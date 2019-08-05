邵兵：为啥现在敢去看《烈火军校》《八子》的自己





邵兵，著名影视演员，电影制片人、导演。曾主演《红河谷》、《紧急迫降》、《军火》、《让子弹飞》、《忠烈杨家将》、《神话》、《烈火军校》、《八子》等中外知名影视剧。他曾凭借《春天的狂想》斩获第5届中国电影华表奖最佳男主角奖，他有型，帅气，会唱歌，也能演戏，绝对是中国罕见的实力派硬汉演员！









本次独家访问时，正逢邵兵和于正合作民国大剧《烈火军校》即将在8月6日热播，可谓是风头正劲。他除了推荐自己最新影视剧外，还畅谈了自己积攒多年的演艺经验与心得，以及跟宁静、成龙、姜文、黑木瞳、渡边谦、于正、高希希、白鹿、许凯、左小青等明星的合作趣闻。









邵兵，1968年2月15日出生于杭州。13岁时，邵兵进入武汉市皮划艇运动队，成为一名帆板运动员。1989年，邵兵放弃了保送至武汉体育学院的机会，决心报考北京电影学院。他坦言：“当运动员是吃青春饭，做演员才有一定稳定收入，所以便报考了电影学院。”





虽然文化课分数还不够，但邵兵身为皮划艇运动员，凭借比赛时拿到的奖牌，特招进入北京电影学院，跟柳云龙、俞飞鸿是同班同学。邵兵笑称“我跟他们在影视剧中一直没合作过，如果碰见，相信会合作很默契。”





谈到多年来坚持演员这条道路，邵兵认为源于自己一直多年来对表演的热爱之情。









1992年，邵兵参演首部电影《蒋筑英》，饰演科学工作者司马森 。而后，他接演了《与往事干杯》《炎帝传奇》两部影视剧，并在1995年凭借出演表现残疾人爱情生活的电影《赢家》获得第16届中国电影金鸡奖最佳男主角提名。





谈到首次获得提名有没激动，邵兵谦虚称，“我一直比较淡定，所以没那么激动。当时我只是希望演好角色，那也并不会表演，都是凭借原始状态演的。所以那时候，我看自己片子都挺紧张的。”









谈到1996年《红河谷》中出演的藏族人格桑一角而成名，邵兵透露为那部戏吃过不少苦，“毕竟我演得藏民完全不是用化妆的，要故意晒成那种感觉，让自己的皮肤和质感特别像藏民。”导致当地的书记都曾误以为邵兵是藏民演的，而外国旅游客同样认为他是藏民，也跑去跟他合影留念。









为了练骑马，邵兵也曾为《红河谷》下过很多苦功，“当时没开拍，我腿就从马上摔伤了，都是瘸着腿演完的。”





当时，冯小宁导演、宁静虽然都已经成名，但邵兵透露，“大家创作范围都挺好，我们都吃过很多苦，大家创作都很快乐，一起去花时间去琢磨戏，同样得去体验生活。所以你当时能静下心来，不用接受打扰，能够安心去准备一部好戏。”









1998年，邵兵接演了《春天的狂想》，他透露，“赵黎明这个人物是作曲家，我当时还是运动员的状态，能去演这种有跨度的音乐人物，滕文骥导演还是蛮大胆的。”





由于对音乐一窍不通，邵兵还曾花费大量时间，到人民文化宫去学习钢琴和音乐。然后他还是觉得人民音乐家的那代人都是很朴实，还是要找到人物身上朴实干劲，所以花了很长时间去体验生活。他吐槽不像现在很多戏，都直接上去就演，缺少体验生活这一关。









终于，功夫不费苦心人，《春天的狂想》让邵兵站在了第五届电影华表奖最佳男演员的领奖台，掌声四起。可是，邵兵并不认为那是他早年的巅峰时刻，相反当时她在领奖杯时，意外发现当时参加这种典礼活动的很多人，都是穿着短裤、拖鞋，感觉不太好。





“那时候没有太讲究，跟现在这种颁奖典礼获奖的人员素质很不一样，所以很多人穿就没觉得这东西是很神圣的。这个奖项对我而言，也没有特别意义。我一直觉得当演员要塑造好角色，有敬畏心，仅此而已。”邵兵这样平和说道。









