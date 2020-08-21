苏州河岸是霓虹闪烁的人间，《八佰》是湖北保安团的重生

“我们是湖北保安团，我们来保卫大上海。”大半年没有走进电影院，没想到这次观看大片的机会是电影《八佰》，更没有想到的是在电影开头听到熟悉的湖北乡音。有人来自武昌，有人来自黄陂，他们原本只想收拾收拾战场，却终究成为了1937年淞沪会战的最后一役乃至历史长河中的感叹号。









2020年初，经历了一场突如其来的病毒袭击，湖北武汉壮士断腕一般封城以防疫情扩散；2020年8月，经历了大半年的停摆，电影行业迎来了首部国产大片的上映……冥冥中，自有缘分，将湖北、停摆、悲壮、重生这四个词汇联系起来。









看完电影《八佰》的当晚，笔者身为湖北籍人士难免有些激动，尤其是当那英演唱的片尾曲《苏州河》响起时，令人热泪哽咽，站在影厅里看完了黑白字幕后，方才离开。









四行仓库在苏州河（吴淞江）的这一边，而苏州河的对岸，则是霓虹灯闪耀的租界。尤其是到了夜晚，一边是紧张肃穆的备战，另一边的歌舞摇曳着狂欢，强烈对比之下，为全片故事增添了颇具亮点的戏剧冲突。电影取材1937年淞沪会战的最后一役，实则400余人，却称之“八百”的兵力奉命坚守上海四行仓库。既是根据历史改编，所以全片以四天四夜的时间节点进行串联。









虽说是从黑暗而狼藉的战场中走出来是湖北保安团，但这群战士们最终是从五湖四海汇集到一起。初起是为了赶来增援前线，毕竟淞沪会战已经持续了三个月之久，消耗了太多兵力。既是临时凑来的保安队，当中正经受过军事训练的战士不多，倒是拉来的壮丁不在少数。以欧豪饰演的端午和张俊一饰演的小湖北为例，都不是什么久经沙场的铁血战士，都在心里想着战争结束早些回家继续种地。岂料湖北保安团一上来便遇上敌军，无奈之下只得被带到了四行仓库，最终这一群老兵与新丁的组合队伍，合力起来完成了悲壮的历史。









管虎导演从小人物视角出发，将镜头聚焦于战争中鲜少被人记起的小兵身上，这些有血有肉的普通人，像极了那个特殊年代的乡亲邻里，他们原本是生活中的普通人，有着懦弱胆怯的时刻，但最终完成了悲痛的壮举。随着剧情的推进，这些普通人完成了自己的使命，剧情被升华得恰到好处。









在光线昏暗的四行仓库里，起初大家还有些拘谨，人物逐一登场，为突出当时的肃穆气氛，镜头特意转向了声色犬马的租界。租界这种纸醉金迷，充满梦幻，租界的这一边，战士心中也有梦幻的一面：赵子龙七进七出。剧情中特意安排了一匹白马，在马儿崩腾之际，有一句台词尤为击打人心：“关公讲的义，而赵子龙守的是国。”









“长坂坡上，令赵云七进七出，而落于不败，落入陷坑生，而又能飞跃而起的那匹马，名叫夜照玉狮子……”管虎导演非常巧妙地将中国传统戏曲融入到了自己的电影作品中，这一非现实的手法，其实早在七年前的《厨子戏子痞子》中便有所见，电影《八佰》中再得见，明显手法更为纯熟。当然，《八佰》强烈的管虎导演个人风格不仅于此，在电影的演员阵容上，汇集了诸多一线明星，将硬汉形象极力突出，这也是管虎导演多年来驾轻就熟的题材，在突出男性的勇猛这一题材，《老炮儿》已有了非常明确的态度。









电影《八佰》的结局是悲壮的，这里不过多剧透，当然了解历史的人也都知道结局。唐艺昕扮演的女童军半夜渡河，战士们第二天在大楼顶列队升旗，彼时的荣光之下，没有人想到敌人轰炸机的猛烈弹袭，最终一颗颗子弹永远留在了四行仓库斑驳的墙体上。









当年摇旗呐喊的苏州河对岸，是霓虹闪烁的人间，如今摩天大楼林立；当年400余名战士誓死驻守的四行仓库，如今成了历史博物馆，让后人们看到曾经敌人的侵略行径。





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《八佰》这部电影选择在此时上映有着多重意义，不仅唤醒了国人对历史的记忆，也让曾经籍籍无名的“湖北保安团”得到重生，呼唤着整个电影行业的复苏。8月21日，这部电影值得人们走进电影院支持。



