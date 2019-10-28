《越域重生》：大战经典美剧反派，中国夫妇殊死搏斗

距离第一部《越狱》开播已经相隔了整整14年，记得那时候国内观众还没有多少人知道鲍比·罗斯是谁，现如今他已是一个在美剧迷中家喻户晓的导演，除了执导过《越狱》，他还执导了《Lost》、《美女与野兽》、《末日孤舰》及《神盾局特工》,电影《独立日》和《偷心人》等。同时，还入围过包括柏林电影节金熊奖最佳影片等电影节荣誉。





为了回馈中国观众对自己作品的热爱，此次鲍比·罗斯带领了“越狱”中的超级组合，“T-bag”罗伯特·克耐普、洛克蒙·邓巴、乔迪·琳·欧基菲、阿莫里·诺拉斯科以及《终结者2》中T-1000的扮演者罗伯特·帕特里克等经典好莱坞巨星，携手中国实力演员林雨申和朱珠一起，打造了好莱坞品质级别的犯罪题材动作电影《越域重生》。





整个故事围绕在林雨申和朱珠扮演的医生夫妇展开，因为救过股票经纪人麦克，被麦克邀请到自己的森林别墅中度假，谁知竟然遇上刚劫持完囚车的劫匪逃难至此，在这个被山林包围，讯号消失的林间庄园里，这对中国医生夫妇将和劫匪们展开一系列斗智斗勇，最终逃出生天。





电影《越域重生》演绎了好莱坞式的正邪对抗、殊死搏斗、危险逃生的同时，将鲍比·罗斯的“越狱式烧脑”悬疑元素融入其中。在激烈对抗中也能看到细腻的人物情感内核，引发观众对于角色的共情与思考，电影尤其在细节呈现上极为细腻，没有多余线索与铺垫，电影节奏紧凑刺激。





两位中国主演在电影中的表现与以往角色反差很强烈，朱珠从过往性感且风情万种的角色中转变成《越域重生》中文艺知性的女性角色，冷静与理智的表现让观众耳目一新。林雨申扮演的男主角演绎得非常生活与写实，当一个医生面对如此之多的亡命之徒时，敌我力量悬殊巨大，他没有陷入蛮干的套路，而是选择智取。然而毕竟他是一个拿手术刀在手术台救人的医生，而不是杀人如麻的犯罪分子，救人才是他擅长的。所以当他面对歹徒，必须为爱奋命一搏的时候，只能步步为营如履薄冰，他可以用同一个表情和眼神甚至同样的肢体语言表达出不同层次的情感。目睹好友被杀，妻子被劫持，命悬一线的林亮一边奋起反抗，一边内心挣扎。把观众的一颗心提到了嗓子眼，用最为睿智的办法解决着问题，也推动着《越域重生》剧情的发展。





有着中美团队的强强联合，《越域重生》凭借导演鲍比·罗斯的硬实力以及“越狱”中特别带感的顶级欧美反派们的加盟，外加中国实力派演员的精彩演绎，都让这部电影作品的品质得到了极高的保障。





《越域重生》很快将会在国内各大院线震撼上映，值得悬疑题材作品的粉丝们期待，喜欢T-bag以及美剧的小伙伴们不要忘了关注电影的上映信息。正所谓是反派越强大，剧情越精彩，在大战经典美剧反派的过程中，中国夫妇展开殊死搏斗，其睿智表现，值得赞叹。