在90年代中期，邵兵凭借帅气的形象与健壮的肌肉，演艺之路可谓是一帆风顺。那个时代，他接演的《红河谷》、《春天的狂想》、《爱情麻辣烫》、《上海人在东京》等影视剧，都是票房与收视率喜人，让邵兵稳居内地一线男星的行列。





当时，邵兵事业如日中天。但他回忆这段日子，反而谦虚地称，“还好吧！其实那时我拍戏并不是很多，一年就两部戏，最多三部戏。而现在我跑来跑去，有时候一年三四部戏，最多时候六七部戏。”













尽管当时身边每个人都在告诉他“你很红”，但邵兵毕竟是电影学院学院毕业的科班学生，他称，“我们当时都是以片子为第一，以人物为第一，以这些东西去得到一些心理的满足，所以跟现在一些人不太一样，所以我一直对红不红没任何概念。”









据邵兵自己透露，他在2003年和织田浩二、黑木瞳、杨若兮、渡边谦主演的大片《军火》是日本电影当时最大制作。而在日本宣传时，他和制片人站在台前，“连织田裕二都是站在后面的。”





谈到《军火》里面合作的日本演员，邵兵介绍道，“当时我跟他们相处得挺要好的。我经常带他们吃吃喝喝出去玩，当时我就觉得渡边是特好的演员，表演极有张力，黑木瞳和织田浩二也很棒，一帮搞话剧的出身，演技都很扎实。”









那时别人对他说，你在日本很红啊。这位没有经纪人、没有签约公司的“散兵演员”，对此感到心虚，“我对这个行业有一定敬畏之心，觉得自己还差得很远，就想停下来”。





2003年后，邵兵突然宣布退出影坛，“2003年是计划经济状态，你好就会用你。在导演中心制、剧本中心制选择演员，都是你努力才能得到机会。我想加深自己来把自己弄得好一些，对这个行当更加深刻一些，所以想停下来。









本次访问，邵兵透露并不是《军火》那部片影响了他，才暂时退出影视圈，“我只是觉得自己差，需要沉淀，所以我主内去看片子，多学习一下。”





接着，在很长一段时间，邵兵拒绝了所有的片约和公共活动，从毫宅搬到地下室，天天看片，研习演技。在淡出的几年，邵兵一直在积累，他告诉记者，有一次一个日本导演朋友到他家里，一进门就吓倒了，因为他家里四面墙壁上放的都是电影碟。









这几年他都数不过来自己看了多少部电影，“我每次出远门，肯定会带两样东西：健身器和DVD机。”他透露，自己至今已看坏了几十部DVD机，还看坏了两台投影仪。





在邵兵看过的成千上万部电影中，有些他压根都不知道导演、主演是谁，也不知道哪个国家的，就直接去看学习。“但是你看完这些戏，你的整个电影思维就会变。就跟突然有一天久病成医一样，对所有镜头和现场拍摄有全新的感受。”













如今，邵兵的太太张培是北京人民艺术剧院的当家花旦，曾出演过电视剧《大学生女孩》、电影《失乐园》等多部影视作品，2004年，他们的龙凤胎儿女出世，儿子叫邵子恒，女儿叫邵子娇！









谈到如今接戏原则，邵兵则沉默了一会儿，慢慢说道：“其实当你想有原则时候，其实这个世界已改变了。变成没有原则一个世界，整个商业充斥的方面会把这个行当推进，却也会消磨很多东西。我还是会看本子、看角色接戏，但很多不喜欢的戏，为了生存还得接，因为我还要养两个娃。”









当邵兵选择复出影坛后，最开始接演过《迷雾苍龙》《剑蝶》等影视剧，他发现影视圈已经变了，那都已经转到商业社会。那时候邵兵没有经济公司，他反而发现周围的所有人都有经济公司。

大家都是在内部消化戏，外面的戏导演都是各个公司来弄，演员也是自己公司的人，“所以你想颜的戏就会越来越少，你没有经济公司，就会被孤立掉。”所以邵兵曾签约过经济公司，经过兜兜转转，目前他的经纪团队已经稳定下来，每年片约不断。









2005年，邵兵曾跟成龙、金喜善合作过古装穿越卖座大片《神话》，他介绍说“成龙大哥人很好，对剧组每个人都特别好，对所有兄弟们尤其特别好。”









说起韩国大美女金喜善，邵兵夸道：“她在中国拍戏感觉和在自己国家一样，没什么不习惯的地方，也不要求什么特殊的待遇。她是个很温柔的女人，也很敬业。”









