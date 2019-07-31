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《烈火英雄》张哲瀚颠覆形象，他做出牺牲叫人敬佩

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2019-7-31 21:59:30



《烈火英雄》是由刘伟强监制+陈国辉导演拍摄最新力作，全片凭借叙事流畅、场面宏大，每个消防员英雄都塑造得有血有肉，赢得了票房与口碑的双丰收。而黄晓明、欧豪、谭卓、张哲瀚等人表演同样大受好评，若问剧中最完整最立体的角色，张哲瀚饰演郑志，绝对颠覆他帅气形象，让人眼前一亮。





都说“时势造英雄”，其实生活中其实有几人面对灾难不害怕呢？郑志同样如此！他起初训练中由于懒散，经常被杜江饰演队长训斥，还被罚做一百个俯卧撑，苦不堪言。偏偏火场危机，他面对队友与国家财产安全，小伙子不仅搬泡沫、扛起水带，还必须硬着头皮去救火救人，种种细节让人物有成长与锐变，使得草根英雄的牺牲变得有理有据。




张哲瀚首次出演大银幕处女作《烈火英雄》，就选择颠覆自己英俊形象，他带着消防员制服与头盔，经常满脸是泥灰与血迹，简直认不出是那个在《班淑传奇》《芸汐传》等古装剧中玉树临风的翩翩公子！毕竟火场危机四伏，任何一位消防员注定是命途叵测，张哲瀚将郑志在危机中内心挣扎与觉醒，诠释得淋漓尽致。



尤其张哲瀚扛水带那场重头戏，符合他憨憨的、有点楞楞的性格。谁都知道水带超重，即便是成年男性都需要三四个人一起来扛，郑志看到队友们都身陷火海，只能独自抱着高压水带去营救。当他不小心被高压水枪所冲倒，头盔碎裂、满头是血，小伙子还不屈不饶地爬起来营救队友，直至身陷火海牺牲，瞬间戳中每一位看客的泪囊。尤其张哲瀚敬业精神足，坚持不用替身，选择自己去扛100公斤高压水枪，他如此吃苦耐劳拍戏，叫人敬佩。



郑志独自救了被大火包围的特勤中队组员，自己则在熊熊烈火中失去生命，更是前后呼应了剧情，让人物更有悲剧色彩。虽然消防员的日常训练艰苦，杜江饰演队长经常训斥郑志，但其实也是最器重他，想让小伙子受磨砺成才。就像影片最后队长拿出鸡腿时，还对郑志念念不忘，足见小伙子在他心中那种英雄分量。



从《怎么会爱上你》豪门少爷夏誉希崭露头角，到《宫锁连城》《班淑传奇》《半妖倾城》等于正大剧中担当重任，再到《烈火英雄》中消防英雄郑志，张哲瀚表演一步一个脚印。他外表俊朗帅气，拥有模特般的身材比例和健硕的肌肉，对表演悟性很大，表演潜力不俗。尤其这次《烈火英雄》在片场拍戏时，兢兢业业，凡事亲力亲为，更为同龄男星做出了敬业表率。



《烈火英雄》中张哲瀚用敬业与出彩的表现，证明自己对得起“演员”这个职业。他接拍不同戏份，挑战不同角色，都有模有样。与以往塑造的各种帅气王子不同，郑志这个角色更贴近生活中的张哲瀚，也让我刷新了对他的认知。相信如果有更多经验与磨砺，小伙子注定能成大器。

烈火·英雄 (2019)

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