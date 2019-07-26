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《无主之城》：谜团中孤岛求生，善恶间全程高能

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2019-7-26 23:03:52

抢先看了几集《无主之城》，感觉这部冒险科幻新剧为这个暑期增添了不少神秘色彩。不仅塑造了鲜活生动的主角群像，而且还营造了非常接地气的故事。同时，也向观众抛出了一个关于良知与邪恶间抉择的问题。

全剧融合了悬疑、冒险、人工智能等元素，突破了同类荒岛求生题材的想象力，剧集质量绝对超出预期。一群身份、经历、性格各异的旅客阴差阳错误入孤岛，面对蝙蝠的袭击、粮食的不足、神秘敌人的出现，曾经拥有的身份、职业、权力、阶级通通褪去了色彩！活下去，成为了唯一目标。每个求生瞬间都仿佛只在一念之间，而每一念也因此生产了生死、善恶、因果的宿命轮回……

本剧以科幻故事影射现实，重新定义了人性：人性不断地在求生欲望中挣扎，复杂的人性也徘徊在迷失与知返之间。演员杜淳饰演的罗燃，为查明妻子死亡因由，踏上了寻找真相的旅途，在孤岛危机的关键时刻，他不畏凶险挺身而出，形象的变化也让观众看到一个与以往不同的杜淳。

女主角方面，许龄月饰演的江雪看似惶恐无助，但其实暗藏秘密，这个充满嫌疑、谜一般女孩，与罗燃爱恨纠葛，牵动着《无主之城》整部剧的剧情走向。

曾因“众筹皇位”而得到网友广泛关注的演员刘奕君，此次饰演看似斯文的商人陈立，从最初的自私贪婪逐步变得丧心病狂，这个角色威胁到每个人物的命运。演员陈雨锶饰演娜娜，拥有超越年龄的缜密心机；毛毅饰演外科医生秦奋，既要照顾妻子，还要担负起了“治病救人”的大任；代旭饰演电台记者宁羽；宁理饰演正直老师刘正毅……

二十多个人物，有血有肉的展现了一个“无主之城”内的社会群相，在角色的塑造方面，《无主之城》可圈可点。

纵观全剧，创作团队试图把“好奇心”和“爱恨情仇”这两大核心，讨巧地糅合在《无主之城》里。在网剧逐步精品化的当下，必须得由过硬的品质来说话。从实景搭建到故事制作，再到演员挑选的，《无主之城》都是按照电影的制作标准去完成的。

剧中每一位新人物的出现，每一次猝不及防的内部斗争，都巧妙地让剧情升级。环环相扣之间，也让罗燃一行人的逃生希望，显得更加微妙。社会群相中，形形色色的人在生命竭尽之前，展露出的人性，被和盘托出。一点一滴地摄入到观众的眼里，不禁引发沉沉深思。



众人合力，能否战胜邪恶；带着良知，能否一路向前？当危险来临时，面对生存危机，应该从善还是从恶？每个看过《无主之城》的观众都会有自己的答案！谜团之中的孤岛求生，善恶之间的全程高能，都让这部剧在这个暑期格外夺人眼球。



该剧现已上线，每周三至周四，各更新2集，VIP抢先看六集。这个夏天追剧的观众，会不会因为看穿了《无主之城》故事背后的人性之中的善与恶，吓得冒汗呢？

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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