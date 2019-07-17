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《陈翔六点半之重楼别》：爱情事业疑无路，滇戏开嗓又一村

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2019-7-17 14:22:35

纵观整个电影行业，国产喜剧元素的影视作品中，目前常见有以开心麻花为代表的东北喜剧，以及相声小品演员转型的“相声电影”。之所以将相声电影作特殊对待，实在是这个领域还未曾见到叫好又叫座的作品诞生。


以开心麻花为代表的喜剧，在《李茶的姑妈》等失手作品相继出现之后，该品牌也遭到了越来越多的质疑。如今喜剧市场每况愈下的大环境下，只能是八仙过海各显神通。不少嬉笑怒骂、黑色幽默、冷面笑匠的喜剧作品横空出世。而2019年7月11日爱奇艺上线的电影《陈翔六点半之重楼别》便是一部能让观众感觉到不一样的喜剧电影。



偌大的电影市场中，中小成本作品想要逆袭突围而出，有一个充要条件：在剧本和制作上使用巧劲儿。从2017年到2019年，《陈翔六点半》系列已拍出第三部电影，能一直坚持下来，足可见其巧劲儿的使用熟练程度。



能收获挑剔观众们的好评，究其原因还是陈翔导演对喜剧的把控能力。众所周知，喜剧的内核是悲剧，《陈翔六点半之重楼别》的主人翁刘馆长，像极了我们身边那些没有钱也没有爱情的普通年轻人，更为扎心的是……刘馆长已不再年轻。电影开头从飞扬滇戏馆切入，刘馆长及其馆内其他几位戏曲演员为了维持人们逐渐遗忘的滇戏，而显得步履蹒跚。那些逃票进场的老头，对戏曲广告极为不满的老太太，都成为电影剧情中独特的风景。微薄的收入难以为继，但刘馆长一行人不忘自嘲，互相打趣，日子倒也看似并不赖。



直到有一天，年轻漂亮的段晓蓝打破了飞扬滇戏馆的沉闷。这位有故事的女青年，从此与刘馆长展开了一段难解之缘。为了维持戏馆的经营，也为了帮助失意段晓蓝走出人生低谷，刘馆长一行人，开启了曲折离奇的“巡回演出”。这一剧情设置也让《陈翔六点半之重楼别》添加了公路喜剧元素。在这妙趣横生的旅途中，山穷水尽疑无路的刘馆长，似乎找到了人生新的希望，爱情的火光在他心中被点燃。只是，当爱情与金钱挂钩之后，人生的得而复失、失而复得变得扑朔迷离。悲喜之间，观众的心情随刘馆长一同大起大落。



《陈翔六点半之重楼别》的剧情设置十分精巧，甚至可以用百转千回来形容。邂逅女神，女神竟主动开撩，正准备表白之际发现女神是老板的小三，小三上位不成自杀后开展治愈之旅，老板却回头来挽回女神。电影最后的结局也是留足了悬念和感动。正可谓是人生祸福相依，笑泪交织，不坚持到最后，刘馆长自己也未必能猜得准结局。




当一个人输到一无所有，开始输不起的时候，他就会拼命。绝望之际的刘馆长，有了轻生之念，当他独坐于戏台，手中慎重托起滇戏的舞台道具时，虽没有一句台词，却能令人深刻体会到彼时他内心的悲怆。这里不得不称赞陈翔导演的镜头语言和对剧情的把控能力，不经意之间竟让观众在辛酸的境地之中，看到了一种高级感。



生活让人一次又一次的绝望，作为一名普通人，应该如何应对这种绝望？飞扬滇戏馆的刘馆长，给出了每一位普通人以生活的答案：“拥抱生活，吸干生活的骨髓！”坚守着不被外界理解的滇戏传承，只因心中有着发扬滇戏的信念；坚持对自己心爱的人付以真心，哪怕外人误解她诟病她。这其中藏着的，是刘馆长对自己事业的热爱，对爱情的坚持。电影也讲述了“热爱”“坚持”，这简单几个字中间掺杂着多少的艰辛。



能拍到第三部的系列喜剧作品，势必有其自成一派的优势，《陈翔六点半之重楼别》虽距离经典喜剧尚有距离，但其独具的幽默以及巧妙的剧情，着实是中小成本喜剧作品中的佼佼者。在欢笑之余，《重楼别》也让观众认识到了作为非物质文化遗产的滇戏，更让人体会到小人物在大时代洪流中的幸福与无奈。对于电影的主人翁刘馆长其人，可谓爱情事业疑无路，滇戏开嗓又一村。


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电影说这是电影，电影说这是生活。

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