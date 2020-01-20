用双拳对抗命运，《搏击者》也能拥有写意人生

上一次在大银幕看到如此令人心潮澎湃的拳击题材的电影，还是2013年由林超贤导演的《激战》，这一次给观众诸多惊喜的电影是《搏击者》。和《激战》所不同的是，《搏击者》是一部更加本土化的电影，不限于擂台上拳击热血、残酷场面的刻画，而是通过擂台之外的拳击手成长来展现搏击者背后的不为人知的故事。





两代人的成长

擂台背后的写意人生《搏击者》讲述了刚刑满释放，从小学习摔跤，有着极佳的格斗天赋，同时怀揣拳王梦想的青年吴超欲拜曾经连续两届蝉联拳王冠军宝座，如今却负债累累的拳击教练陈唤为师。陈唤觉得眼前这个涉世未深的青年没有获得冠军的资格，却在馆长的要求下无奈的接受训练吴超的任务。吴超惊人的毅力与执着的信念唤醒了沉沦已久的陈唤，点燃了他内心对于擂台至高奖杯的渴求，两个萍水相逢的人，在擂台下建立起超越师徒的友谊。





可生活复杂的一面就在于，所有光鲜的背后总有着各自难以诉说的苦难。陈唤面临着与资产颇丰的前妻争夺女儿的抚养权，尽管女儿更愿意与其一同生活，但现实的考量是他没有经济条件给予女儿更好的生活。吴超的父亲躺在医院的病床上面对绝症的折磨，即便如此，父亲对他的态度却始终冷漠。





随着吴超第一次走上擂台，因无法面对自己内心的恐惧而输掉了比赛，吴超入狱背后的故事也被揭露出来，原来当年为了解救被欺凌的女同学余芯，吴超错手将同班同学打死。作为死者的父亲，杜先生一直关照着吴超病重的父亲，内心却始终不能释怀自己的儿子因为吴超而死。





两代人之间错综复杂的矛盾，三对父子（女）间无法调解的嫌隙，构成了擂台外众生情感的修罗场。老中青三代演员同台飙戏

共同谱写热血之作《搏击者》作为一部聚焦拳台内外两代人之间梦想的延伸与探讨代际关系的电影，不仅有杜玉明老师这样的老戏骨，还有郭常辉这样中生代实力派演员的加盟，新生代艺人谢浩杰颜艺俱佳，与老戏骨之间的对手戏也不落下风。





主创谈到拍摄这部电影时，新人谢浩杰说这是他为了更接近拳击手的状态，他提前进行封闭的综合格斗的训练，只为了将自己置于吴超的角色氛围中，寻找自身与角色的契合点。郭常辉老师更是为戏减脂十多斤，袒露自己不为迎合市场，只是想尽力拍出不一样的作品。





原本作为拳击手，称得上是粗人，但在这部电影中，我们看到的是拳击手在生活中失意的一面，在擂台上拼搏的一面，每个角色都有着极为贴地气的命运。至此能从电影中看到拳击手们写意的一面：真正为生活拼过命的人，都能拥有写意人生！





作为现有华语市场缺少的类型片，《搏击者》不仅拥有令人心潮澎湃的动作戏，更融入了子女与父辈之间的代际问题，探讨了宿命论与梦想的延续。



