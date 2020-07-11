投资电影怎么选择？电影投资低成本更容易赚钱咨询13367379437

多数人认为电影的成本越高，电影质量就会越好，带来的票房也不会太差。果子告诉你这种观点在现实中是不现实的。

如一部电影成本是5000万，那么大概只需要1.5亿左右就能回本。而高成本的电影中会发现有很多的流量大咖，片酬拿走总成本的一大部分，真正用在制作上资金又会有多少呢?相比之下低成本电影的确受到大众的青睐。

就像于谦老师主演的《老师，好》总成本800万，票房虽然只有3亿多，但是收益回报率却达到12倍之多。这个票房不高，但是收益确是相当高的!当然也不是说高成本电影就不好，《流浪地球》成本3.2亿，46.55亿票房收获了5倍回报。

有一点要清楚电影是《流浪地球》摄制组是在真正做电影的，吴京可是零片酬出演，成本基本全部用在电影的制作上了，但是他的回报率却还没有《老师，好》的高。因此，小成本制作对投资者们来说，更合适来做投资，获得高回报的可能性更大。

一部优质的电影，虽然成本是我们要考虑的，但是我们在不要在追求低成本的时候，忽略了其他因素。果子总结了一下几点

一、题材：影题材的选择，符不符合当前市场需求，毕竟你投资就为了赚钱，市场热度的高低，有着政策的支持，无广电局审核风险的电影是投资人的首选，影响票房高低的首先是题材类型，如喜剧、动作类似题材的电影一直都是市场主流的高票房类型!受众群体多，票房自然有保障!

二、演员和主创团队：这里注意是“演员”而不是“明星”。优秀的剧组班底专业使得剧本人物和剧情更好的展示，只有优秀的演员才能够保证影片人物能够完美的呈现在观众面前，从而获得观众的认可。好的制作团队是电影质量的保障，高质量的电影才能获得大众更多的青睐;

三、档期：电影上映的档期是决定票房的主要因素之一。档期上映的电影观影人群是不同的，同时竞争压力也是不同的。如果某个时段有很多国外大片或者是好的电影扎堆，那么你的票房肯定会受影响的。选择一个好的档期，可以让你的电影上座率会大大的提升。

四、宣发：宣发实力方面：影视圈有一句话不知大家有没有听过，一部电影获利的关键因素就在“宣发”。毕竟好的宣发代表着好的宣传，在加上其排片率，就是对票房的最好的保障。

影视投资一定要考虑成本。作为电影的出品方，成本问题也是我们一直考虑和关心的。毕竟谁也不能保证自己的电影能到几十亿。因此，低成本电影很被投资者喜欢，也很容易成为影视投资的热门项目。