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抛开"成见"这座大山，"哪吒"和《上海堡垒》都需要

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2019-8-10 16:59:23

暑期档正如火如荼进行，《哪吒之魔童降世》也于8月8日揽得30亿票房，能够问鼎最卖座的国产动画电影，与最起初一批敢于抛开“成见”这座大山的人密不可分。



8月9日《上海堡垒》上映，却也如同“哪吒”一般，受到了深深的成见。很多人在还没有看过电影就对其提出批评，这显然不是中国电影市场中应有的文明行为。

抛开成见看暑期档科幻《上海堡垒》

“人的成见是一座大山。”魔丸转世的哪吒，被家人教导时的这句话，放在电影《上海堡垒》上也一样。如今的电影观众，似乎对“小鲜肉”也有一些成见。很多作家江南的小说《上海堡垒》读者，对电影中“江洋”这个角色的扮演者鹿晗存在成见。

人与人相处最重要是放下成见，其实看电影也同样。要放下之前对主创人员固有的印象，去观看全片。在看完《上海堡垒》的全片以后，赞叹滕华涛导演在多达90%的特效镜头之下，依然保留了作者江南细腻唯美的行文风格。纵观全片，感到原著与电影如此贴合，如此默契。

都说2019年是中国科幻元年，从春节当的《流浪地球》便开始掀起热度。那么如果只是因为对流量小生的成见而拒绝观看《上海堡垒》，可能就错过了一部中国科幻影史上值得留名的科幻电影。

陆家嘴危在旦夕，悄然心动的爱情

无论是生活在上海还是曾经到访过上海的人，在看《上海堡垒》时一定会有惊喜。我们熟悉的陆家嘴、静安寺、外滩、国际金融中心……这些地标都变成了灰鹰小队和外星战机对峙的战场。本以为这些越是熟悉的地标越是容易在看电影的时候出戏，但“上海陆沉”“上海大炮“这些充斥着高科技未来感的霸气场面，反而更引人入胜。喜欢魔都的观众，看了《上海堡垒》会更喜欢这个城市，因为灰鹰小队守护人类最后的安全屋、最后的希望时，真的很热血。

电影讲述在外星黑暗势力的入侵下，大学生江洋追随女指挥官林澜，集结一众灰鹰小队，为了人类最后的希望，奋力战斗。鹿晗扮演的江洋与舒淇扮演的林澜，乍看之下并没有CP感，但在是电影中，那种对于梦中情人的暗恋，却被二位演员精准诠释出来了。那种纯纯又朦胧的爱恋，实在没有辜负原著中凄美的那一句：这是全世界最孤独的爱情科幻故事。

青年时期的暗恋，必然是一种美好的情愫，有暧昧有温度。即将这样的情愫很难以修成正果，但会让我们每一个经历过的人，变成更好的自己。曾爱过那些惊为天人的完美恋人，往后的一生都被指引着积极向上，这样才配得上年轻时候的暗恋对象。这种婉约的情感表达，悄然打动着观众的心。尤其是电影结局彩蛋时，令人凝噎，原来我们每一次给对方发送“晚安”的消息时，就是一次心意的表达。

硬核科幻，为中国电影工业化自豪

除了了男女主角细腻的情感以外，《上海堡垒》的特效也值得称道。从技术上来看，并不输好莱坞大片，一千六百个特效镜头，将电影整体的科幻感直接拉高，剧组搭建的15500平方米的实景，使电影整体的视觉水平呈现电影重工业感。

国人一直摇旗呐喊的中国重工业电影时代，任重道远，但《上海堡垒》在中国影史上绝对值得有姓名。魔都首次成为国产科幻片中的人类未来世界的战场。恢弘大气的场景和酷炫炸燃的视觉效果中，藏着一个细腻感人的爱情故事。好的爱情，能让人变成更好的人，看到《上海堡垒》的结局就领悟了。

虽然爱情中常有遗憾，但电影的工业特效，是完整的、细致的、令每一个观众都能为中国的科幻元年而自豪的。

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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