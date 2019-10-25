《天作谜案》：嫌疑犯戏精附体，高能烧脑造悬疑

在看印度电影《天作谜案》过程中，脑海里浮现了两部经典悬疑电影，一部是前几年的西班牙佳作《看不见的客人》，另一部是早年50年代的美国老片《十二怒汉》。要论剧情的反转，《天作谜案》的复杂程度不输《看不见的客人》，而要论剧情的推理，《天作谜案》两位主演在证词辩论中，颇有向《十二怒汉》致敬的意味。









我们从印度电影中，总能看到比电影本身更多的东西，即是在观影过后引发人的思考，无论是《摔跤吧！爸爸》引发的女性意识问题，还是《嗝嗝老师》引发的印度社会阶级分化问题，以及此次《天作谜案》引发的检察问题……近些年来给我们带来惊喜的印度佳作确实越来越多。虽说是一部印度电影，但《天作谜案》此次罕见的摒弃掉了歌舞元素，一心一心的在悬疑上做足的功课，电影全程丝毫没有破功之处。









电影从一桩谋杀案开始讲起，案中有两位重要的嫌疑人，同时，这两人也是案件重要的证人。原本看似并不复杂的凶杀案，在两个嫌疑人背道而驰的口供之下，变得难解难分，到底谁在说话，到底谁是凶手？









电影有着非常不同于以往的印度片风格，却也有着非常凌厉的剪辑手法。在充满悬疑的电影配乐以及精妙的剪辑中，观众一路跟随着警官的视角寻找证词的突破口。作为一部极为烧脑的犯罪悬疑片，《天作谜案》和以往的悬疑类型片有着明显特殊之处，嫌疑犯的口供一次次被找到漏洞，导致警察在侦破的过程中绞尽脑汁，银幕前观众的心情也一次次跟随着剧情的反转。在错综复杂的案情中，印度中产阶级家庭的诟病也随之浮出水面。









电影《天作谜案》中最大的戏剧冲突在于，两位嫌疑犯互相指证，互相拆穿，两人口供前后有所出入。都说电视剧是剧本的艺术，而电影是剪辑的艺术，电影中警察在侦破案件时，电影不断闪回案件过程，将整部电影的悬疑做到了极致。西达尔特·马尔霍特拉、索娜什·辛哈两位主角，随着口供的前后不同，等于说是扮演了不止一个角色，两位戏精的演出，使得电影故事的逻辑与推理元素更加值得玩味。









除了演员的演技，影片在细节方面做的十分精妙，两名嫌疑犯的每一轮口供，均是将同一时间发生的事进行详细描述。从观众的角度来看，初看两人的证词是一致的，但是两人指出双方的动机又截然不同。如此一来二去，两个人的嫌疑都越来越大。事件向前推移的过程中，观众必须定睛来看两份证词的微妙不同，从而找到谁才是真凶，谁才是受害者。整个过程既缜密又烧脑，饶有趣味。









两位主角西达尔特·马尔霍特拉、索娜什·辛哈颜值颇高，所以电影全程看他二人撒谎也是赏心悦目。观过细微表情的观察，能看到两位主角在不同立场下的内心活动，等于说是两个人皆有正反两面，演出了四个角色。这种二人分饰四角，轮番飙戏的电影作品在国内并不多见。





至于负责案件侦破的警察，在电影中被两位高智商的嫌疑犯绕得团团转，颇具喜感。这一设定，也正是印度电影的大胆之处。最终，精明的警长决定抛开两位证人的供词，从手中现有的证据着手调查案件。然而，从证据着手，案件似乎变得更加扑朔迷离。这也直接造就了《天作谜案》的精彩结局。









看到《天作谜案》的结局，观众不禁拍手叫绝，但在电影的结局之后，又出现了一行文字说明，可以说是剧情的又一次反转。如此烧脑的印度悬疑精品之作，10月25日全国上映，不容错过。











