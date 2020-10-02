当国庆遇上中秋，沈腾马丽《神笔马亮》勾勒小人物的伟大

2020年的国庆节，神奇的过出了新年的味道。一方面是中秋节与国庆档的恰巧重叠，另一方面是Y情过去人们心情的愉悦，还有最重要的一方面是整个电影市的复苏，好几部春节档的电影选择在国庆档上映，《姜子牙》《急先锋》《夺冠》……还有一部是为为双节而专程准备的电影《我和我的家乡》。



论明星阵容的话，《我和我的家乡》绝对犹如春晚一般存在的电影，整个娱乐圈的大腕基本聚集在该片里。在此明星阵容不过多的追叙，看电影时任何一个镜头都不能错过，因为超多的一线明星进了剧组，可能仅几句台词，三两个镜头，一闪而过。

就在这样一部众星云集的影片里，没有想到能将主旋律电影拍得如此工整而又富有趣味。五个故事，五个家乡，没有想到会让沈腾和马丽两位演员来压轴，诠释他们的家乡——东北。之所以觉得是意料之外，主要是电影里的明星大腕实在太多太多，但是细细想来，让他二人压轴也无可厚非，毕竟这个单元的笑点最为密集。

最后一个单元《神笔马亮》完成度极高，真实还原了东北的风土人情以及家国情怀，结合假装欧洲留学油画的故事背景，做到了雅俗结合，令整个“西虹市宇宙”有了新视角。熟悉沈腾的观众都知道，从《夏洛特烦恼》到《西虹市首富》再到此次的《神笔马亮》，他们所在的西虹市一直是观众最熟悉的又最充满期待的城市。

现如今，闫非、彭大魔两位导演与沈腾马丽的组合已经可算是品质的保证了，称得上是国产喜剧的顶级创制团队，用心描摹着小人物视角下的家与国。故事从马丽的一句经典台词展开：“这凤凰，怎么能在鸡窝里呆得太久呢？”言下之意是她望夫成龙的心。妻子希望马亮能到欧洲留学，学习画画，毕竟自己怀孕了，骨子里她期盼着丈夫能为自己勾勒出更美好的生活。同时，她是是非常欣赏甚至有些盲目崇拜丈夫马亮的绘画才华的，她不愿意丈夫跑去支援乡村的建设。然而，马亮却有着自己的坚持。

作为常年在外的人，遇到中秋佳节难免会思乡，看完《神笔马亮》不禁会思考，究竟是家乡好还是城里好？《我和我的家乡》里的五个故事，总有一个能触动到自己关于家乡的感触。紧紧围绕着乡村，却也紧紧围绕着城市，年轻人向往大城市，但是忘却不了辽阔的家乡。严肃的问题，用喜剧的方式讲诉，温暖的观众，也带来了思考，这正是《神笔马亮》的精巧之处。不煽情，只搞笑，但又能让观众笑着笑着眼角带着泪。除了密集的笑点，东北的风土人情也是一大看点，东北男人疼媳妇，遇到马亮这样的又怕媳妇，瞒着媳妇假装出国留学，闹出了太多笑话，只见电影院里笑得前仰后翻的观众，这无疑是对电影本身最大的赞美。

《神笔马亮》里有一首插曲是《挺好个人呐》，曲调欢快，歌词喜庆：“多好的人呐，徒手盖大厦，你看他正阔步走来……”充满着欢快气氛，也展现着平凡小人物的伟大。尤其是电影结尾展现马亮在农村各个犄角画作的时候，建设好了一个美丽的新农村，令人感动。乡村飞速发展的风光、一幅幅生机盎然油画，打动了强势的媳妇，也打动了观众的心灵。

支援乡村建设干部的艰辛与荣耀，《神笔马亮》这个故事让今年这个国庆节和中秋节，让观众看到了东北家的味道，也有了国的情怀。

另外，不知道随着电影的上映，拍摄原地沈阳的“稻梦空间”会不会变成新的网红旅游景点呢？