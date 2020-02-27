孙俪《安家》雷霆中介上线：没有我卖不出去的房子

因为疫情的关系，最近推出的新剧话题度都不低，全员被禁足自然看追剧的时间也就多了起来。在2月推出的新剧中，最接地气自然要属《安家》（原名《卖房子的人》）。起初听到这部剧的开播可能并不太吸引人，因为房产中介这个职业，在社会上普遍认为含金量不高。然而，当得知道该剧是孙俪主演，六六编剧，安建执导的时候，顿时令人有了追剧的欲望。









孙俪作为80后首位大满贯视后，在圈内是出了名的会挑剧本，而且近些年，她明显放慢了脚步，几乎一到两年才会推出一部影视作品，尽力做到部部都是精品。无论是2012年《后宫甄嬛传》、2013年《辣妈正传》、2015年《芈月传》、2017年的《那年花开月正圆》、2018年的《影》，再到2020年的《安家》，几乎都是现象级的大制作。









此次在电视剧《安家》里，孙俪扮演房产中介房似锦，可以说因为这部剧中的这个角色，观众彻底改变了以往对房产中介的固有印象。都说三百六十行，行行出状元，但是像房似锦这样雷厉风行的王牌中介，简直能让观众看傻了眼。









首先要说的是房似锦这个人物是没有主角光环的，她像大部分房产中介一样，讲究效率甚至让人感觉有些急功近利，平时走路时，简直是带风。在第三集中，她甚至撬了自己同事的客户，当然，这个撬客户完全是有正当理由的，因为房子的买卖需要连环交易，这样才能卖出并直接购新房。遗憾的是，在房似锦这位雷霆中介的操作之下，她与同事之间产生了极大的矛盾。出于这一点，后面的剧情也将引发更多的矛盾，增添了《安家》的看点。









此次孙俪扮演的房似锦和以往角色有着非常大的不同之处，她虽外表看似清秀的，但私下在早餐时吃四个大肉包子、喝两杯豆浆，以此来补充体力。当即就被同事嘲笑"乡下人，能吃"。其实孙俪的这一泼辣的"吃播"表演，可以说是可圈可点的，在讲求精致的上海人眼里，她的食量是惊人的，但其实房似锦的工作量，也是惊人的。她需要大量的体力劳动，带客户看房、监工装修、挨个致电客户……孙俪生活化的演出，让房似锦这一角色更加饱满立体。









在面对房产客户时，房似锦确实有着过人之处，她能站在客户的角度出发，真正的为客户着想，客户需要什么的房子，她就搜寻什么样的房源，没有这样的房源，她就想办法设计出这样的房源。她绝不是简单而又频繁的带客户看房，房似锦雷厉风行的做法，能大量节约双方的时间，提升自己的工作效率。更加令人钦佩的是，房似锦在工作中会主动加班，站在客户的角度出发解决问题，所以看了几集《安家》后，我发现这部剧其实是对服务行业都有着参考意义的。









孙俪在《安家》中的装扮和她以往的职场剧有着很大差异，房似锦这个角色比较凌厉，她的着装非常正式的中介西装。但这并不影响整部剧的时尚气息，在当下诸多的现代剧中，服装越是接地气越是让人感觉贴近生活。《安家》以魔都为背景，孙俪恰如其分的演出了大都市中顽强拼搏的房似锦。









因为腾讯视频每天只能推出两集的缘故，所以追剧时我忍不住看了一下花絮。看到孙俪在幕后为角色作准备时，特地到房产中介门店学习的视频，只见孙俪在征求中介同意后，打开了别人的抽屉，她说："一个人的抽屉就能看出这个人的生活。"可见孙俪是想真切地去感受房产中介的生活状态。当现场有粉丝向孙俪撒娇："你同意待会跟我合影的话，我就让你打开抽屉"，孙俪机智的回应："合影当然没问题，但是你得让我翻抽屉。"顿时门店里的气氛充满了欢乐。









显然，孙俪不仅是真正懂得生活的人，而且她还有自己的小幽默。





在《安家》第一集中，孙俪和海清的对手戏尤其好看，两位都是极具实力的女演员，两个角位也有着诸多共通点，都有着诸多生活的无奈，但是从表情和微动作来看，孙俪表演出了房产中介的态度，从房似锦的眼神和语气中，观众可以感受到，房产中介，这是一个不害怕别人拒绝的职业，他们每天打出很多个电话，可能遭受到的绝大多数是拒绝，便是他们不怕。即使是面对面，房似锦也不在意旁人的拒绝甚至是白眼。









在面对罗晋扮演的徐文昌店长对房似锦产生质疑时，她敢放话："没有我卖不出去的房子！"这是一种顽强的自信。当我们从演员孙俪的身上翻开房似锦这个角色，会发出她和房似锦有着一些相似之处：她们都是认真对待生活的人。









目前还没有播出到房似锦与徐文昌的感情戏份，但从第一集他们碰面时留下了线索：两个很早以前就认识。实在好奇，什么样的男人，最后能让雷霆中介房似锦变得柔软下来？在一个单元一个单元的售房过程中，观众一面品读着老百姓的生活百态，一边看着房似锦与徐文昌将如何发展感情，《安家》值得追下去。