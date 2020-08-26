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《我在时间尽头等你》：爱人如己，生命更有意义

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2020-8-26 16:55:50

前些天在网上看到李开复先生的一段演讲，他谈到临死的人的五个最大遗憾：没有多和爱人在一起，没有更快乐的过这一生、太过拼命于工作、没有为自己活、没有尽最大的勇气表达自己的感受……

现如今，面对生活重负的我们，最容易忽视的也最奢侈的事情，就是谈论爱，而李开复先生的演讲中将这一遗憾放在首位。人们临终前，几乎不会把金钱、事业这些放在眼里，他们首先最大的遗憾是没有多花时间陪伴自己爱的人，无论是亲人朋友还是爱人。恰逢今天是七夕节，不禁深思：我们日常生活里，是不是羞于谈爱，抑或太过自我而忽略了爱？

8月25日七夕情人节，在这样一个属于爱情的日子里，上映了一部谈论爱情的电影——《我在时间尽头等你》。选择在这个节日上映，只因影片里的故事如牛郎织女一般既凄美又圆满，凄美在于男主角一次又一次的用生命守护自己的爱人；圆满在于男女主角在生命中完成了一项壮举，做到了爱人如己，不分彼此。

《我在时间尽头等你》根据同名短篇小说改编而成，故事极尽清新柔美。平心而论，已有许多年未见如此温柔的爱情故事，毕竟大多数爱情题材的影视作品容易忽略爱情里该有的细腻。得益于郑执原著同名小说的百转千回，电影《我在时间尽头等你》将原著中的十二个短篇故事进行了重置，选取了其中几个故事进行编排，然后利用剪辑艺术呈现一个带有悬疑色彩的爱情故事。

故事从一个破旧的儿童游乐场开始，林格和邱倩这对青梅竹马的好朋友一边在滑滑梯旁打着转，一边对着暗号：“老狼老狼几点了？”“三点了！”正在此时，林格在游乐场捡了一块停走的旧手表，至此，两人的命运从此改变。在往后的生活里，但凡女主角邱倩出现任何事故，林格都会不顾一切地守护在她身边，这里的“不顾一切”包括了自己变成了一个从来不存在的人。

旧手表打乱着时空序列，在新的时空中，人物的命运被重置，生活里的人物记忆也随之被删除……林格需要一次又一次重新让邱倩与自己相遇。男主角一路不计回报地付出，观众看在眼里，其实是在电影的后半段渐入佳境，两人感情升温也是在后半段。林格对邱倩的爱，让笔者想起王小波的一句名言：“爱你就像爱生命。”能救下自己心爱的人，甘愿付出自己的所有。爱为何物？在林格的举动中找到了答案，爱是付出、爱是成全、爱是守护。

随着年纪增长，我们大部分人增加了人生的见闻，同时也丧失了像林格这样全心爱人的能力，要说真有什么爱情是值得相信的，恐怕只有两种：两小无猜的适逢，以及破镜重圆的猝不及防。电影《我在时间尽头等你》竟把两小无猜以及破镜重圆两种美好放置在了一起，看完全片后，牢牢记住了林格，不因他帅气或富有，只因他全心全意付出时的温柔。

时值情人节，只有思念的人也思念自己时，这种思念才有意义，这也是人与人之间的心意相通，更是爱的默契。林格与邱倩一次次相遇，一次次记忆重置，一次次爱上对方，这是他们的缘分。在杨宗纬演唱的同名插曲《我在时间尽头等你》的歌声中，电影结局迎来反转，最终的结局也令人豁然开朗。

林格和邱倩二人，能够爱人如己，做到了将有限的生命赋予了更多意义。看过电影后，作为观众的我们，即使我们做不到像林格那样不顾一切在感情上的付出，但至少我们可以学着尽可能的温柔守护。

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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