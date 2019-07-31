《奋斗吧，少年！》：十六岁的挥汗追梦

这一代80后、90后，还记得小时候放学后飞奔回家，守在电视机前看体育竞技影视作品的时光吗？

那时候的《棒球小子》《足球小将》《灌篮高手》《排球女将》《绿水英雄》……这些优秀的体育题材作品，成为我们这一代人美好的记忆。初看7月22日开播的剧集《奋斗吧，少年！》，便不禁想起了儿时看过的那些体育题材片，顿时激动不已，一如当年美好的时光浮现眼前。









一口气看了六集，无论是内容制作还是故事细节，《奋斗吧，少年！》的品质都远远超出预期。一如早年的体育励志剧一般，《奋斗吧，少年！》是扎扎实实的在讲网球队里的故事，并不打着网球的幌子来谈恋爱，拒绝俗套为该剧的品质增添了保障。









故事围绕着育青中学网球队的热血少年路夏以及所在的育青中学网球队队友们，在青春梦想交织着友情激励之下，少年们不断突破自我的故事。整部剧集的基调中二热血，甚至将网球打出了当年《灌篮高手》里湘北高中篮球校队的气势。青春时光的奋力追梦，在蓝白校服的穿梭中，引领观众走进了心中最绮梦的记忆。









在彭昱畅、董力、张逸杰、谢彬彬等青年演员的精湛演绎之下，网球的动作戏看点十足。无论大小赛事，都有专业指导的影子，从运动员的心理活动，到观众的紧张心情，诸多细节的描述无处不见《奋斗吧，少年！》制作的匠心。









年轻本身就是一种美，在《奋斗们，少年！》中以彭昱畅为代表的年轻演员，清新帅气的运动男孩形象令人眼前一亮。无论是一对一的赛事还是队友之间的合作、乃至对手之于比赛生涯的意义，《奋斗们，少年！》用富有娱乐观赏性的方式让观众领悟了网球运动的真谛所在。









路夏的各种比赛策略，犹如兵法一样，步步为营，十分牵引观众。这也一定程度上反映出剧集对于人物刻画的注重。除了路夏，董力扮演的乔晨、张逸杰扮演的卓治、谢彬彬扮演的穆司阳……无论是哪位网球队队友、对手，个个身怀绝技，在大小赛事中犹如武林高手过招一般精彩纷呈。精致特效的呈现下，选手们的对角球、挑高球、蛇形球，都看得人热血沸腾。









另外，《奋斗们，少年！》在特效技术以及二次元元素的融合下，让严智明队长的数字型打法在剧中得以呈现。对手接球以后，是高打还是低打，惯用左手还是右手，身高优势，姿势习惯……智明学长都会先用纸笔纪录下来，通过精密计算和详细研究，在比赛过程中，以最快速的方式在大脑中运转，然后通过概率来分析，以此方法致胜。这种漫画式的叙事方式，不禁让人目瞪口呆，大呼过瘾，也承担了剧情的很大一部分笑点。









这种不落俗套又充满怀旧气息的剧情，细腻的人物感情，张弛有度的节奏，让《奋斗们，少年！》尤其适合暑期追剧哦!







