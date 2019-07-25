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女人一生的控制与反控制，都在《春潮》中道尽

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2019-7-25 0:10:16

春天是最有力量的季节，万物破土而出，河流迅速涌动。而在大时代的洪流之下，有一个家庭里的三代女性，对待生活有着截然不同的态度。这部讲述三代女性不同价值观的电影，就是《春潮》。

近几年不少影视作品直指原生家庭的各种问题，只因其接地气。事实上，大部分的原生家庭问题是无解的，因为人的性格就是命运，如果能够得到解决的问题也不会形成人物现在的性格。2019年上半年热播的电视剧《都挺好》之所以成为爆款的其中一个原因在于：真实。接地气的影像表达能令人产生共鸣，也让原生家庭的探讨得到升级。每个家庭都有问题，然而问题本身就是答案。



在看过电影《春潮》后，能感觉到影像表达对原生家庭进行了深刻又不乏温情的展现。从没有一部女性电影用如此独特的视角、如此细腻的风格来反映时代的变迁。三代女性的性格特征，其实反映的正是三个时代。



郝蕾金燕玲同台飙戏，瞠目而视母女斗法

电影《春潮》的演员阵容虽谈不上轰动，但绝对称得上是华语文艺片的顶级班底：饰演郭建波的内地女演员郝蕾曾获六次金像奖金马奖的提名，最终在2010年获得金马奖最佳女配；饰演郭建波母亲纪明岚的女演员金燕玲，更是曾获十次提名，六次获得最佳女配角。


这两位女演员的演技实力毋庸置疑，戏外二人同台飙戏，在电影中的母女斗法，还是真正看点。纪明岚喜欢掌控，即使是社区的文艺汇演，她也要成为最具影响力的那一个。其女儿郭建波责是新闻报社记者，心思极为敏感，多年以来一直在挣脱母亲的控制。


现实生活中，这样的母女关系并不在少数，越是掌握力强的母亲，越是容易遇到自由洒脱个性散漫的亲人，这似乎是太极的两仪，总能在世事中保持微妙的平衡。


母亲纪明岚那一代人，似乎是害怕亲密的关系的，越是亲密的关系越是容易让他们产生不安全感。郭建波这一代人，遇到的母亲控制力越强，越是渴望家庭的温暖，渴望父爱。这也就有了两代人的代沟。电影《春潮》由人物推着走，纪明岚和郭建波的命运，推动着剧情的发展，中间因为小朋友郭婉婷的学业与生活，不断地激化着纪明岚和郭建波的母女矛盾。


每一个家庭都有问题，原生家庭已有答案

缺乏安全感，是每个时代女性都会存在的问题。但是每个时代的女性所表现出来的内心情绪是不同的。不在少数的家庭中，都可能碰到过像纪明岚这样的母亲——幽怨而暴怒。上一辈人，仿佛是用对家人的苛责来缓解自己缺乏安全感的焦虑；而我们这一代人，明显活得更自我一些，更孤独一些；我们的下一代人，如今的孩童们，则对于安全感的需求则是亲人、朋友的陪伴。


《春潮》中两位母亲所暴露出的问题，其实不算是特别冲突的矛盾，但是对于人心灵的伤害，是慢性的，是隐形的。时间久了，人的性格会受到极大的影响。每一个家庭都有其自身的问题，但问题本身就是答案。原本可以在不断的修正中解决的问题，因为家人之间日积月累的缺乏沟通，逐步把家庭演变成一场没有硝烟的战场。


值得一提的是，纪明岚作为上一辈人，在家中发火的次数不少，金燕玲这位女演员的爆发力极强，在她每次暴怒的同时，又能感受到她的幽怨，观影过程中不断牵引着观众的情绪。我们甚至会在观影过程中，看到在饭桌上拍桌砸碗大发雷霆的母亲，以及不厌其烦选择沉默的女儿……


三代人的性格大不同，顾盼之下时代变迁

在时代的变迁之下，纪明岚、郭建波、郭婉婷三代人的性格，呈现反差越来越大，但其实内在还有一种东西正在发酵、正在关联着三个人，那就是反叛。缺乏安全感的女人试图去控制自己所爱的人，而女人内心的反叛又让她试图去反控制而获得安全感。在两对控制与反控制的母女中，女人一生的课题得以呈现。


尤其是纪明岚与郭建波母女，两人多年的心结在电影结尾处和盘托出，令人揪心。《春潮》的结尾，就像一把温柔的刀，轻轻刺进观众的心，疼痛久久难以散去。原生的家庭的问题其实是无解的，如果突然将问题解开了，反而会让电影剧情落入俗套。

《春潮》非常真实的将生活的问题呈现出来，绝不落入俗套。虽然家庭的问题并没有得到解决，但身在家庭中的人，可以选择对过去释怀，可以选择与自己和解。现实生活再残酷，作为女性依然可以选择温柔以待。


原生家庭自然是性格形成的主要成因，但时代的变迁是人性格形成的另一个重要原因。三代人，三位主角，她们大不同的心境，都在《春潮》中得以呈现。电影道尽的女性独有命运之谜，引人深思。


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电影说这是电影，电影说这是生活。

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