


《白发》她被权欲算计骗身毒惨，缘何惊叹何其有幸


失忆西启长公主容乐远嫁北临，跟王子无忧、傅筹、容齐产生复杂情感纠葛，后面众人跳出小我，合力粉碎奸佞的阴谋。男女主角安邦定国，实行赡民变法，百姓丰衣足食，又成为一代明君贤后，似乎符合所有观剧需求，但相比《锦绣未央》对宫廷斗争与人性欲望的深入描写，所有元素都俱全的《白发》，反叫我随处看到为商业早早妥协与无奈。


《白发》她被权欲算计骗身毒惨，缘何惊叹何其有幸


张雪迎饰演容乐，身为智勇双全的西启长公主，到北临首先就蒙面示人，被卧床抬过来王子奚落后，还怼天怼地不服输，其实走出《狗十三》的小女孩还挺泼辣。宗政无忧起初看似懒惰浪荡，实则有胆有识、有算计，他对容乐一往情深，李治廷表现也还算到位。欢喜冤家不打不相识，到天崩地裂虐心相爱，居然靠女方易名为漫夭，每次出去民间查事走在一起。


《白发》她被权欲算计骗身毒惨，缘何惊叹何其有幸


作为古装偶像剧，多角恋爱是必须的，这次《白发》有备而来：容乐与无忧相爱，傅筹、容齐也爱她，女杀手痕香、孙雅璃爱傅筹，项影爱痕香，萧可、昭芸爱上无郁，昭芸还必须嫁给宸国王子宁千易....倘若加上西启太后、傅筹的养母苻鸢，太监林申，宗正允赫老一辈的情仇，撑出二三十集是没问题，但58集就有点过了。


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后面，容乐不是西启长公主，跟女杀手痕香是姐妹，各自被坏人寄养。心怀不轨歹毒将军傅筹则谋朝篡位，居然跟无忧是一母亲兄弟，等着被苻鸢算计，搞骨肉相残，那位西启傀儡皇帝容齐老妈，居然也是苻鸢....一个中毒被废的妃子，能把毒移到孩子身上，还同时穿梭西启、北临高层去“垂帘听政”，简直是“绝代双骄”宫廷变异版，真是离奇不能推敲。


《白发》她被权欲算计骗身毒惨，缘何惊叹何其有幸


不过，抛开那些乱七八糟的狗血层面，《白发》作为偶像剧还算精致，易容、武打、权谋都闹热非凡。本来为了爱情与终身托福，容乐甘心提前献身无忧，反而发现对方只是为骗她交出《山河志》，傅筹、容齐也早勾结一起不断骗她。所以望着中毒的小姑娘得知真相后，等于被三个男人骗惨，雨中挨淋落魄与痛苦样子，反惹人怜爱！


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容乐嫁给了傅筹，无忧发现原来容乐就是漫夭，心中十分的后悔，也因此再度疯狂爱上了容乐。傅筹为了报复无忧，便向假容乐的痕香下了药，不料却被掉包成真容乐，用羞辱女人威胁无忧投降，容乐因此毒发青丝化作白发，本应很虐心过程，并没预期精彩。痕香卧底太子家，后者色咪咪进入幻境，却中了迷药不知所以然，刘瀚阳浮夸表演，不能叫人信服！


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“这世上每个人对感情是不同，有的人全心付出，有的人拿来利用，是否不求回报你要问自己的心”这是丫鬟拢月生前对容乐一席话，恰恰也成为《白发》引人深思之处。其实在充满算计宫廷斗争中，这些年轻人都是受伤和牺牲者，老一辈宗政允赫为了权势，给爱妻符鸢下药之后送给了容毅，导致后者打击报复，让他最终备受折磨、骨肉分离，险些酿成大祸。


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腹黑深沉、擅长权术的大将军与摄政王傅筹，经超演绎得稳健生动，夺人眼球。他钟情容乐，却骗她害佳人中毒白发，并玩弄辜负了同生共死的痕香，登上权力最高点，却孤胆、无奈、迷惑。就像他寻到假装疯癫养母，满眼柔情的样子，望见无忧母亲骨灰散乱，还跑回去安慰容乐，编导还是想拍出一点人性纠葛。


