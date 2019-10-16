成方旭演绎《学警旋风》里的奇葩法医，微胖界的佛系暖男

由公安部金盾影视、企鹅影视、蓝盾影视、鲲驰影业出品，孙军执导的青春励志剧《学警旋风》已经在10月8日腾讯视频和芒果TV双平台热播。













该剧以警校为舞台，讲述一群高中生通过在警校学习与磨练，历经了不少演习与实战的案件后，最终成为警校精英的故事。













虽说是嫌疑题材的聚集，但《学警旋风》突破了传统的刑侦探案风格，将青春校园，爱情喜剧，悬疑探案融合在剧情中，同时创新的加入当下热门的VR技术实现虚拟体验教学，让七个年轻的学警小伙伴能穿梭各种时代的案发现场，侦破不同类型的案件。













而在这七个年轻的学警中，有一位则是个胖子……据说每一个成功的故事作品里必须有一个胖子角色，比如《鬼吹灯》里的王胖子，《哆啦A梦》里的胖虎，《武林外传》中的厨子李大嘴等等。《学警旋风》也不例外，作为一部群像叙事剧，故事主要聚焦在警校实验班七个不同专长、性格迥异的学警小伙伴，其中以成方旭饰演的徐振兴就承包了这部剧“胖子”角色，是本剧“最搞笑”和“最沉稳”的担当。









在以肌肉型男为主流的警察学校中，“胖胖哒”徐振兴这个角色，给人一种憨厚的直观印象。徐振兴也很好的诠释小伙伴给他起的外号“加菲”，这个外号不光形容他的外表和“加菲猫”相似，同时他的个性也和“加菲猫”十分吻合，造型上极具个性的他有着一副标志性的圆框眼镜，能吃能睡。不光能吃，连在作案现场都能吃撑，甚至把作案工具都吃掉；不光能睡，还能被噩梦吓到尿床。上解剖课中途能跑出去狂吐，却能在见到女神同时一秒变帅，对待同学尤其女同学时暖得四季如春，看似不靠谱的他，在危机时刻却从容淡定的挽狂澜，化解危机，很好的诠释了“加菲猫”精神，面对瞬息万变，笑就完事了。













正是这样一个奇葩的佛系男孩，居然在警校里担当着与自己形象和个性完全不符的专业——法医。普罗大众对法医的认知通常都集中在与尸体打交道的形象上，智商超群却高冷且自我封闭。但成方旭所扮演的徐振兴却完全颠覆了我们传统认知上的法医形象，不光佛系，同时兼具了幽默与暖男的属性。









徐振兴这样一个角色，不仅给艰苦训练的警校生活带来了轻松的诙谐气息，同时把人民警察职务形象背后生活化的一面给演活了，不仅让形象更具立体感，同时也有了烟火气、亲和力。













其实细数成方旭历来的角色演绎，都给人留下了不错的印象，也许不属于“偶像派”的他更专注于把功夫花在演技上，不光在《猴票》中与老戏骨王千源同台飙戏完全不输阵，在《亲爱的热爱的》中与李现英雄相惜的戏份里也给观众留下深刻的印象。













纵观《猴票》中摊煎饼学艺的刘元、《亲爱的热爱的》里Buff战队成员，以及此次《学警旋风》中的徐振兴，成方旭所演绎的角色鲜有重复与相似，从不停留在旧形象当中，一直都在自我突破。就是一个朴素的山洞大男孩，