《侠路相逢》：一部独具中国特色的警匪片

在中小体量影片密集的十月，10月18日当天超过十部新片上映。这其中不乏各种题材：爱情片、动画片、文艺片……但悬疑题材的《侠路相逢》却是独树一帜的，严格来说这不是一部普通意义上的警匪片，电影的上映有着特殊的意义。

电影开场便是几场黄河晋陕大峡谷的航拍镜头，巍峨耸立的峭壁，冷峻威严的峡谷，还有深沉凛冽的黄河水，短短几个镜头便将观众迅速代入到晋陕的风情之中。

在叙事模式上，《侠路相逢》没有依照传统方式，而是在不断地通过闪回，以次用高超的剪辑手法来剖析整个故事的来龙去脉，给观众展现了一个侠骨柔情，义薄云天的故事。

电影故事从邵斌饰演的蒋汉因追捕盗卖石峁古城玉器的团伙而说起。在追捕过程中，蒋汉发现这伙人和二十年前改变自己命运的一伙匪徒有着千丝万缕的联系。二十年前那场追捕行动导致自己的两个好兄弟殉职，自己也背负着外界的质疑和内心的折磨直到今天。其中一位殉职的兄弟留下的遗孤在自己的照料下出落的亭亭玉立，却无意中与犯罪团伙交织在一起。横跨二十年的幕后黑手究竟是谁？二十年前的那场枪战又始于何因，为何如此惨烈。真相愈发扑朔迷离，每个人又将如何选择……

《侠路相逢》的特别之处在于故事里的每个人都是情与理之中纠结的个体，邵兵饰演的蒋汉一方面想不惜一切代价尽快捉到悍匪，另一方面又顾及到已逝兄弟的女儿，不愿告诉她二十年前的真相。姚媱饰演的薇薇难掩对照顾自己多年的蒋汉的爱慕之情，却也对当年父亲死亡的真相充满疑惑。姜武饰演的悍匪更是有着高智商、高情商以及心狠手辣的特质，却聪明反被聪明误，二十多年来一直被蒙在鼓里。

在故事方面给足了诚意的《侠路相逢》，在演员方面也毫不含糊。作为华表奖最佳男主角获奖者的邵兵，一直以后都在银幕诠释着硬汉的形象，这次的角色对他来说可谓驾轻就熟，蒋汉这个角色被他演绎的炉火纯青。大反派姜武也曾是北京大学生电影节的最佳男演员，同时荣获众多电影节的最佳男配角提名。新人姚媱也可以说是电影的亮点之一，她和两位戏骨飙戏丝毫不落下风，三人之间的对角戏充满着火花。

影片《侠路相逢》在结局处充满着反转，当二十年前的谜团被揭开的那一刹那，所有人的命运都朝着自己的所思所想走向了另一个极端。

由此来看，《侠路相逢》绝不是一部传统意义上的警匪片，无论是源远流长的黄河，还是巍然耸立的大峡谷，亦或是荡气回肠的侠义之气，都让它更具中国的特色，这是根植于民族骨子里的气质，也是导演和主创送给观众们的礼物。

在建国70周年的国庆档期过后，这样一部荡气回肠且剧情跌宕起伏的电影，当值得我们走进影院贡献一张电影票。