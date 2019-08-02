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《古田军号》：奏响两个时代的“好好活着”

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2019-8-2 14:33:51

如果当代的年轻人，可以找机会和自己的长辈有着更多交流，其实也是一个从他们眼中看世界的过程。我们正在经历的时代，长辈们也正在经历；而我们未曾经历过的革命时代，听着长辈们娓娓道来，何尝不是一样新奇体验。




8月1日上映的《古田军号》就是这样一部用年轻人的视角，用孙辈的旁白来讲述革命时代故事的特殊献礼电影作品。与以往的红色题材影片有着更多创新之处，同时，也让更多的年轻观众在观看电影的过程中有了代入感，更贴近年轻观众。




独特小号手视角，孙辈旁白更亲切

《古田军号》讲述建国前20年，红军从井冈山突围到闽西期间，年轻的革命领袖带领年轻的红军，走上坚定革命道路的故事。青年时的朱德与毛泽东在很多看法上有着矛盾，而作为一名红军小号手的“我爷爷”当时不过是十岁出头的少年，这位少年眼里的伟人和革命故事，详细地讲给了孙辈。




在孙辈如同龄人谈话的气氛中，电影的旁边显得格外亲切。这种给观众讲故事的电影叙事方式，《肖申克的救赎》也曾用过。在孙辈的旁白中，观众仿佛是在和同龄人进行一场真切对话，引人入胜。




生活细节接地气，以小见大看时代

彼时的红四军，军装，军饷各个细节都必须得到落实，万丈高楼从地起，一切都是从头开始。青年毛泽东更是在寒冬时节睡在稻草堆上取暖，奋笔写下三万字的8个决议案，奠定了伟大的革命基础。领导干部之间，就不同意见展开探讨，选择最优方案，方才决定了此后20年的红四军之路的方向。




为了红军军装领口是用红色还是用黑边镶红色，电影中将此细节都有着深刻讨论。如用黑边镶红色，是否纪念列宁同志，黑边应该是宽还是窄，红四军的宗旨是否贯彻农村保卫城市……诸如此类，都成了彼时的严肃讨论。会议过程中，张一山和胡兵等多位演员的精彩表演，为这部献礼电影增色不少。




在新中国成立七十周年之际，如今再回头看九十年前，从生活细节上的这些问题，其实可以想见当时的大时代。电影的这一主旨，也正好贯彻了“小人物大时代”方针。




伟人思想的碰撞，实践之中出真理

可以从电影《古田军号》中看到年轻时期的朱德与毛泽东二人的深厚友谊。两个人的房间只隔着一个木板，从木板的缝隙中，二人在深夜传送文书，探讨工作。这些电影细节做得非常到位，是以往的红色题材影片中未曾见到的，也能从细节中见到两位革命家的情怀与情谊。在闽西的那段日子里，是革命领袖在绝境中探索真理的过程，20年后的革命成功，这段非凡历程永远值得新中国的每一位人民纪念。


曾经作为一名小号手的“我爷爷”，如今已是年过百岁的老人，但身体依然健康，他说自己如今的心愿是好好活着，多看看世界。其实这个小小的心愿，和作为孙辈的我们一样，有着同样的信念——好好活着。




《古田军号》这部电影，用老人和年轻人的互动，奏响了爷孙之间两个时代的“好好活着”。革命时代的人要好好活着，和平年代的我们更要好好活着。老人不辜负年轻时候经历过的动荡，不辜负如今的盛世生活；年轻人不辜负得之不易的幸福生活，不辜负充满挑战的时代，更加不辜负自己的青春。


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电影说这是电影，电影说这是生活。

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