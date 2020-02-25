超A张哲瀚遇见森系章若楠，细品《谁都渴望遇见你》的法式浪漫

一直在爱奇艺追《谁都渴望遇见你》，确实欲罢不能，开篇故事发生在法国，张泯、罗溪“不是冤家不聚头”之地，虽然他们在国外相遇相识相处得貌似不太愉快，但到了国内，两人间的情感，却在若即若离中有了突飞猛进的发展，时不时就给我们撒糖，确实太甜了。









当然，两人的关系，目前虽然是互相倾慕，但仍然有着不小的压力，比如说张哲瀚饰演的张泯，迫于家庭的压力，已经和有利益关系的刘文娜订婚，而章若楠饰演的罗溪，不仅被张泯“围追堵截”，而且还有青梅竹马般的陶伦，也随即展开了强烈的追求攻势。这部剧里的罗溪，应该是谁见了都喜欢的那种无公害氧气女孩吧！









虽然不知道在未来，究竟谁会和谁在一起，但我们都希望，所有的青春，都不负这一路的踯躅前行。前些天看到朋友们讨论找对象时所要面对的终极难题：究竟是找门当户对的好，还是找双方互补的好？有人用边际效应作出了十分理性的解答：当你的人生趋向于平稳发展时，应该找门当户对的、各方面条件都差不多的人；而当你的人生趋向于高振幅、并达到某一个极致时，应该找双方条件互补的对象。《谁都渴望遇见你》也确实给了我们很多这方面的提示。









毕竟这是一部男女主角性格反差到极致的治愈系都市爱情偶像剧。如今已经追了十几集之后，一直在细品男主角张泯与女主角罗溪的爱情故事。性格迥异的两人在法国著名的33号公路相遇，再到法国庄园中成为欢喜冤家，奠定了剧集的青春浪漫基调。当两个频道不同的人突然碰撞，两个人对于人生态度的截然不同，使得剧情产生了极大的冲突，同时，这种冲突也令观众产生了极大的吸引。张哲瀚扮演的张泯不同于以往偶像剧中的霸道总裁荧幕形象，只因为《谁都渴望遇见你》剧情的反套路，张泯虽属于超A的职场精英，但他却是被治愈的那一方，治愈他内心的缺失的正是与他人生观截然不同的氧气森女罗溪。









为什么说张泯的内心是缺失的呢？因为这个人物和当下不在少数的都市人有着共通之处，他们充满焦虑、缺乏耐心、缺失真正感知生活的能力。张泯来到法国庄园，首先不是享受当地的美景与美食，而是抱以出差的心态，试图变卖刚刚继承的遗产。这种时刻保持理性的人，随着剧情的推进，竟流露出内心柔软的浓情，故事的转折颇为甜蜜。





爱情，总是由心不由口的，你看开篇张泯那么冷冰冰，到后来还不是为了罗溪，甘愿放弃一切。虽然从理由上说，罗溪能让张泯的头疼神奇般的消失，但这背后，却是来自爱情的力量的治愈功能。所以，当张泯、罗溪以及秘书肖正南一起，因为意外借宿小村，半夜肖秘书无意的一脚，让张泯亲上了罗溪的嘴唇，两人四目相对，微愣半分……那一刻，似乎整个世界都静止了，似乎所有时间都停止了，没错，这确实是爱的味道。





虽然有观众表示，《谁都渴望遇见你》开篇的剧情有些舒缓，但回到国内之后，很明显，剧情在加快，几人的情感关系，也在迅速升温，看来锦绣的祖国大地，果然是催化爱情的温床。就连张泯这样的铁憨憨，都开始由冷峻粗犷，变得细腻温暖，看似油盐不进的罗溪，也开始在张泯和陶伦之间，进行着纠结的抉择，故事足够戏剧化，又浪漫氛围十足，这糖发得太任性了。









张泯和罗溪这对CP感十足的爱情冤家，一再为我们带来各种“吻”，如果说在地铺上的“甜蜜误吻”是不经意间的唇唇紧贴，那么“醉酒霸气吻”则是蜻蜓点水般的妙吻天成，接下来还有“摩天轮吻”，则是二人在尽情享受爱的甜蜜了，假若再加上误打误撞的“面包吻”，两情相拥的“阳光吻”，张泯与罗溪真的可以出一本“恋爱吻式”大全了。





除了张泯罗溪两位主角的颜值与性格，还有他们让人眼花缭乱的“处处吻”，《谁都渴望遇见你》在剧情节奏的把握上，也非常优秀，既详尽铺垫了人物故事，又快速推动剧情，将戏里的细节处理得当，也让追剧观众不觉节奏拖沓。剧情到了第六集开始转折，将故事背景从法国搬至国内，性格坚毅的罗溪开始想方设法重开客栈。而她的朋友们，几个年轻人的命运也随之改变。





到第十四集时，张泯已经彻底爱上了罗溪。只见他表面上装成漠不关心的样子，跟舅舅说：“我和员工罗溪并不存在什么私人关系。”但其实私底下，张泯会因为罗溪身边有其他男生出现而醋意大发，闷闷不乐。这种甜蜜的小揪心，看得荧幕外的观众们不禁露出老阿姨式的微笑。眼见张泯和罗溪这对CP越来越带感，而他们各自的追求者，却又无奈空慨叹，也正应了一句“有缘千里来相会，无缘对面手难牵”，缘，总是妙不可言。









在生活与事业的坎坷中，《谁都渴望遇见你》区别于以往的甜宠剧，在加量发糖的同时，又将生活的艰辛同样和盘托出，令观众看得层次丰富。当然，该剧不仅有帅气漂亮的演员，有法国的葡萄庄园，有中国的静雅民俗，有现代化的都市风光，包括演员们的穿搭，也都相当值得琢磨。当中国人的生活节奏突然慢了下来，究竟是忙碌地穿越于高楼林立之中更有意义，还是坚守大自然恩泽的绿水青山更恬淡呢？这个被宅在家的冬春交接之际，有这样一部赏心悦目的电视剧可以追，也让我们感受到浓浓的春的气息。