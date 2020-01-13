《挑灯斩蛇录》：视效惊人的香艳“聊斋系”奇谈

对于我们这一代80后90后而言，从小看过多个版本《聊斋》《白娘子传奇》《八仙过海》《西游记》《封神榜》等神话故事，所以对于奇幻传说的影视剧总是饶有兴趣。尽管现在年岁渐长，但对于神鬼传说总是念念不忘，满心期待。











就在1月10日，腾讯视频独家上线电影《挑灯斩蛇录》，其中的东方怪谈勾起了人浓厚的兴趣。初看电影封面，颇有儿时看《倩女幽魂》的感觉。电影主要讲述的是志怪小说家陈观与沉默寡言的剑客崔执玉在半路相遇，并且决定结伴到闹蛇患的长兴县合力破除邪祟的故事。一文一武，互相照应。在历经艰难险阻，最终破解长兴县的蛇祸之谜。





电影开场不久，但有妖怪作怪乱，引得剑客崔执玉出场，精致的画面以及让人脑洞大开的故事，瞬间牢牢抓住了观众。令人毛骨悚然的大蛇以及凶猛的老虎，无论从毛发还是神态、眼睛上，都做得极为精细，分毫毕现。只见大蛇闪着银光的鳞甲，坚硬程度肉眼可见，透着一股阴毒之气，这种惊悚的气氛，更加吸引人往后看下去，故事的发展。





而在老虎袭击书生陈观时，见陈观用手中的烛台来保护自己，我们都知道老虎怕火，至此便引出字幕《挑灯斩蛇录》。我们知道，电影的故事与此烛台分不开干系。



当人蛇大战时，大蛇一个转身便能撞飞剑客崔执玉，恍惚中让人不禁想起许克导演的作品《狄仁杰之四大天王》，当时的幻象与场景也是栩栩如生，如同《挑灯斩蛇录》片中看不出特效的痕迹。如此精致的网络电影，在整个市场来说，实则少见。





在网络电影越来越精品化的当下，《挑灯斩蛇录》的剧本节奏把握非常不错，从开头给观众留下了诸多悬念，牵引着观众一步一步探究人物。电影故事中灯与蛇，又有何关系呢？令人意想不到的是在这个集鬼怪、武打元素于一身的电影中，蕴藏着一个凄美的爱情故事。









原来有人被困于崔执玉的利剑之中： “我被困在此处，并将魂魄附于此剑，唯有蛇被斩，方可获得解脱。”而这声音的来源，与二十七年前长兴县的一次蛇患有着莫大的联系，起初的斩蛇人又是谁呢？此番故事人物悉数登场。二十七年后蛇患再起，引得观众继续探得究竟。





人物悉数登场后，个个都有重大嫌疑，而书生陈观竟有一本“无怪不志，无异不述，无奇不谈”的故事集，当地妖怪以被写进小说集为荣，纷纷找上陈观，以求纪录在册。这种心情如今我们被偶像翻盘一样，跃跃欲试。陈观对于编写怪谈这项事情，可以说是倾尽全力，屡屡遭遇险情，甚至不顾生命安危。











就在陈观遭遇重大危险时，被一位富家小姐所救，也是这位富家小姐，赢得了书生倾心。女主角方楚彤扮演的富家小姐属于第二眼美女，初看时并不太惊艳，但是看到后面越来越有味道。陈观因赴京赶考，与富家千金三月未见，此去三月，再回来已物是人非……





这部看完让人觉得满满温情的奇幻电影，简直是岁末的减压利器。年关将至，看到这部视效绝佳的“聊斋系”电影，有一种午夜梦回的奇妙感。原来富家千金并非人类，而是陈观十年来所积之福报。看完电影，暖心的结局令人思绪良久。

对于我们每一个生活的有心人来说，善待自己身边的人和事，都在看过了《挑灯斩蛇录》这部电影以后变得重要起来。因为我们保不齐，哪一天在自己需要帮手的时候，哪一个人，或哪一件事，能帮到我们。从这个角度来说，《挑灯斩蛇录》确实把香艳的鬼怪故事拍出了奇幻大片的质感。









值得一提的是，电影中饰演书生陈观的刘钊宏，曾因出演《镇魂街》而小有名气。饰演剑客崔执玉的上白，更是在《剧场》等多部正剧中有过精彩演出，眼神十分犀利，外形极为阳刚。而女主方楚彤，曾在《延禧攻略》中有精彩演出。这也是继《镇魂街》后，方楚彤与刘钊宏的再次合作。老搭档配上新故事，《挑灯斩蛇录》里的情感戏难怪演得如此驾轻就熟。





从故事的结局来看，书生陈观还将继续书写自己 “无怪不志，无异不述，无奇不谈” 的故事集，也希望《挑灯斩蛇录》能尽快推出续集。



