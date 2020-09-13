徐冬冬《特工狂花》除了美艳性感，正在探索新的可能

最近，有一部网络电影，有剧情，有打斗，有特工元素，引起了影迷们的注意。





正是这部无意看到的《特工狂花》，毕竟海报就充满神秘惑，那火辣的身材，无不展示着女主角徐冬冬那充满攻击性的美。

影片中，雅美和其它三位女特工出场后可谓是千娇百媚，瞬间能HOLD住场，完全诠释了一个字：飒！





不仅是画面养眼，在剧情的设计上，《特工狂花》也做到了一波三折，她们为打击贩卖人体器官的犯罪集团费劲心思，却因为新手关键时候掉链子，整队人马几乎全军覆没。

唯独雅美在那场爆炸之中幸存了下来，过上了隐居的生活，并且还有了未婚夫！原本以为从此能过上幸福安宁的日子，不料未婚夫被犯罪头目绑架，昔日的同伴也变成了敌人，雅美只得孤身执行"任务"。

虽然很多人一看这样配置的电影，都会故意用有色眼镜去挑剔，甚至打出低分。不过我倒是从这部电影中看到久违的亮点——女人的义气！

杀手雅美对三女同伴，展示出了女人的义气。





首先是新手云枝，她因为紧张导致整个行动的失败。但云枝的生死，一直压在雅美的心头，不顾一切也要去救她。

命运终于还是眷顾了雅美，她重新遇到了云枝，并唤醒了对海的记忆，成功地将云枝救出。此时的她已经双目失明，在夕阳下，道不尽哀怨与惆怅！

而同队的那对双胞胎姐妹作为杀手，金钱就是杀手的信念。雅美可以除掉双胞胎的。可是，雅美最后手下留情，没有赶尽杀绝。





对双胞胎说道："以后也许还有合作的机会。"

美艳、枪战、打斗，还有冷血杀手的情义，都似乎是上世纪港片的元素。能在《特工狂花》这部电影中看到，可谓是意外惊喜。





客观来说，电影《特工狂花》称不上是经典佳作，但在这部电影中看到了徐冬冬除了性感美艳以外，更多的可能性。

最早看到徐冬冬，还是《余罪》里演的"大嫂"沈嘉文！她在用自己性感身材，博得眼球，让观众记住了她。

这些年来，徐冬冬也仿佛成为"性感女神"代言词，许多作品都在靠着自己身材优势，一次次在《追龙》《西虹市首富》等大制作电影中为观众熟知。所以徐冬冬此次去演《特工狂花》，似乎一下就让人觉得有些咖位降级。但徐冬冬在这部片，她不再满足于性感花瓶的功能性角色，相反她塑造了一个重情义、身不由已的女特工形象，将雅美这个角色诠释得有血有肉有温度。

当然，徐冬冬的性感魅力，依然是风情万种，除此之外呢，雅美有着丰富的内心世界。





从此次《特工狂花》这部电影来看，徐冬冬正在努力转型，她在寻求演技的突破，只见雅美在她的诠释之下，硬朗、干练、机智、勇敢，人物情感拿捏绝佳。

雅美时而耀眼璀璨，时而心狠手辣，时而又为爱不顾一切。让人不禁想起了《特工绍特》中安杰利娜·朱莉，还有《复仇者联盟》的斯嘉丽·约翰逊……既火辣又凶狠。

作为网络电影来说，《特工狂花》的动作、枪战、爆破、肉搏等戏码都很足，称得上是精品网络电影。徐冬冬也奉献了从影以来的肉眼可见的演技突破，既有造型上的千变万化，更有情感层面的真实流露，让人耳目一新。

假如你没有看就直接给电影打了个差评，凭借徐冬冬过往的角色形象直接评论她的演技如何如何。这样仅凭自己的主观臆断，就做出了评价，未免有失偏颇。

毕竟在特工题材的动作电影中，总是充斥着杀戮、血腥、冷血，可是，像《特工狂花》这样富有人情味讲述女人的义气的电影却是少之又少的，所以这部《特工狂花》，值得一看。