因为《神话》合作成功，唐季礼导演还找邵兵客串过《精忠岳飞》，请他饰演一代名将韩世忠，而且跟黄晓明、张馨予合作都很愉快。谈到两部戏的品质争议，在邵兵则轻描淡写说道“其实每个导演都很用心，大家都想尽量做到完美，就看能不能做到了，所以只能证明影视是遗憾的艺术。”









2013年，邵兵在古装大片《忠烈杨家将》饰演了大反派耶律原，因为表神采奕奕，许多影迷都说他抢了“杨门七子”的风头。





邵兵却谦虚说：“我确实得挺好的，但抢戏没想过。耶律原虽然是反派，却是忠孝的，他想为母亲报仇，所以发动战争是想让杨家将尝到跟母亲一样的伤痛。我是按照他的思维方式去演绎，而且这片导演于仁泰也不错，我跟他聊得也很开心。我能把这个人物内心思维挖掘了一下，仅此而已！”









入行以来，邵兵对自己的表演要求极苛刻，所以他对自己每一个角色都没那么满意。即便他曾在《第一伞兵队》《无法抗拒》《血战长空》《银河补习班》等影视剧中有过出色表演，他都不以为然。





身为资深老戏骨的邵兵，对表演极其苛刻。他称，“这些对我来说这些都太简单，这些人物都不够完整，只是我演得到时候，会把各个不完整的人物，尽量演得完整一些。大家说我演得好，还谈不上，因为人物就那么多戏。”









近年来，邵兵开始接触幕后工作，先是在自己主演《我怀了你的孩子》担任监制，然后还自己导自演了《一起长大》。





当被问到是不是想以后转型幕后，邵兵则直言，“我是想导演就导演，有我合适的东西，就自己导演，也干过投资。我觉得这东西还是随着心走，能做就做。但我还是一名演员”









不过，谈到跟老搭档高希希导演合作，邵兵还是侃侃而谈道，“他是我挺好的朋友，也算我学弟。刚进电影学院，他还是大专的，后来进修毕业于的导演系。他人挺好的，所以我们合作了三部戏《血战长空》《奔腾年代》《八子》。”









谈到两人最新合作电影大片《八子》，邵兵道，“我觉得自己表演更加成熟和稳当。这片拍得很苦，付出很多。毕竟这个岁数，这么去跑，这么去跳，这么去冲，还在那么冷的条件下，的确对我是一种考验。”





他透露自己扮演的哥哥大牛，有一段很动人的兄弟情，“因为这就是一段你死我活的战争，所以是悲剧，很感人至深。”









谈到对《八子》有何预期，邵兵谦虚道，“因为我并不具备票房号召力，不知道预期会怎么样。我只希望付出心血会得到相应的回报，投资人都能得到相应的回报。”









接着，于正的民国励志大戏《烈火军校》，邵兵也担当男二号角色。他透露“这是经纪人帮我接的，这剧挺好的。我演得挺好的，跟我搭档左小青虽然是我学妹，但也算老戏骨了。她跟刘敏、许凯、白鹿等人的表现都很出色，推荐大家到时都去看。”









这次《烈火军校》邵兵再度扮演军校教官，比起他过去在《第一伞兵队》《八子》等民国战争戏有何突破时，邵兵透露，“这个人物身上比较伤感一些，曾经恋人死去，他一直不能自拔。”他还买起关子地说道，“这人物可能会让观众觉得有一些好感，其实我还挺喜欢演军旅戏的。”









谈到金牌制片人、编审于正，邵兵则透露他挺热爱表演，“他毕竟原来是中戏表演系，所以他喜欢表演，也喜欢写作，所以他对人物表演与拍摄细节都很在乎。”









谈到《延禧攻略》去年红遍两岸三地，所以大家今年都很看好8月6日热播的《烈火军校》，邵兵也很窃喜地道，“如果能火挺好，那下次他们还会找我拍戏，那我机会还能更多一些。（哈哈）”









此外，邵兵曾在武侠大剧《射雕英雄传》《神雕侠侣》里，分别饰演郭啸天、郭靖父子。当我问到是否跟郭家很缘分，邵兵透露，“《射雕》是当时导演找我去帮忙，我跟蒋家骏导演是很好朋友，特意去串一个场。而《神雕》中，我演得只是一个年纪大的郭靖（哈哈）。”





