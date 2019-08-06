杜江袁泉李沁张天爱《中国机长》制服诱惑谁最美？









《中国机长》根据2018年5月14日四川航空3U8633航班机组成功处置特情真实事件改编，由刘伟强执导，张涵予、欧豪、杜江、袁泉、张天爱、李沁、雅玫、杨祺如、高戈等主演，电影将于9月30日公映。当所有型男美女都穿上制服，上演起制服诱惑，让大家对各个角色产生了无限遐想与期待。









张涵予饰演刘长健，他身穿一身黑色的飞行员制服，无论是领带、笔挺制服，还是袖边黄色斑条、金鹰胸章，都让他成熟的脸颊更显干练，这才是真正的魅力型硬汉。









袁泉饰演毕男，身为飞机上的乘务长，她身着空姐制服，以稳重姿态示人，一缕缕发丝却整洁有序。袁泉本就是知性美女，但此次她一双明亮大眼睛，却透出干练、疑虑、忧郁，让人浮想联翩。









杜江饰演梁栋，他是浓眉大眼的英俊帅哥，此次也是第二机长，小伙子造型干练、整洁、稳重俱全。他穿着白色体恤打着黑色领带，目光如炬地直视前方，当真英气逼人。









李沁饰演周雅文，这次是乘务员空姐的角色，所以跟她在《楚乔传》腹黑形象简直判若两人。李沁肤白貌美，妩媚眼神本就十分迷人，一双灵动的大眼睛和烈焰红唇让她充满了不俗魅力。









欧豪饰演徐奕晨，则是飞机上的副驾驶，戴黑墨镜、利落平头的造型，光那与众不同的酷劲就足够让人羡慕了。









张天爱饰演黄佳，没想到“太子妃”变成空姐，居然是如此靓丽。这一套空姐服真是尽显张天爱好身材，而且俏鼻、秀眸、红嘴唇、白玉纤纤玉手都如此美，她举手投足间都极为干练，一种职业女性就这样展现出来了。









杨祺如饰演杨慧，同样也是一名美貌空姐。她头发挽起来，仪态优雅非常到位，看来女神气质真是无可挑剔啊。









张雅玫饰演张秋悦，真是一名冰雪美人范儿的空姐。她身穿紫色外套内搭白条子衬衣，坐在袁泉旁边可谓是一道亮丽的风景线。







