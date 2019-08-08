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鹿晗舒淇《上海堡垒》破釜沉舟英雄儿女缘何感人至深？

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2019-8-8 14:52:41


 

本带着怀疑态度去看《上海堡垒》的点映，却没想到滕华涛导演+江南编剧，奉献了像《洛杉矶之战》那样的佳作。都说2019年是中国科幻元年，从《流浪地球》到《上海堡垒》，都是特效逼真，动作戏炸裂，不虚好莱坞，两部戏所体现的“情” 是非常中国化的，有男女之情，也有兄弟 、战友之间的小爱，也有在灾难面前，人类凝聚力量携手抗敌的大爱。



故事无非是外星机器人屡次进攻，上海堡垒成为地球最后防御系统，一边前赴后继牺牲，却不乏惊险刺激打斗场面，能看到手心出汗，还能被小人物的壮举感动到。武康楼、陆家嘴、人民广场等熟悉的现实景象，全都出现在了外星人炮火轰鸣下，这样到是同《流浪地球》一样用实景拉近观众距离。滕华涛继《情牵一线》后，再拍科幻题材，却不忘小人物悲欢离合的细腻情愫。



原著本质上是一个科幻爱情故事：外星人来袭的时代，懵懂少年爱了上帅气女长官。而在鹿晗用文艺腔的话外音交代过《上海堡垒》前因后果后，在烟雾缭绕的科幻背景下，还有激战硝烟短暂过去，江洋、曾煜、潘翰田、陆依依等灰鹰小队人物粉墨登场，他们的相处更加真实舒服，很轻松自然。所以《流浪地球》到《上海堡垒》，骨子里都是小人物对绝境抗争寓言戏。



就像灰鹰小队私下相处畅聊时，他们言谈举止更加真实可信，很轻松自然。每个都是保卫地球的小战士，却不赤裸裸去喊口号，而是一起嘻嘻哈哈憧憬未来，尤其路依依认为不当战士，会选择考“电影学院”，孙嘉灵眼神瞬间流露出那种梦想、美好、希冀，使得草根女孩更为鲜活、人性化。大量接地气台词与话外音，都像《失恋33天》《猛龙》那样意味深长，反而让人有一种释怀的舒服感觉。



鹿晗身为流量明星，跟舒淇“姐弟恋”曾是备受质疑的CP。但当全世界都该认为林澜该跟杨建南在一起，但是偏偏江洋就偏偏喜欢上了她，鹿晗总是小心翼翼又不乏笨拙的小心思，把人物的隐藏内敛情感，还是表现很到位！舒淇跟鹿晗一起仰望夜空，用紫色大丽花来形容末世景象，还有片尾追忆中，鹿晗为舒淇填写自己人生志愿，颇有文艺唯美浪漫的味道。



到后面外星机器人基本大军压境，林澜忧郁片刻后，在舒淇脸上有节奏的微妙表情下，她念着“紫色大丽花”台词，并毅然决然启动“上海大炮”按钮，上海宛如来到了那个天空盛开紫色大丽花的时代，女一则等于香消玉殒悲壮赴死。在科幻慢镜头的渲染下，那种猛戳泪囊方式，可自备纸张。



鹿晗舒淇《上海堡垒》破釜沉舟英雄儿女缘何感人至深？


孙嘉灵饰演路依依，绝对是《上海堡垒》中巨大亮点。她本就长得貌美，惊鸿一瞥便动人，小尼斯满心美好希翼、人生梦想，更像邻家平凡女孩。或许不打仗，她会成为一个小明星，嫁一个挚爱的男孩。偏偏小妮子生逢乱世，只能被迫去抛头颅、洒热血，哪怕她有小女人般恐惧、害怕、伤痛，也得走向战场，面对死伤，等待悲剧宿命。


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在战友死后，她哭得像一个小泪人，那种脆弱与细腻情感被她演得淋漓尽致，吾见犹怜，格外动人。而面对堆成山外星机器人袭击，她念叨别人跟她说过“预防恐惧”方式，然后引爆炸弹，选择玉石俱焚方式为男一留时间掩护，孙嘉灵简直用灵魂在演戏，希望她能像佟丽娅那样红起来。



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耗时6年做一部科幻电影，导演滕华涛曾感慨：“小说一行半，后期一年半。”在看惯了好莱坞大片情况，本片做得特效与打斗，还是拿得出手。数以万计外星机器人迅速从天空袭击到地面，还钻破堡垒铁壁，飞机、上海大炮、上海陆沉都是宏大壮观的场景，还原得栩栩如生。



鹿晗舒淇《上海堡垒》破釜沉舟英雄儿女缘何感人至深？


随着外星势力不断发动猛烈袭击，一群心怀热血的年轻人，带着信念与责任，在上海坚守人类最后的战场...尤其上海大炮无法瞄准目标，鹿晗开着飞机去导航说出那句“向我开炮”，颇有科幻版《英雄儿女》味道！所以我感谢滕华涛导演、江南编剧等每一位勇敢的先行者，所以我感谢林澜、路依依等悲剧英雄身上平凡小人物的点滴。因为时代翻天覆地在聚变，敌人变成外星坏蛋，唯独小人物雄心壮志与人性化悲剧没有变。



这不是一部《阿凡达》《疯狂麦克斯4》那样登峰造极的科幻巨作，也没有《盗梦空间》那种超凡脱俗的新维度创意与想象力，《上海堡垒》却像《掠食城市》《洛杉矶之战》那样充满诚意与情怀，就如同台词中“真正的堡垒是大家破釜沉舟的勇气”那样，在困境中拿出了他们的不屈不饶，还拥有东方式含蓄情感线，所以这部佳作希望能够推荐给那个犹豫的你。


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5.0 

上海堡垒 (2019)

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上海堡垒/Shanghai Fortress(2019)
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