网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

加入收藏

2019-8-2 11:53:37

近五年来，随着电影市场的扩容，从13年的《救火英雄》到14年的《逃出生天》，再到今年8月1日上映《烈火英雄》，消防题材的电影越拍越热，也明显感觉到特效技术越来越成熟。同时，场面和制作也是越拍越升级，国产电影这一块，有了越来越精良的消防题材电影作品。

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

今年的暑期档最有意思的是，爆款动画《哪吒之魔童降世》中的哪吒刚刚学会了控火术，而导演陈国辉携新作《烈火英雄》前来救火。这个暑期档，在建军节这天，该片既拍出了消防英雄在熊熊火场出生入死的惊险镜头，也拍出了每一个小人物真实细腻的情感，黄晓明、杜江、欧豪、杨紫、张哲瀚的表演都在线，影片品质远远超出预期。

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

虽然有120分钟的片长，但电影的节奏紧凑明快，场面也刺激宏大。故事来源于真实事件，还改编自鲍尔吉·原野的报告文学《最深的水是泪水》，所以让人觉得接地气的同时，又颇具看点。当一场恐怖火灾侵袭油罐区，全城人民生命都受到威胁时候，所有消防队员全体出动，誓死捍卫人民的生命与财产，这是英雄一的面，但电影想要表达的，绝非仅仅这一面。在惊险的救火场面之余，影片还刻画出这些城市英雄们在生活中脆弱、无奈、伤痛的真实的一面。从而避免了空喊口号，这一点称得上是消防题材作品一个不小的突破，最值得赞美。

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

在看似是救火的惊险大戏中，剧情实则主要围绕四大人物展开，这也突出了大时代小人物的拍摄宗旨。黄晓明、杜江、欧豪、张哲瀚等青年演员戏份都很均匀，人物亮点是将“消防员”生活化，哪怕是救火英雄也会有负罪感，也有妻儿和七情六欲，还要面对爱人、亲人的分离。其中黄晓明戏份最为吃重，他从意外指挥失败，调职离岗，备受责骂，再到重燃豪情，在火场逆天救人、拧闸门，人物发挥的空间也最大。

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

黄教主表演足够成熟老练，他将江立伟多层次的负罪感，还有智勇双全塑造得非常精准。就像他骗走队员，自己承担着关闭阀门的重任，作好了自己牺牲的准备。这种英雄豪情，顺理成章戳中了观众的泪点。

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

欧豪饰演的徐小斌，为了远程供水要不断潜到水下清理水泵，结果腿部却被水下垃圾缠绕导致牺牲，刚刚跟他拍完婚纱照的新娘王璐得知噩耗哭着跑向海边……那一幕真心让人心酸唏嘘。

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

张哲瀚饰演消防战士郑志，一个在日常训练中表现懒散，被队长惩罚的“反面典型”，还有三个月即将退役便开始混日子。结果在危机关头，大家都以为他做了逃兵，结果他扛着水枪回来了，为了救兄弟坚持到了最后一刻。当他把帽子扔出火海，高喊那句“给我妈”，简直又燃又催泪！

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

杜江饰演的特勤一中队队长马卫国，面对不断逼近危险物品的大火，决心带领队员不退半步，为了让所有人知道他们不是逃兵，拿出手机给队员录下遗言。那场戏让人印象最为深刻，每一个消防队员都有血有肉，也会感到害怕甚至哭泣，但他们依然选择坚守阵地，这样的消防员，让人信任也让人心痛。

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

电影中的救火场面不仅是局限在爆破、燃烧，还有井盖被炸飞，甚至还有潜水、直升机救援、城市人群恐慌等细节，各种大小场面都伴随各种精益求精的电影技术，直接拍到了登峰造极。毕竟，按照1:1的比例搭建了巨大的港口、油罐区，并且采用实景拍摄，最大程度还原爆炸场景，相比以往同类国产片，这一点绝对是大手笔，也绝对是空前的。

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

每一部精彩电影的背后都有很多的付出，每一个人的心血都是铸就这部电影的成功。这部大手笔的灾难巨制，每一分钱都用在刀刃上，救火英雄的情感非常催泪。生活中的这些城市英雄，值得我们每一个普通市民去尊重。

《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

今年的暑期档冠军，也将有可能在“控火”的《哪吒》和这部“救火”的《烈火英雄》之间诞生。


--------------------
电影说这是电影，电影说这是生活。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274540名成员15386个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 