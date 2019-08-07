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《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋

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2019-8-7 0:06:56

 《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋


上集拍得不咋地，狗血剧情扯得要命，但票房接近7亿，使得三年后《使徒行者2》再度归来。警匪、卧底、兄弟情三大元素俱全，枪战、爆破、肉搏、狂牛群都商量，还从巴西变身为此次的缅甸、西班牙国际化取景，咋样呢？不带脑子看，这种滥煽情的“男色生死恋”，你没准会觉得很爽。


《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋

童年伙伴的意外失散缘起，30年后因一桩罪案，曾经的兄弟再度相见，却已身处不同阵营，还有神秘的恐怖组织介入，这让《使徒行者2》很早变成爆米花结构。从小朋友摆弄魔方起，还有人掐时间计算，孩子救人受伤，以及新颖“魔方”般炫酷字幕，钟伟钊剪辑镜头都很酣畅，想方设法夺人眼球。


《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋

以一份暗网解锁的黑警信息作为导火索，姜佩瑶饰演记者姚可仪，煞有介事在警局接受渣渣辉审问，那么里面谁是黑警？接着，缅甸警察们遇袭击，张家辉神秘失踪，然后再袭击并挟走古仔、姜佩瑶，黄志忠演大反派远程操控一切，恐怖组织、神秘警察高层都浮出水面，故事气氛很紧张，远胜上集。


《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋


制作上全面升级，远赴缅甸西班牙多地取景，枪战爆破飞车拳脚样样不缺，对此，动作导演钱嘉乐可大显身手，从字幕“钱家班”就见钱砸在刀刃上。每次警匪双方枪战，摆出枪林弹雨、爆炸火光，从缅甸到西班牙，绝不重样！期间，张家辉、古天乐、吴镇宇相遇时，三大影帝剑拔弩张，突然互相举枪扫射小喽啰，然后打死吴影帝结束，镜头调度都是超一流。


《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋


可惜影片后半段全为了反转而反转，上集张家辉用子弹打莫斯密码扯吗？这次改用魔方色块打密码，古天乐瞬间知晓意思，凭借快节奏叙事，企图强行遮掩BUG。既然古仔的媳妇早被组织杀害、女儿被绑架，他身在曹营心在汉，高层不如早杀他灭口，还派他去执行谈判与刺杀任务，等着反戈一击，这跟《追龙2》犯得毛病类似——做戏！


《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋

因为姐妹被逼卖淫惨死，女主决心报复敌人，用病毒锁定了人家反派电脑，导致被敌人天涯海角地追杀！那边，古仔、张家辉谈判，两边狙击手互开黑枪，这边呢？姜佩瑶被远程监控，等被抓了，等等，居然是假的，她这是提前录像好的，弄得很跌宕起伏，剪辑镜头像《国家敌人》那样唬人，但根本不经推敲，等着大闺女在车里防御系统被一群人击破，再枪毙！Game Over!


《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋

剧组曾经引以为豪的西班牙斗牛节，在《使徒行者2》最后多车狂飙、多枪狂扫、群牛狂撞的场面里，居然拍得失控而滑稽。张亦驰、古天乐、张家辉后面混战，那边哥两还来不及喊出“下辈子做兄弟”，这边反派就过来开枪，扔下枪欺负哥两，然后...然后...然后...那斗牛就冲过来！车都装尼玛山下，斗牛能说冲就冲吗？那斗牛还色盲，不撞红衣人，专撞黑衣人，莫非那牛也是卧底？雷得人外焦里嫩！


《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋

张家辉被古仔抱在怀里，说着肉麻至极台词，本来应该是惺惺相惜，类似《英雄本色》那种悲壮豪情的遗憾，但估计一般有脑子的人看到此，肯定起哄笑道“渣辉 挺住啊！天乐 我不行了！”大反派黄志忠威风凛凛，却直接被黑客入侵，直接不堪一击被击毙...

明明是动作场面登峰造极的国际化大制作，明明节奏酣畅淋漓，明明打得超级爽呆，明明三大影帝都很走心，为何在刘伟强监制+文伟鸿导演手里如此别扭？


《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋

这次，一同过去看片的哥们讲话，“别苛求了！这年头有打得爽的爆米花就足够了”，话有道理却唏嘘不已！难怪TVB邵氏电影的辉煌盛世，香港电影巅峰时刻，一去不返！


《使徒行者2》靠子弹爆炸狂猛，滥煽情男色生死恋


7.0 

使徒行者2：谍影行动 (2019)

影评(15)

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