网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《天作谜案》：嫌疑犯戏精附体，高能烧脑造悬疑

《天作谜案》：嫌疑犯戏精附体，高能烧脑造悬疑

加入收藏

2019-10-25 23:59:34

在看印度电影《天作谜案》过程中，脑海里浮现了两部经典悬疑电影，一部是前几年的西班牙佳作《看不见的客人》，另一部是早年50年代的美国老片《十二怒汉》。要论剧情的反转，《天作谜案》的复杂程度不输《看不见的客人》，而要论剧情的推理，《天作谜案》两位主演在证词辩论中，颇有向《十二怒汉》致敬的意味。



我们从印度电影中，总能看到比电影本身更多的东西，即是在观影过后引发人的思考，无论是《摔跤吧！爸爸》引发的女性意识问题，还是《嗝嗝老师》引发的印度社会阶级分化问题，以及此次《天作谜案》引发的检察问题……近些年来给我们带来惊喜的印度佳作确实越来越多。虽说是一部印度电影，但《天作谜案》此次罕见的摒弃掉了歌舞元素，一心一心的在悬疑上做足的功课，电影全程丝毫没有破功之处。



电影从一桩谋杀案开始讲起，案中有两位重要的嫌疑人，同时，这两人也是案件重要的证人。原本看似并不复杂的凶杀案，在两个嫌疑人背道而驰的口供之下，变得难解难分，到底谁在说话，到底谁是凶手？



电影有着非常不同于以往的印度片风格，却也有着非常凌厉的剪辑手法。在充满悬疑的电影配乐以及精妙的剪辑中，观众一路跟随着警官的视角寻找证词的突破口。作为一部极为烧脑的犯罪悬疑片，《天作谜案》和以往的悬疑类型片有着明显特殊之处，嫌疑犯的口供一次次被找到漏洞，导致警察在侦破的过程中绞尽脑汁，银幕前观众的心情也一次次跟随着剧情的反转。在错综复杂的案情中，印度中产阶级家庭的诟病也随之浮出水面。



电影《天作谜案》中最大的戏剧冲突在于，两位嫌疑犯互相指证，互相拆穿，两人口供前后有所出入。都说电视剧是剧本的艺术，而电影是剪辑的艺术，电影中警察在侦破案件时，电影不断闪回案件过程，将整部电影的悬疑做到了极致。西达尔特·马尔霍特拉、索娜什·辛哈两位主角，随着口供的前后不同，等于说是扮演了不止一个角色，两位戏精的演出，使得电影故事的逻辑与推理元素更加值得玩味。



除了演员的演技，影片在细节方面做的十分精妙，两名嫌疑犯的每一轮口供，均是将同一时间发生的事进行详细描述。从观众的角度来看，初看两人的证词是一致的，但是两人指出双方的动机又截然不同。如此一来二去，两个人的嫌疑都越来越大。事件向前推移的过程中，观众必须定睛来看两份证词的微妙不同，从而找到谁才是真凶，谁才是受害者。整个过程既缜密又烧脑，饶有趣味。



两位主角西达尔特·马尔霍特拉、索娜什·辛哈颜值颇高，所以电影全程看他二人撒谎也是赏心悦目。观过细微表情的观察，能看到两位主角在不同立场下的内心活动，等于说是两个人皆有正反两面，演出了四个角色。这种二人分饰四角，轮番飙戏的电影作品在国内并不多见。


至于负责案件侦破的警察，在电影中被两位高智商的嫌疑犯绕得团团转，颇具喜感。这一设定，也正是印度电影的大胆之处。最终，精明的警长决定抛开两位证人的供词，从手中现有的证据着手调查案件。然而，从证据着手，案件似乎变得更加扑朔迷离。这也直接造就了《天作谜案》的精彩结局。



看到《天作谜案》的结局，观众不禁拍手叫绝，但在电影的结局之后，又出现了一行文字说明，可以说是剧情的又一次反转。如此烧脑的印度悬疑精品之作，10月25日全国上映，不容错过。





--------------------
电影说这是电影，电影说这是生活。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274643名成员15431个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 