《通往春天的列车》咋投资的？咨询13367379437

《通往春天的列车》这部影片是李骥导演执导的首部长片，由吴妍妍和贺文进担任监制，李京、金泽任制片人，青年演员李岷城和任素汐担任主演。

在2019年9月入围了釜山电影节主竞赛单元，角逐“新浪潮奖”。 釜山电影节创办于1996年，是韩国亦是亚洲最重要的电影节之一，目前已成为亚洲最具影响力的国际电影节，吸引了全球电影人的目光与关注。可以说在剧本方面有了一定保障!

任素汐参演的《银河补习班》《我和我的祖国》电影之中，都给观众奉献了精彩的演绎。如果说这几部电影任素汐只是配角的话，那么《通往春天的列车》就是她继《半个喜剧》后在次独挑大梁的作品。

都是由任素汐主演，《通往春天的列车》、《无名之辈》都是讲述平凡的故事、小成本、都是年轻的演员。《通往春天的列车》相比《无名之辈》能否成为另一部票房黑马电影呢?目前，还不得而知。

说起小成本高收益的电影，2016年上映的《驴得水》以及2018年的《无名之辈》总是会被拿出来作为经典案例：前者1000万的成本，票房却达到了1.72亿，票房回报率6.4倍左右，力压同年上映的《美人鱼》、《湄公河行动》等一系列票房破10亿元的电影。而后者成本也不高，3000万，票房却达到了7.94亿，票房回报率9.3倍。

同样都是小成本，同样都是喜剧题材，还都由任素汐主演，可以说这两部电影的成功也让很多观众记住了任素汐，对其主演的作品也是饱含期待。

纵观近几年国产电影票房排行榜，可以很轻易的发现一个趋势，即喜剧电影数量增多和其票房的持续走高。以2018年上映的电影为例，票房排名前六的国产电影，其中四部都是喜剧或具有喜剧元素的电影。

喜剧作为一种类型元素，从最初的简单使用，正在全面对接其他类型元素，形成了一系列具有本土特色的复合型喜剧电影。比如喜剧+悬疑的《唐人街探案》，已形成了一个良好的口碑系列电影。而喜剧+爱情的《超时空同居》、喜剧+剧情的《无名之辈》也是2018年小成本电影的黑马代表。

喜剧电影一般投资规模较小，制作周期相对短。喜剧电影拉低了影视投资的收益红线，为电影提供了更多可能。相对于科幻片、动作片之类的“大片”，喜剧片可谓是最“物美价廉”的影片类型。

对于投资者，假设一部电影成本是5000万，那么大概需要1.5亿左右才能回本。相比小成本而言，而成本高的电影就需要更高的票房才能回本。

比如2019年初上映的《老师·好》同样是个典范，身为主演的于谦本身是演小品的，并不是专业的演员，可以说是跨行出演了，最终票房也不能说高，只有3亿多，但因为成本低只有800万，投资回报率达到了13倍。

而沈腾主演的《西虹市首富》虽然票房达到了25.47亿，但是成本也在1.5亿，投资回报率只有6.14倍，连《老师·好》的一半都不到。相比之下，那些成本高的电影就需要更高的票房才能回本，而这就是小成本电影的优势。相比之下低成本电影的确受到大众的青睐。

喜剧电影或许不能成为票房最高的电影，但对于投资者而言，却是较为安全的电影类型。同时，优秀喜剧电影动辄几、十几倍的投资回报率，也让无数资本纷纷流入喜剧电影市场。