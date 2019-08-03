从隐忍到爆发，葛铮《无主之城》精彩演绎小人物的黑化

由杜淳、刘奕君、许龄月和代旭领衔主演的悬疑惊悚犯罪题材《无主之城》已近尾声，在高流量以及丰富话题的热点背后，创作团队对于剧集品质的把控以及演员们在角色上的精彩诠释，都给观众留下了极其深刻的印象。

《无主之城》一经播出，便以其新颖的设定和悬疑惊悚的冒险犯罪题材带来很高的话题度，孤岛上没有秩序的荒废之城，所有的人性都被放大。正如剧中陈立所说的"丛林法则"，有些人回归原始的兽性，有些人还保留着文明社会的自我约束。多重身份的重叠，让荒城成为一个孤立的野生社会。

无论是杜淳饰演的男主角罗燃还是老戏骨刘奕君饰演的通缉犯陈立，都深深的烙印在观众的脑海里。但除此之外，还有一个角色，令人在追剧时咬牙切齿，但又心生怜悯，追剧到17集，彻底被他的精湛演技所折服，这个角色就是葛铮演绎的阿新。因前后性情的大反转，形成的强烈反差，阿新这个角色尤其牵动观众，也为跌宕的剧情增添了诸多亮点。

和国外众多"反乌托邦"题材影视剧不同的是，《无主之城》更极致，更贴合国人。罗燃大义、陈立自私，而阿新这个角色呢，他所承载的转变不仅极具个人特色，而且也是一位极具代表性的人物——从沉默到抵抗。

第一集刚出场的阿新因为扒手的偷窃而被路队长呵斥，成为团队的出气筒。初入镜的阿新只是依靠在列车一角，戴着帽子，低头弓腰，不敢以正脸示人。可以说，彼时的阿新介于职务和性格的原因，处于列车这个"阶层链"的底层。

进入荒城后，乘客遭遇了吸血蝙蝠的攻击，离开荒城成为了所有人的当务之急。列车司机因为孩子的丢失选择留在荒城寻找，这时阿新站出来提出自己能够驾驶火车，技能的显现让阿新一跃成为其他不愿久留乘客的生存希望。这是阿新第一次被大部分人寄予厚望，戏中的阿新从之前的被无视，突然有了存在感。

受到惊吓的"小透明"阿新

驾驶列车的阿新满怀自信与欣喜

但随后，得知出路被封后，文明社会所有的身份象征和规则都被架空了。

这时，路经理队长再次颐指气使的欺负阿新，随着剧情的转折，被压抑许久的小宇宙彻底爆发，阿新选择绝地反击。

此时的阿新逐渐从自我束缚中解放出来，陈立看中了阿新身上苏醒的狼性，向他伸出橄榄枝。受到器重的阿新第一次获得肯定，他逐渐明白，一味地委曲求全只会害了自己，想要活下去，就必须爬到食物链顶端。

当陈立成为幸存乘客中的领导者时，阿新理所当然地成为他的左膀右臂。私藏食物、刁难羞辱秦医生夫妻……阿新现在的嚣张跋扈与之前的唯唯诺诺判若两人，他终究将自己的舒适区完全的建立在他人的痛苦之上，并以此获得快感。

在陈立因为烧船被幸存者唾弃后，阿新取代他走上了食物链的顶端，权利使他彻底丧失自我。在最新更新到17集中，阿新带领幸存者想要杀了所有感染者，最终被罗燃阻止。阿新对江雪大喊的那句："我今天就想向你证明我有种。"其实就是这个角色贯彻始终的自我信念。

无疑，阿新这个角色是厚重的，也是层次丰富的。这个全剧转变最令人信服的小人物，从一开始的身处底层被压榨，到后期爬上食物链顶端逐渐癫狂的人物性格，使得整个剧集发生一个巨大的转折。

从前期的同情到后期的咬牙切齿，再到后来的坦诚，演员葛铮在这一个角色中的两种角色性格把握，可以说是游刃有余的。让人不得不承认的是，你有多恨"阿新"，你就有多爱"演员葛铮"。

在剧中诠释"阿新"的葛铮，毕业于北京电影学院，科班出身的他，最初出现在大众的视野中，是以《余罪》中的张猛一角。与此前张猛的冲动耿直相比，阿新这个角色的层次明显丰富了不少，开始时多了几分怯懦，而后的性格转变又是压抑许久的人性爆发。

在这个流量一度被嘲讽为"周杰伦粉丝被迫营业"的娱乐圈，葛铮目前的流量可能并不出挑。但是，凭借着自身对角色的精准诠释以及对表演事业的全情投入，葛铮在演艺圈内一定可以找到自己的位置。

在此次《无主之城》中，葛铮与刘奕君有诸多对手戏，可以看到这位年轻演员在演技方面经过了不少磨砺。面对全网知名的"众筹皇帝"，丝毫不输阵势，在未来的演艺事业上，懂得厚积薄发的葛铮，必将有更多的惊喜带给我们。我们也拭目以待这位寸头小伙解锁更多类型的角色。