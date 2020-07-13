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刺杀小说家，演员有哪些？总投资多少亿13367379437

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2020-7-13 11:45:35

中文名：刺杀小说家( Assassin in Red)

制片地区: 中国内地

拍摄地点:青岛

拍摄日期:2018年

导 演:路阳

编 剧:陈舒、禹扬、秦海燕、路阳

类 型:剧情、动作

主 演:雷佳音，董子健，杨幂，于和伟，郭京飞，佟丽娅

上映时间:2021年2月12日(大年初一)

对白语言：普通话

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关于影片《刺杀小说家》，讲述了一位父亲为了找到被拐卖的女儿，接下一桩刺杀小说家的任务，与此同时，小说家创造的奇幻世界里，一个男孩也开始了自己的复仇之旅的故事。一位父亲、小说家、复仇少年，三个不同的人，他们的命运就这样紧紧联系在了一起。

影片明星阵容也十分强大，路阳导演透露，除了强大的演员阵容，关于影片的拍摄技术以及设备也相当有来头。一套动作捕捉+虚拟拍摄系统，让《刺杀小说家》作为一部奇幻大片，和《阿凡达》、《猩球崛起》等电影一样，都有大量需要用到动补和虚拍的镜头。

说到特效，导演路阳表示，这部影片的特效绝对让人眼前一亮。就拿片场的100台摄影机和20台电脑来说，在这之前没有导游这么做过，算是开启了中国电影的第一次尝试。目前《刺杀小说家》公布的档期是2020年，在杀青后留出足足一年多的时间给后期特效，也看得出奇幻部分在电影中的比重之大。国产电影在特效上迈出这一步成果如何，令人期待。

除了特效，演员阵容也非常强大，雷佳音、杨幂、董子健、于和伟主演，佟丽娅特别出演，郭京飞友情出演。光看演员阵容，就有想看的冲动，大家是不是非常期待呢!

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