铁血硬汉满屏荷尔蒙，《特警队》才是真正的男子天团

如果当年2015年十一档上映的犯罪动作片《解救吾先生》还没有让你感受到丁晟导演强烈的硬汉风格，那么从这次贺岁档12月27日上映的动作警匪片《特警队》开始关注他也不晚。





《战狼》系列电影和《红海行动》让我们在大银幕上得以感受到中国军人的血性与军魂，他们戍守边疆或远赴海外维护祖国的统一与和平。攘外必先安内，有人为祖国浴血奋战的同时，还有另一批人时刻维护着社会的安定，他们便是可敬的人民警察。人民警察中也有一群特殊的人，肩负着诸如反恐、抓捕火力强大的犯罪分子、解救人质、缉毒等特殊危险任务的执行，这便是中国特警。

电影《特警队》以这群时刻与危险相伴的人民警察中的精英为主角，向观众呈现时刻潜伏在我们身边的危险。与消防员职业所不同的是，相较于自然灾害的可控性，隐藏在人心的黑暗才是最不可控的。所以特警们每天都是艰苦的训练以提高公安系统的安全系数。

和军事题材远赴海外长枪短跑所展现的轰炸有所不同，影片中的主角"蓝剑突击队"为真实人物原型，电影也从特警队的日常着手，着重表现了特警队员在作战中和作战外的两种状态。日常训练时，两个支队在实战演习中互相博弈，他们将每一次演习都当做战场，用最男人的方式诠释对待对任务的一丝不苟。而在作战中，他们又会拧成一股绳，把自己的后背完全交给队友，以人质安全为第一优先。





除了日常的训练，《特警队》将队员们全力出击破获了一起特大贩毒案，在一张一弛中呈现出了一部本土化的动作警匪片，也向观众展示时刻有可能发生在我们身边的潜在威胁，以彰显特警这群可爱的人所带来的安全感。从某种程度上来说，《特警队》这样的硬汉风动作警匪片更适合女性观众看，影片不仅聚集了众多肌肉型男，还分分钟给女性观众提升内心安全感。





影片开场不久便给观众呈现了一幕地铁解救被挟持人质的情境，真实而熟悉的北京地铁14号线通道，慌乱拥堵的人群，以及贾乃亮饰演的心有挂碍的狙击手。一切都显得如此真实并且充满着未知，以贾乃亮为代表的特警通过实战才发现，平时的训练并不能真正体现自己的实力。面对歹徒，狙击手的实战与训练是两种态势，需要精准的判断出狙击目标的移动方向，否则极有可能出现意外状况。看了电影才知道，再优异的狙击手，也会像常人一样感到焦虑和紧张，也正因如此，他们不顾一切守护民众，维护社会秩序的精神，才更加难能可贵。





无论是拳拳见血的肉搏，还是短兵相接的近战格斗，抑或是狙击手与冲锋队的枪火大战，《特警队》都能满足观众的视觉体验，还有高楼营救和卧底大戏，堪称跨年贺岁第一动作警匪片。









仅仅说《特警队》是一部警匪动作爽片，其实并不完全准确，《特警队》秉承丁晟导演一贯的个人风格，相较于其他警匪片最难得之处，便是真实。如同当年《解救吾先生》改编自真实明星绑架事件，此次《特警队》也同样贴近生活，将特警们的高强度生活展现得淋漓尽致，让观众们更加了解这群最可爱的人。





为了更加贴近观众，此次丁晟导演在《特警队》这部作品中做到了创新：第一人称游戏临场感的镜头运用、真实地铁站的场景展现。这些独具匠心都让观众感觉亲临现场。这不是一部只存活在编剧思维里的影像，而是特警队员日常生活的真实写照。





张云龙饰演的特战队员有恐高症却依然参与高楼营救；贾乃亮饰演的狙击手尽管射击比赛总拿第一，却始终无法克服自身心理障碍，在实战中发挥到最佳成绩……这里面每一个角色都是活生生的人，他们可能有着和普通人一样的精神压力和恐惧，但和这个城市与国家的安定比起来，他们都会用自己的意志力去克服。





当人物和场景都足够亲切与真实，搏斗和枪战的场面足够惊险，我们还有什么理由去抗拒这样一部迸发着荷尔蒙与热血的警匪动作电影？看完电影不禁感慨，比起如今手机里的各种流量明星，《特警队》里铁骨铮铮的硬汉们才是真正的男子天团啊！