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最令人心疼和震惊的就是罗云熙饰演容齐，他从小就被母亲当成傀儡，好容易爱上漫儿，后者还被逼喝下毒药失忆远嫁他国。他看起来无喜无悲、善于掌控人心，却冷淡疏离、理性克制，为了爱情不仅以血换血、以命换命，还不惜利用自己的尸体，来为漫儿争取最后的解毒时间，优点是何其伟大，缺点也是何其离奇！


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需要鄙视是孙雅璃与老爸，他们是是为争斗来凑时间的，那点阴谋诡计，什么“白发妖孽”，就等着男一号作秀变白头，然后跟女一双双治好病，消灭这些死得其所的敌人。每个人都一根筋爱着对方，可看似柔弱实则伶俐狠毒的泠月，在被铁汉柔情的护卫爱人萧煞揭穿身份后，狗急跳墙居然叫对方一起杀人跑路，换来对方忍痛一刀，人在危机中选择是残忍的。


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待在容乐身边的人都不长久，几个好姐妹都算计陷害她，唯独黄灿灿饰演沉香洗心革面，为了百姓大义，同青梅竹马的宸国王子反目。反而傅筹在“虚假的仇恨”中挣扎了那么多年，好不容易挣脱了黑暗的枷锁，还得知自己有女儿，就在结尾轻易就被林申暗算惨死。


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听着“来世，我还要找到你”“来世，不要再遇到我”，痕香和傅筹最后的对话，双方都是被命运捉弄的凄凉人，让我想起《锦绣未央》李常茹与拓跋余，陈欣予饰演痕香冷艳、性感、痴情，比她演殷素素时稳健多了，但重口味煽情细节处理总感觉没那么细腻。


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在架空的朝代里，撇去历史的负荷，权谋争斗都司空见惯，却着重凸显了言情。李慧珠导演团队在布景和服饰方面，采用了极简中国风的风，叫精致画面清幽淡雅，优点很多。大结局正邪双方居然摆开阵势，都是高层领导有军权，却是内部厮杀，分分钟死人，项影、痕香、傅筹、容齐、宗正允赫、符鸢、林申瞬间都挂了，反转很多，同时也略潦草。


《白发》她被权欲算计骗身毒惨，缘何惊叹何其有幸


假如符鸢对儿子付出半点真心，就未必死得如此惨！纯天真的无郁和古灵精怪神医女可儿，结尾有情人终成眷属了，曾经腹黑女沉鱼回来博古堂教“山河志”，坏丈夫被灭、怀孕在身昭云郡主则不知去向，等着看男女主角登基的大团圆宿命...容乐和无忧虽然相爱不易，但他们一直幸福的爱着，到头来他们活得好好的，瞬间失去了上回《锦绣未央》悲剧震撼力。


《白发》她被权欲算计骗身毒惨，缘何惊叹何其有幸


同样耀客出品+田雷参演，《白发》跟《红蔷薇》一样是狗血与诚意兼在，明明从人物格局与制作是精品剧路线，却在剧本和商业操作等方面有妥协与缺陷。全剧最后一段台词画龙点睛总结了乱世，唾弃算计、叛逆、迷惑，呼吁坚韧逆袭的正能量清流，人间正道是沧桑！


《白发》她被权欲算计骗身毒惨，缘何惊叹何其有幸


“无忧，我们何其不幸，身处乱世浮沉，被人安排算计，我们又何其有幸，铸就治世根基，不忘山河壮志。其实何曾有什么既定的命运，一个人的命运终究还是由自己决定，有人茫然失措，有人背弃自我，有人迷失歧路，自然也有人幡然醒悟，有人上下求索，有人牺牲成全，我只愿从今以后，能与你相携到老，沿着这条我们选择的路，坚定如一地走下去！”——容乐

PS:郁可唯、李治廷《小至》张雪迎《忘忧》都是很好插曲，推荐给大家听！


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