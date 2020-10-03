网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>从朱朝阳到王新阳，荣梓杉《再见吧！少年》现青春原色

从朱朝阳到王新阳，荣梓杉《再见吧！少年》现青春原色

加入收藏

2020-10-3 14:16:41

还记得《隐秘的角落》里的“时间管理专家”朱朝阳吗？这位令人又爱又怕的少年由小演员荣梓杉扮演，而10月5日，他主演的电影新作《再见吧！少年》也将在全国院线上映。

在战火纷飞的国庆档，《再见吧！少年》乍看不起眼，但在看过10月1日的点映之后却着实感觉这是一部惊喜之作。与其他电影题材不同，这部电影主打亲情、成长和励志，平稳流畅的叙事，温暖唯美的影像，悦耳动听的配乐，走心过硬的表演，包括父母面对孩子疾病时真心流露的细节，同现实生活相贴近，引发观众强烈的情绪共振。

《再见吧！少年》根据真人真事改编，少年王新阳的生活因突然患病而发生翻天覆地的变化，面对未知的明天，正值青春的他却并没有手足无措……电影剧情不狗血、不轻浮，也没有刻意的煽情，故事细节真实展现了平凡人的青春，让人感动的同时，也感到了青春少年顽强的生命力。

监制黄志明是曾制作过《嫌疑人X的x身》、《海角七号》、《左耳》等热门影片的资深电影制片人，导演林子平也曾打造过《我的少女时代》。这样资深的金牌团队，不仅拍摄经验丰富、拍摄手法老辣，在细节处理上也极为用心。

刘敏涛精准演绎了一位心情复杂的母亲，她饰演的母亲周岚，是一个非常令人心疼的角色。在家里虽强势，但她可以为了照顾孩子，辞职卖房去筹钱。她在影片中的几场哭戏都让人印象深刻，很有层次感和爆发力，令人动容。

演员荣梓杉不久前因爆款剧集《隐秘的角落》里朱朝阳一角而爆红，演技好评不断。如今他演的王新阳，既有对于音乐梦想的坚定追求，又有面对疾病的坚定勇敢，让观众感受到了青春的原色。而且，王新阳跟武寒、于晓若等孩子们的友情戏份，也十分打动人心。

演员刘敏涛、谭凯都是公认的实力派，两人影视代表作众多，演技过硬。这次和荣梓杉搭档饰演一家三口，三位演技派神仙飙戏，让观众在观看电影的过程中非常有代入感。

还有顾语涵饰演的同班学习委员于晓若，她聪慧、含蓄、讨人喜欢。装作网友对患病却依然追逐梦想的王新阳给予支持与鼓励，使得故事的推进更具悬念。

除此之外，唱跳少年斯外戈首次进军大银幕，出演冷酷少年武寒，虽戏份不多但为影片增色不少。只见他傲气比天高，身怀吉他、键盘等绝技，帮王新阳所在的“Too Young To Die”乐队改曲编曲，彰显超强音乐素养。

《再见吧！少年》作为国庆档一部小而美的院线电影作品，非常懂得借用巧力，在一个简单的小故事里做好了细节，却能让巨大的能量穿透银幕，让观众看到诚意满满的感染力：精美的画面、浓郁的青春氛围、扣合剧情的配乐……全片充分展现了生命与青春的珍贵、热烈与美好，让人更珍惜当下。同时，电影以真实事件改编，关注患病人群及其家庭状态，具有一定的社会意义。

作为青春成长励志影片的新打开方式，《再见吧！少年》配得上这个国庆档的观影序列。

--------------------
电影说这是电影，电影说这是生活。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274654名成员12857个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 