成龙施瓦辛格巅峰对战，《龙牌之谜》的中国印记浅谈

有生之年能再看到成龙大哥与其老友施瓦辛格共同出演的电影，实在是我们这一代影迷之福。8月16日，两人联袂主演的《龙牌之谜》将以3D形式上映。

















曾雄踞世界影坛的两位大爷如今各自活成了传奇：8月期间成龙电影节刚刚闭幕，而施瓦辛格更是走上了从政之路。如今有机会聚集在一起，绝对是棋逢对手。

两个巨星的对手戏叫绝

成龙和阿诺·施瓦辛格二人，有着诸多共同点，都是出身草根，都是幼时习武，都是影坛中他人难以企及的巨星。《龙牌之谜》中，故意以中国古代龙王的传说为基础，但当中又有许多新的注解，传说中国龙王的睫毛被匠人剪去散落到人间便会在地上长出茶叶。这种新型的故事设立，既有古代龙王传说的神秘，又给观众带走诸多新鲜感。













电影《龙牌之谜》中成龙饰演来自中国的白魔法师，施瓦辛格饰演掌管最坚固监狱的典狱长。两人的关系从一开始便是处于对峙，层层铺垫之下，成龙与施瓦辛格的对战场一路备受期待。在二人于典狱长屋内展开搏斗时，电影气氛迅速升温，令人在观影过程中拍手叫绝。













成龙、施瓦辛格两位顶级动作演员的巅峰虽已不在，但你大爷永远是你大爷，《龙牌之谜》中他二人明显宝刀未老，仅是这动作戏份，也已值回电影票价。在成龙电影中，女演员通常戏份不多，但此次力邀马丽出演的《龙牌之谜》中的女巫，与姚星彤饰演的成兰公主展开黑白双姝斗法，好不精彩。













龙王、茶叶的中国印记

在这个集冒险、魔幻、动作于一体的传奇故事中，中西双方各路人马为抢夺龙牌为之展开。有的巫师利益熏心，用巫术控制村民，冒牌的俄国沙皇令人深恶痛绝。历经千难万险，中西人马在途中偶遇，一同前去中国，与邪恶力量展开智勇搏斗。





















沉睡的龙王一直盘踞于墙壁之上，也是这一标志性的特殊角色，将电影分为三个段落：龙王福泽子民，为勤劳的人们带来茶叶这样珍贵的作物；因邪恶力量扰乱秩序，龙王被自己睫毛所累，开始沉睡；唤醒龙王、拯救民众。













自古以来，中国的龙便是一种祥瑞的象征。而中国的茶叶，早已不再是一种简单的经济农作物，更是一种文化的象征。《龙牌之谜》的剧情将两者相互结合，配以成龙、施瓦辛格等众多中西方明星，在凌厉的动作场面背后，其实不难看出该影片文化输出的决心。尤其是沉睡龙王睁开沉睡的双眼那一刹那，那种威严之感，肃然令人拍案。













长时间以来，无论中西方大片，特效从来都是电影品质检验的关键标准之一，看了《龙牌之谜》令人的惊艳的几个特效镜头，实在不负两位“大爷”的卖力演出。













8月16日，电影院里看成龙的龙爪拳，施瓦辛格西洋格斗，两人一拳一腿都是男人的胸襟，都是狂飙的肾上腺素。