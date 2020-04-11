云河谷孤儿院 （一）

第一章：初入孤儿院





十二月底的一个下午，雨刚刚停了不久，湿漉漉的草坪上还有些不少已经掉落许久的残叶，突然，一阵风吹过，吹起了一片枯黄的叶子，叶子在空中翻了好几番，冲到了很高的地方，接着又往前飞了很远，便撞上了一堵深褐色的砖墙，贴在墙上许久也没有下来。这墙看上去有七八英尺高，透过铁栅栏，可以看见围在里面的，是一片空旷的草地，草地的另一端是一座挺大的房子，再往铁门旁边看去，只见墙上的刻着——“云河谷孤儿院”。

这是一座看上去有些陈旧的孤儿院，就坐落在云河谷的一片临近云河的平地上，从院墙外面往里看，只能看到高高的与院墙同为深褐色的巨大的两层楼房以及墨绿色的屋顶，还可以窥见二楼那一排排的整齐的似乎永远紧闭着的窗户，在楼房正中央，耸立出一个方方正正的足有四五层楼高的钟楼，钟楼顶端的钟在每个整点都会准时响遍整个云河谷。

“米亚，看这房子，是不是比之前的大多了？”刚从车上下来的曼迪女士对也是刚从同一辆车上下来的站在身后的米亚说。这应该是今年曼迪来云河谷孤儿院的最后一次，也是今年的第四次，她有些激动，有种如释重负的感觉，能为孤儿们找到一个比较理想的让他们喜欢的孤儿院很不容易，曼迪做了很多工作后觉得云河谷应该是最适合米亚的，赶在新年前让米亚入院，是最好的时机不过了。

米亚是一个亚洲女孩的模样，看上去比自己实际年龄要小一些，大约十岁左右，她梳着齐肩的头发，前额留着整齐的刘海，圆圆的脸，眼睛东看西看，看上去很机灵的样子。

“对啊，好大的房子！”米亚回答道。曼迪听不出来这是高兴还是别的什么，这让她有那么一丁点的失望。她按了下大铁门旁的门铃。

“您好，请问您是哪位？”

“您好，我是跟罗伯特院长有预约的曼迪，关于米亚的。”

“哦，曼迪，快请进来。”

门咔嚓响了一声，曼迪领着米亚进去后，身后的铁门便自动关上了。

大约走了五分钟，他们才来到了这栋房子的正门，还没等她们敲门，一个看上去五十多岁的中年男子开门走了出来。

“嗨，曼迪，你们来得正是时候，还有半个小时晚饭就准备好了。”

“啊，抱歉罗伯特，我晚上有个约会要去，所以就不能留下了。不过正好，晚饭的时候可以让米亚见一见大家。”

“很好，很好，嗨，米亚，我是罗伯特，是云河谷孤儿院的院长，很高兴见到你。”

“我也很高兴见到你。”米亚并不胆怯地说道，不知为什么，罗伯特跟她说话的时候让她有一种很舒服的放心的感觉。

进了正门，便是孤儿院的大厅，大厅正前方是一个巨大的旋转楼梯，右边是一张办公桌，桌后坐着的是一个中年妇女，曼迪和罗伯特走过去和她谈起话来，米亚则走到楼梯边顺着楼梯往上看，旋转的楼梯似乎一直往上无穷无尽地延伸，这让她禁不住张大了嘴巴。

“从这里可以直接上到最顶层的钟楼，在那里可以看到整个云河谷。”

米亚顺着声音望去，只见一个站在二楼楼梯边的小男孩跟她讲话。小男孩戴着眼镜，手里还拿着一本书，看上去只比米亚大一点。

“我叫米亚。你叫什么？”米亚问道。

“我就雷欧。你是新来的么？”

“是啊，你来这里多长时间了，雷欧？”

“不记得了，好像有很久了吧。”

“那我以后有什么问题可以问你么？”

“当然，你想去塔楼上看看么？”雷欧问道。

正在这时候，曼迪叫米亚过去办公桌那边，她没来得及回话便跑向曼迪去。只见此时罗伯特已经从她手里拿走了那份厚厚的文件夹以及那不大却装着米亚所有衣物的行李箱，米亚跑过去的时候，他们刚寒暄完。

“瞧瞧，才十一岁，就这么懂事。”曼迪看了看米亚，笑着对罗伯特说。

紧接着，她又说对米亚说，“米亚，罗伯特院长和这里别的老师们会好好照顾你的，如果你有什么需要的话，尽可以跟罗伯特院长说，他会转告我的。”

米亚点了点头。

短暂的告别后，曼迪走出了这栋大楼，虽然米亚也才认识曼迪没几个月的时间，可是在这个陌生的大楼里，她还是觉得有一些难过。

“嗨，米亚，我是苏珊，罗伯特院长的秘书兼孤儿院的前台接待员，以后你有什么问题，也欢迎随时问我。”米亚冲着她微笑了一下，心里想，我现在已经认识了罗伯特，苏珊和雷欧三个人了。

