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钟汉良、周一围同台演父亲，《解放·终局营救》的他们值得有姓名

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2019-12-27 18:59:28

在大银幕中，鲜少看到钟汉良和周一围两位型男升级演父亲的角色，此次电影《解放·终局营救》算是给足了导演李少红面子，一起讲述两位父亲身份的故事，钟汉良扮演的姚哲想尽了一切办法想把女儿救出来，周一围扮演的蔡兴福则是试图在战火中找到自己失踪的儿子。

然而，天不从人愿，两位平凡而伟大的父亲都没有完成自己的愿望，在命运的交错之下，战乱后的重组家庭令观众饱含热泪……在新中国解放前夕，战火纷飞的年代时，战争被铭记下来，但战乱中牺牲的勇士，总有一些是被遗忘的人，电影《解放·终局营救》正是聚焦大时代之下的小人物，愿他们留有姓名。

作为一部营救人质的故事片，《解放·终局营救》的剧情一波三折，全程紧绷，与观众有极强的互动，在细节处充满展现出李少红金牌导演的功底。因故事背景在1949年1月的平津战役，正是解放前夕，将整部电影的故事融合在96小时，相当紧凑。解放军炮兵队队长蔡兴福一行人为了能精准打击敌军要害，所以急需找到突破口，不巧遇到国军的军需官姚哲，从此两位父亲身份的人物，开始有了交错的命运。值得一提的是，电影除了钟楚曦、杨幂的加盟，反派姜浩文的演技也十分过硬，他扮演的敌军长官钱卓群，既狂妄又善战，为电影增色不少。毕竟反派越厉害，剧情越精彩。

为了精准还原战争年代感，影片中的军事武器如坦克、大炮、步枪样样精准，军火场面轮番登场，爆破和动作场面尤为逼真，毫不夸张地说，《解放·终局营救》绝对是李少红导演最大阵仗的作品。蔡兴福率领的一行人，不断躲避着敌人的追捕，不断与敌军周旋，也不断地思索着该如何解救人质。

只有牢牢记住战争年代的残酷，才能更加珍惜眼前和平年代的幸福。电影《解放·终局营救》于2019年12月27日上映，为元旦档增添一抹父亲与子女温情，尤其适合合家欢观影。真实的历史比我们看到的影视作品要残酷得多，但据我所知，确实有不少战乱后的组合家庭存在，电影的宗旨就是为了歌颂人性中的光辉。

蔡兴福在战乱中失去了儿子，却在天津城内找到了一个女儿……虽是一部标准的战争历史题材影片，李少红导演却将两位父亲的感情进行了极其细腻的描写，非常打动人心，甚至在电影的结尾时，姚哲告诉蔡兴福：“随便告诉女儿我去哪里了，她很好哄的，她夜里怕黑，要听儿歌才能睡得着……”令人瞬间泪奔。彼时的局势，过了今天不知道还有没有明天，于是彼时的人，更加竭尽全力爱着身边的人。

这样一部能够打动父辈的电影，充分展示了战火纷飞的大时代之下的小人物的电影，适合带着父母观影，绝对不辱贺岁档压轴的档期。

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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