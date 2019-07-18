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《银河补习班》 | 人生胜利，未必靠苦大仇深来完成

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2019-7-18 14:17:57

最初以为《银河补习班》是像《放牛班的春天》一样讲述老师与学生的故事，但看过电影后发现，原来是讲述父与子。像普遍的中国式家庭一样，《银河补习班》里的家族，同样是焦虑的母亲，缺席的父亲。但是又非常特殊的原因在于，父亲的缺席有着太多太多的不情愿。电影几度反转过后，反而是父亲，代替了母亲的家庭角色。

回忆杀，成就迄今最极致的怀旧

故事从航天员上天开始讲起，在航天员历经万险回到地球的掌声中结束。中间穿插着是中国最年轻航天员对自己父亲的回忆。父与子跨越漫长的时光，在感人的亲情故事中，80后、90后观众，对儿时的回忆也清晰浮现在眼前。

首先不得不称赞《银河补习班》的道具团队，毫不夸张地说，道具团队成就了截至目前90年代场景还原最极致的电影。PB机、大哥大、泡沫盒装的方便面、女主角的黄金首饰、还有大波浪发型……就在这泛黄的怀旧色调中，邓超饰演的父亲马皓文，经历着自己跨越80、90年代的曲折的故事。

用热爱，让孩子找到自己的热爱

马飞因为调皮捣蛋，面临名校的驱逐。正在此时，马飞的家长表现出了截然不同的两个态度。马飞妈妈一直哀求校长，希望能给孩子留在学校的机会，让他逐步去跟上学校里其他优等生的进度，想必这种态度，也是大部分中国式家族的态度。而马飞的爸爸，则表现出决然不同的坚定，他认为马飞将有机会成为这个学校最为优秀的学生。可就是这么一个学渣逆袭成学霸的故事，《银河补习班》中的多次剧情反转，将其故事讲得一波三折，颇为触动人心。

想要孩子优秀，学好课本上的知识固然重要，但还有更为重要的事情，那就是孩子独立思考的能力，也就是近些年来教育一直倡导的素质教育。孩子的创造力，将是他一生受用的能力。这一点，可以课本上从来未曾教授的。“如果没有箭靶，那我们每天拉弓还有什么意思呢？”父亲马皓文的言下之意，是让孩子找到自己的热爱。找到了自己的热爱，对于少年马飞来说，才是人生最快的捷径。从此，无可救药的“学渣”，摇身成为可造之材。

胜利组，未必靠苦大仇深来完成

马皓文给孩子满满的爱，也不断的鼓励孩子独立思考。给了孩子自由成长的空间，这让孩子逐步找到了自己的人生目标，终走上人生胜利组。对于人生胜利组的概念，《银河补习班》也有着与以往不同的注解。什么是人生目标？不是清华北大，“清华北大只是过程，不是人生的目标”。

想要人生胜利，首先得找到自己的热爱。找到自己真正喜欢的事情，有着这个喜欢的前提，人生所有的付出，都是心甘情愿的，都是甘之如饴的，都是值得回味的。在跨越漫长时光的父子情中，马皓文有着自己的热爱与执着，儿子马飞也逐步找到自己的真正热爱。在电影的结尾处，父亲的过去，儿子的未来，终于产生了激烈碰撞。正如电影前半部分充斥着90年代流行金曲《快乐老家》《走四方》和电影后半部分悠扬的大提琴配乐，产生了化学反应一样。

银河水库旁的父与子，一位刑满释放的父亲引领孩子圆了他的航天梦想，还有一份超越银河系的沉甸甸父爱。不得不说，演员邓超在为人父亲之后，将自己的诸多感悟放在马皓文这个角色身上，既幽默又有智慧，既轻松又有感动。这其实也颠覆了我们以往对人生的看法，原来想要获得人生胜利，未必是苦大仇深来完成的，也可以是轻松的，愉快的，令人热泪盈眶又满怀欣喜的。


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电影说这是电影，电影说这是生活。

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