接下来，罗伯特带着米亚在一楼的一些房间看了看，有他和别的老师们的办公室，罗伯特把她介绍给了几个还在办公的老师，他们看起来都很友善的样子，至少米亚是这么觉得的。接着罗伯特带她参观了一些教室、图书室和玩具室，所有的房间都没有人在。还有一些房间罗伯特没有让她看，只是说，这些是档案室，只有孤儿院的职工才可以进去。

等到他们去二楼的时候，刚才和她讲话的雷欧已经不见了。走到二楼楼梯口的时候，罗伯特突然严肃地跟她说，“二楼是你能到的最高的地方，再往上是不能去的，记住。”米亚不大明白，刚才雷欧还问她要不要上去，但此时也只能点点头，她不由自主地往上看了看，楼梯只延伸到二楼往上一半的地方便有一道门把楼梯给截住了。

二楼的布局很简单，上了楼梯便是一条左右通透的长廊，长廊两侧是一个个卧房，主要是孩子们的卧室，站在楼梯口，左手边是男生，右手边是女生。罗伯特说，自己的卧室在左边的第一个房间，另外一个老师珍的房间则是右边第一个房间，他们是为数不多的住在孤儿院的几个老师之二，更多的老师包括苏珊都只是上课的时候过来。接着，他带米亚去敲珍老师的房门。

门开了，一个看上去和罗伯特差不多大的女人面带笑容地开的门。

“嗨，你一定是米亚吧。”她看着米亚说，脸上仍然挂着笑，她的眼镜挂在脖子上，头发长长的披在身后，高高的颧骨上有一丁点的雀斑。她年轻时候应该挺漂亮吧，米亚想。

“你好，珍女士。”米亚也笑着说。珍和罗伯特寒暄了几句后便跟米亚说： “来，我带你去看看你的卧室吧。”说罢便从罗伯特手里接过了行李箱。

米亚有点不相信，“我有我自己的卧室？”

“当然，我们这里十岁以上的小朋友都有自己的卧室，瞧，这一间就是你的。”珍指着眼前的这个房间，大约是楼梯口过后的第四五个房间。房间并不大，可是却很明亮，可以从窗户看到整个前院以及孤儿院的院墙和铁大门。房间里面布局简单却也让她感到温馨，一张床，一副桌椅，一个衣柜。米亚开始有点喜欢这个地方了。

接着，珍带米亚去了在走廊尽头的女生公用的卫生间。米亚有些奇怪，她去卫生间的时候走过所有的卧室，每个卧室的门都是开着的却都没有人，她还可以看到对面走廊男生卧室那边房门也全是开的，可是却很安静。

“不要担心，他们都在后院玩呢，”珍似乎看出了米亚在想什么，“这是一张这里的作息时刻表，你看一下。”说着便从口袋里掏出一张纸递给了米亚。

米亚还惊讶于原来这么大的房子还有后院，她愣了一秒，接过这张时刻表看了下：

早6点至7点，起床，洗漱

早7点至8点，早饭

早8点至早12点，上课时间

早12点至下午1点，午饭

下午1点至3点，上课时间

下午3点至5点，自由活动时间（室内或室外，但仅限于孤儿院内）

下午5点至6点，晚饭

下午6点至晚上8点，室内阅读时间

晚8点至9点，洗漱时间

晚9点，关灯睡觉

珍接着问她有没有什么问题，米亚觉得这个时刻表似乎和自己平日的作息没太大区别，便摇了摇头说没有。

“那就好”，珍看了看手表，“还有几分钟就是晚饭时间了，我带你去楼下的餐厅吧。你来的正是时候呢。”

“餐厅？我还没见到这里的餐厅呢。”米亚这才想起来自己没有见到餐厅，便说道。

“哦，那罗伯特先生肯定是忘记了，你去看过教室，图书室和玩具室了么？”珍问。

“看过，就在走廊两边。”

说着他们已经到了一楼，原来，旋转楼梯的两侧是教室、玩具室以及教师们的办公室，在楼梯后面还有一扇门，打开之后原来是一个很大的很明亮的大厅，巨大的水晶吊灯让她觉得自己不是在孤儿院，而是在一座宫殿里。虽然只有一个餐桌，但餐桌很长也很宽，餐桌的周围至少摆放了二三十把椅子。此时已经有两个阿姨在摆放餐具了，其中的一个阿姨就在米亚他们旁边，她一边干活，一边对米亚笑着说，“你好啊，米亚，欢迎来到云河谷。”说罢还冲她眨了下眼睛。

米亚笑了一下，这不是礼貌性的微笑，而是因为这个阿姨的眨眼把她逗笑了。

“这位是艾米丽阿姨，”珍跟米亚介绍说，“她负责孤儿院的后勤工作。”

“您好，艾米丽，”米亚笑着说，“很高兴认识你。”接着艾米丽又给了米亚一个眨眼。

艾米丽看上去比珍年轻一点，头发并不长，甚至比米亚的还要短一些，她看上去有些瘦小却精力十足。围在腰间的围裙在她干活的时候轻快地摆动着，显得利索极了。

餐厅对面的另外一个门开了，突然间，仿佛无数孩子的喧闹声涌进了餐厅，接着便是高高低低的孩子们或蹦或跳或走地进了餐厅。米亚此刻已经能闻到饭香闻，她的肚子已经开始叫了。