电影平原上的摩西刘昊然周冬雨强势出演适合投资咨询13367379437

一桩悬案，扑朔迷离影响数载， 一个约定，命运辗转终得回响

一起出租车司机被杀案，揭开一段陈年往事——艳粉街的少年成为刑警负责侦查12年前的旧案，嫌犯渐渐指向儿时邻居家的父女，刑警深陷其中，随着调查的深入，他本人很可能就是案件的参与者…

周冬雨饰 李斐

凭借出演张艺谋导演的《山楂树之恋》被观众熟知。后通过《同桌的你》、《七月与安生》、《喜欢你》、《后来的我们》等影片获得观众的好评及电影节的青睐。参演《山楂树之恋》、《同桌的你》、《七月与安生》、《后来的我们》、《少年的你》等影片，参与影片累计票房94.32亿元。

2011 年主演电影《山楂树之恋》

获得第 14 届中国电影华表奖 优秀新人女演员奖

2016 年主演电影《七月与安生》

获得第 53 届台湾金马奖最佳女主角奖

获得第 17 届华语传媒大奖最佳女主角奖

2018 年主演电影《后来的我们》

获得第 18 届华语电影传媒大奖最受欢迎演员奖

刘昊然饰 庄树

2014 年凭借《北京爱情故事》出道，后凭借《最好的我们》获得观众好评。

通过《唐人街探案》系列、《妖猫传》、《我和我的祖国》等影片，获得口碑、票房的肯定。

参演《北京爱情故事》、《唐人街探案 1 、 2 、》、《妖猫传》、《我和我的祖国》等影片，

参与影片累计票房 80.36 亿元。

2014 年主演电影《北京爱情故事》

获得第 21 届北京大学生电影节最佳新人奖提名

2016 年主演电影《唐人街探案》

获得第 19 届上海国际电影节亚洲新人奖最佳男主角提名

2018 年主演电影《唐人街探案 2 》

获得第 34 届大众电影百花奖最佳男主角提名

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