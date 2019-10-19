《双子杀手》李安120帧神话为啥惨败？烂尾崩溃故事差





外人难以想象本片出自《推手》《饮食男女》《卧虎藏龙》《少年派》的奥斯卡金牌导演李安之手。但其实有过《绿巨人》全面崩溃案例，还有《半场无战事》迷恋120帧技术票房却惨败。不难看出再大牌导演也不是神，他想把杀手救赎、克隆反思、父权挑战、无人性克隆人军队都融合在《双子杀手》里，却最终烂尾！









退役杀手被自己克隆人追杀，带着一男一女亡命天涯，曾经管理过雇佣军的一个最高机密部门暗中下达杀机，其中还涉及到基因工程。听说剧本因为技术不够，直接被搁置了20年。没想到曾操盘《加勒比海盗》《勇闯夺命岛》金牌制片杰瑞·布鲁克海默，近年在《独行者》《全球风暴》连续败走麦城，不知他咋突然联合李安导演+威尔·史密斯，拿这样库存剧本搏市场，廉颇老矣！









在列车飞驰时炫耀了漂亮CG镜头，威尔远程狙击了目标，他就突然被人追杀，还发现那个跟自己基因一模一样的克隆人！看似诡异设计，故事如何收场？显然《双子杀手》编剧团队没有想好。全程看下来，你会发现假如克里夫·欧文饰演大反派不派杀手去袭击，不自己最后关键时候出来送死，根本一点事情就不会有。









史密斯的演技足够优秀，这位51岁的明星通过动态捕捉表演，满足了本片特殊概念和奇想，无论是年轻的杀手莽撞迷茫，还是年老杀手的睿智干练，都拿捏准确，包括抱着枪专业姿势、骑摩托亲自上阵，他都没含糊。在《阿拉丁》刚打破个人票房纪录后，好莱坞巨星史皇依旧在靠个人魅力，死撑《双子杀手》。









对话经常是老掉牙和公式化的，就如同史密斯很容易劝降了女特工、年轻克隆杀手，后者跟自己统一战线。曾主演《死神来了3》《酒醒时分》玛丽·伊丽莎白·温斯特德，这位颜值一般的84后女星，除了秀了一下身手，大打自己人，在枪林弹雨中帮助威尔，多数时间都在当大花瓶，恋情与助手特性都没展开。









多亏有李安和他顶级的团队，以保证动作场面火爆流畅。影片由4K和数字、3D技术和120帧拍摄，尤其哥伦比亚的卡塔赫纳发生的一场声势浩大的摩托车追逐戏和枪战戏份，两个史皇从楼上楼下枪战，再到摩托追车弄炸弄翻数量汽车，以及年轻杀手把摩托车当武器袭击，都拍得叹为观止。高潮戏，敌人拿着重机枪横扫街头小店，无数特工戴着面具持枪袭击，能忽悠不带脑追求肾上腺素的普通观众。









文斯蒂德和王塑造的都是比较功能性的配角，当年竞选007失败欧文同样英雄迟暮，只能沦为愚蠢反派。除了沉迷于创造毫无痛苦士兵，没事刺杀前下属自找麻烦，被打昏醒来过来送死被秒杀。从《记忆裂痕》到《长城》《双子杀手》，华人导演在好莱坞纵横，拿到都这样别人不敢拍的烂俗剧本，绝不是良性循环。









从《少年派》斩获奥斯卡最佳导演与视觉效果，李安便在《半场无战事》迷恋上120帧高清技术，但从技术本身看上去，真心并不是像《黑客帝国》《指环王》《阿凡达》那样观众看着爽，并具有里程碑意义的东西。而有阿里影业、复星集团参投《双子杀手》只能是中外合拍片负面典范，这个假如是奈飞几千万投资的网大尚且能原谅，1.3亿美金大片就是自取灭亡！









国际大导演李安和金牌大制片杰瑞绝对应该反省，在资本绑架的电影市场，他们没商业项目便急于用搁浅剧本，以为有摩托追车、枪战、双胞胎动作捕捉、120帧高清技术，便能掩盖剧本潦草烂尾去搏市场？不懂技术服务于故事，活该惨败！







