网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>孙俪《安家》雷霆中介上线：没有我卖不出去的房子

孙俪《安家》雷霆中介上线：没有我卖不出去的房子

加入收藏

2020-2-27 15:14:16

因为疫情的关系，最近推出的新剧话题度都不低，全员被禁足自然看追剧的时间也就多了起来。在2月推出的新剧中，最接地气自然要属《安家》（原名《卖房子的人》）。起初听到这部剧的开播可能并不太吸引人，因为房产中介这个职业，在社会上普遍认为含金量不高。然而，当得知道该剧是孙俪主演，六六编剧，安建执导的时候，顿时令人有了追剧的欲望。



孙俪作为80后首位大满贯视后，在圈内是出了名的会挑剧本，而且近些年，她明显放慢了脚步，几乎一到两年才会推出一部影视作品，尽力做到部部都是精品。无论是2012年《后宫甄嬛传》、2013年《辣妈正传》、2015年《芈月传》、2017年的《那年花开月正圆》、2018年的《影》，再到2020年的《安家》，几乎都是现象级的大制作。



此次在电视剧《安家》里，孙俪扮演房产中介房似锦，可以说因为这部剧中的这个角色，观众彻底改变了以往对房产中介的固有印象。都说三百六十行，行行出状元，但是像房似锦这样雷厉风行的王牌中介，简直能让观众看傻了眼。



首先要说的是房似锦这个人物是没有主角光环的，她像大部分房产中介一样，讲究效率甚至让人感觉有些急功近利，平时走路时，简直是带风。在第三集中，她甚至撬了自己同事的客户，当然，这个撬客户完全是有正当理由的，因为房子的买卖需要连环交易，这样才能卖出并直接购新房。遗憾的是，在房似锦这位雷霆中介的操作之下，她与同事之间产生了极大的矛盾。出于这一点，后面的剧情也将引发更多的矛盾，增添了《安家》的看点。



此次孙俪扮演的房似锦和以往角色有着非常大的不同之处，她虽外表看似清秀的，但私下在早餐时吃四个大肉包子、喝两杯豆浆，以此来补充体力。当即就被同事嘲笑"乡下人，能吃"。其实孙俪的这一泼辣的"吃播"表演，可以说是可圈可点的，在讲求精致的上海人眼里，她的食量是惊人的，但其实房似锦的工作量，也是惊人的。她需要大量的体力劳动，带客户看房、监工装修、挨个致电客户……孙俪生活化的演出，让房似锦这一角色更加饱满立体。



在面对房产客户时，房似锦确实有着过人之处，她能站在客户的角度出发，真正的为客户着想，客户需要什么的房子，她就搜寻什么样的房源，没有这样的房源，她就想办法设计出这样的房源。她绝不是简单而又频繁的带客户看房，房似锦雷厉风行的做法，能大量节约双方的时间，提升自己的工作效率。更加令人钦佩的是，房似锦在工作中会主动加班，站在客户的角度出发解决问题，所以看了几集《安家》后，我发现这部剧其实是对服务行业都有着参考意义的。



孙俪在《安家》中的装扮和她以往的职场剧有着很大差异，房似锦这个角色比较凌厉，她的着装非常正式的中介西装。但这并不影响整部剧的时尚气息，在当下诸多的现代剧中，服装越是接地气越是让人感觉贴近生活。《安家》以魔都为背景，孙俪恰如其分的演出了大都市中顽强拼搏的房似锦。



因为腾讯视频每天只能推出两集的缘故，所以追剧时我忍不住看了一下花絮。看到孙俪在幕后为角色作准备时，特地到房产中介门店学习的视频，只见孙俪在征求中介同意后，打开了别人的抽屉，她说："一个人的抽屉就能看出这个人的生活。"可见孙俪是想真切地去感受房产中介的生活状态。当现场有粉丝向孙俪撒娇："你同意待会跟我合影的话，我就让你打开抽屉"，孙俪机智的回应："合影当然没问题，但是你得让我翻抽屉。"顿时门店里的气氛充满了欢乐。



显然，孙俪不仅是真正懂得生活的人，而且她还有自己的小幽默。


在《安家》第一集中，孙俪和海清的对手戏尤其好看，两位都是极具实力的女演员，两个角位也有着诸多共通点，都有着诸多生活的无奈，但是从表情和微动作来看，孙俪表演出了房产中介的态度，从房似锦的眼神和语气中，观众可以感受到，房产中介，这是一个不害怕别人拒绝的职业，他们每天打出很多个电话，可能遭受到的绝大多数是拒绝，便是他们不怕。即使是面对面，房似锦也不在意旁人的拒绝甚至是白眼。



在面对罗晋扮演的徐文昌店长对房似锦产生质疑时，她敢放话："没有我卖不出去的房子！"这是一种顽强的自信。当我们从演员孙俪的身上翻开房似锦这个角色，会发出她和房似锦有着一些相似之处：她们都是认真对待生活的人。



目前还没有播出到房似锦与徐文昌的感情戏份，但从第一集他们碰面时留下了线索：两个很早以前就认识。实在好奇，什么样的男人，最后能让雷霆中介房似锦变得柔软下来？在一个单元一个单元的售房过程中，观众一面品读着老百姓的生活百态，一边看着房似锦与徐文昌将如何发展感情，《安家》值得追下去。

--------------------
电影说这是电影，电影说这是生活。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274644名成员15435个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 