在他看来，郭靖和杨过更像父子，“所以我就按照我理解去演郭靖，他是一个做父亲的，一个做师傅的人，还曾经背负某种恩怨债务，我演得挺好的。”









他透露自己即将跟甘婷婷、吴磊、莫小棋合作历史正剧《灵州盛会》，跟李少红、钟汉良、杨幂合作《解放了》，跟姜武合作《侠路相逢》....而类似《笑傲江湖》《延禧攻略》等古装剧，邵兵认为如果未来要接，必须要谨慎，因为现在有“限古令”！









谈到如何练成这么好的肌肉有何秘诀，邵兵笑称自己练的时间比较长，从皮划艇运动员到现在三十多年来都从没停止过健身，所以不足为奇。





当他被问到自己的形象、演技、身材能打多少分时，邵兵直言，“从没想过，我现在唯一能说的东西，就是我敢看自己的电影和片子，里面会有我对人物和影视剧的思维方式，我可以去驾驭人物了。”









其实随着自己年纪大一点，经历事情多了，邵兵慢慢就对表演有一些丰富的认知。所以将军、土匪、作曲家、盗贼等角色，他总能都游刃有余去把握，“因为你接每个角色，必须有人物定位，必须根据年代、历史、人物的特质等东西去琢磨，化成你想要的东西。”









不过，邵兵认为自己不能演女人，还有李白这类大诗人，他笑称，“有浑身是肌肉的李白吗？土匪可以健身得很壮，李白能这样吗？角色毕竟是有限制的。除此之外，适合我的任何角色，我都愿意去尝试。”邵兵还谦虚称，“我不是影坛大腕，只是一位影坛老人。”









如今，每次接到一个人物，邵兵都对人物做一个系统的分析和评估，“要把人物前前后后东西贯穿着看，然后有自己对人物定位和思维方式。还得画出人物线和人物心理走向，您才能进去。所以先不要去背台词，而是要去琢磨人物和心理，那样台词自然就有了。”









包括梁朝伟《色，戒》那种大尺度戏的角色，邵兵认为自己也敢演，“如果角色需要、人物需要，真正剧本能打动我，就可以演。”他认为《色，戒》那床戏是极其重要的，“没床戏这个戏是不成立的，整个小说和电影都不成立。”









不过，邵兵以前都是演年轻人，现在很多时候都在演别人的父亲、教官，他也不禁唏嘘道，“人吗！任何时候都会有你合适角色，因为到一定年纪只能这样。影视行业并没那么多稀缺资源，要面对网络流量和年轻人，不可能像美国韩国电影那样去按照不同艺术形式来展现。现在只有一种形式，就是流量形式，所以你肯定是这样结果。”









谈到现在小鲜花小鲜肉，经常演戏不进状态，眼睛里没有戏，邵兵称，“不敢说别人眼睛里没有戏，国外为什么喜欢四十多岁五十多岁的演员，好莱坞这种人为什么特别吃香，因为经过岁月打磨，他眼里的戏，你可以去品的。”





所以他看来很多表演都是经历岁月打磨的，拍戏不是一个放在墙上的照片 ，需要一个个镜头去打磨拍摄，“每个人都年轻开始的，都需要长大和历练，我原来也不敢看自己的戏，这是一个道理。”









如今，中国走得脚步比较快，经济发展都跟世界在接轨，影视必然快速发展扩张。人心的浮动，导致影视剧有浮夸地方。现在什么人都可以进来，什么人都可以演戏，什么人都可以一夜爆红。”

对一个行业敬畏之心，就必然少了。邵兵坦言，原来做演员很光荣，现在做演员是钱的概念，追求点击率和钱，会给社会带来负面影响。对艺术没有敬畏之心，必然会留下问题。”





“国人喜欢扎堆，肉夹馍好卖，所有人都卖肉夹馍。以商业成败论英雄，所以这时代很难出现伯乐，去挖掘演员身上可塑性。”但邵兵自称也做过导演和制片人，必须要把作品推向市场卖钱，所以理解流量带来的问题。









谈到慈文影视老板马中骏最近认为“邵兵将是中年演员中一匹黑马”，邵兵称，“那我谢谢马老板，我也没觉得自己是黑马，我到觉得自己像一头骡子，拎着鱼不停在跑，辛勤去拉磨。”



