《烈火英雄》拍电影就是要把钱用来磨刀刃儿

近五年来，随着电影市场的扩容，从13年的《救火英雄》到14年的《逃出生天》，再到今年8月1日上映《烈火英雄》，消防题材的电影越拍越热，也明显感觉到特效技术越来越成熟。同时，场面和制作也是越拍越升级，国产电影这一块，有了越来越精良的消防题材电影作品。

今年的暑期档最有意思的是，爆款动画《哪吒之魔童降世》中的哪吒刚刚学会了控火术，而导演陈国辉携新作《烈火英雄》前来救火。这个暑期档，在建军节这天，该片既拍出了消防英雄在熊熊火场出生入死的惊险镜头，也拍出了每一个小人物真实细腻的情感，黄晓明、杜江、欧豪、杨紫、张哲瀚的表演都在线，影片品质远远超出预期。

虽然有120分钟的片长，但电影的节奏紧凑明快，场面也刺激宏大。故事来源于真实事件，还改编自鲍尔吉·原野的报告文学《最深的水是泪水》，所以让人觉得接地气的同时，又颇具看点。当一场恐怖火灾侵袭油罐区，全城人民生命都受到威胁时候，所有消防队员全体出动，誓死捍卫人民的生命与财产，这是英雄一的面，但电影想要表达的，绝非仅仅这一面。在惊险的救火场面之余，影片还刻画出这些城市英雄们在生活中脆弱、无奈、伤痛的真实的一面。从而避免了空喊口号，这一点称得上是消防题材作品一个不小的突破，最值得赞美。

在看似是救火的惊险大戏中，剧情实则主要围绕四大人物展开，这也突出了大时代小人物的拍摄宗旨。黄晓明、杜江、欧豪、张哲瀚等青年演员戏份都很均匀，人物亮点是将“消防员”生活化，哪怕是救火英雄也会有负罪感，也有妻儿和七情六欲，还要面对爱人、亲人的分离。其中黄晓明戏份最为吃重，他从意外指挥失败，调职离岗，备受责骂，再到重燃豪情，在火场逆天救人、拧闸门，人物发挥的空间也最大。

黄教主表演足够成熟老练，他将江立伟多层次的负罪感，还有智勇双全塑造得非常精准。就像他骗走队员，自己承担着关闭阀门的重任，作好了自己牺牲的准备。这种英雄豪情，顺理成章戳中了观众的泪点。

欧豪饰演的徐小斌，为了远程供水要不断潜到水下清理水泵，结果腿部却被水下垃圾缠绕导致牺牲，刚刚跟他拍完婚纱照的新娘王璐得知噩耗哭着跑向海边……那一幕真心让人心酸唏嘘。

张哲瀚饰演消防战士郑志，一个在日常训练中表现懒散，被队长惩罚的“反面典型”，还有三个月即将退役便开始混日子。结果在危机关头，大家都以为他做了逃兵，结果他扛着水枪回来了，为了救兄弟坚持到了最后一刻。当他把帽子扔出火海，高喊那句“给我妈”，简直又燃又催泪！

杜江饰演的特勤一中队队长马卫国，面对不断逼近危险物品的大火，决心带领队员不退半步，为了让所有人知道他们不是逃兵，拿出手机给队员录下遗言。那场戏让人印象最为深刻，每一个消防队员都有血有肉，也会感到害怕甚至哭泣，但他们依然选择坚守阵地，这样的消防员，让人信任也让人心痛。

电影中的救火场面不仅是局限在爆破、燃烧，还有井盖被炸飞，甚至还有潜水、直升机救援、城市人群恐慌等细节，各种大小场面都伴随各种精益求精的电影技术，直接拍到了登峰造极。毕竟，按照1:1的比例搭建了巨大的港口、油罐区，并且采用实景拍摄，最大程度还原爆炸场景，相比以往同类国产片，这一点绝对是大手笔，也绝对是空前的。

每一部精彩电影的背后都有很多的付出，每一个人的心血都是铸就这部电影的成功。这部大手笔的灾难巨制，每一分钱都用在刀刃上，救火英雄的情感非常催泪。生活中的这些城市英雄，值得我们每一个普通市民去尊重。

今年的暑期档冠军，也将有可能在“控火”的《哪吒》和这部“救火”的《烈火英雄》之间诞生。