从朱朝阳到王新阳，荣梓杉《再见吧！少年》现青春原色

还记得《隐秘的角落》里的“时间管理专家”朱朝阳吗？这位令人又爱又怕的少年由小演员荣梓杉扮演，而10月5日，他主演的电影新作《再见吧！少年》也将在全国院线上映。

在战火纷飞的国庆档，《再见吧！少年》乍看不起眼，但在看过10月1日的点映之后却着实感觉这是一部惊喜之作。与其他电影题材不同，这部电影主打亲情、成长和励志，平稳流畅的叙事，温暖唯美的影像，悦耳动听的配乐，走心过硬的表演，包括父母面对孩子疾病时真心流露的细节，同现实生活相贴近，引发观众强烈的情绪共振。

《再见吧！少年》根据真人真事改编，少年王新阳的生活因突然患病而发生翻天覆地的变化，面对未知的明天，正值青春的他却并没有手足无措……电影剧情不狗血、不轻浮，也没有刻意的煽情，故事细节真实展现了平凡人的青春，让人感动的同时，也感到了青春少年顽强的生命力。

监制黄志明是曾制作过《嫌疑人X的x身》、《海角七号》、《左耳》等热门影片的资深电影制片人，导演林子平也曾打造过《我的少女时代》。这样资深的金牌团队，不仅拍摄经验丰富、拍摄手法老辣，在细节处理上也极为用心。

刘敏涛精准演绎了一位心情复杂的母亲，她饰演的母亲周岚，是一个非常令人心疼的角色。在家里虽强势，但她可以为了照顾孩子，辞职卖房去筹钱。她在影片中的几场哭戏都让人印象深刻，很有层次感和爆发力，令人动容。

演员荣梓杉不久前因爆款剧集《隐秘的角落》里朱朝阳一角而爆红，演技好评不断。如今他演的王新阳，既有对于音乐梦想的坚定追求，又有面对疾病的坚定勇敢，让观众感受到了青春的原色。而且，王新阳跟武寒、于晓若等孩子们的友情戏份，也十分打动人心。

演员刘敏涛、谭凯都是公认的实力派，两人影视代表作众多，演技过硬。这次和荣梓杉搭档饰演一家三口，三位演技派神仙飙戏，让观众在观看电影的过程中非常有代入感。

还有顾语涵饰演的同班学习委员于晓若，她聪慧、含蓄、讨人喜欢。装作网友对患病却依然追逐梦想的王新阳给予支持与鼓励，使得故事的推进更具悬念。

除此之外，唱跳少年斯外戈首次进军大银幕，出演冷酷少年武寒，虽戏份不多但为影片增色不少。只见他傲气比天高，身怀吉他、键盘等绝技，帮王新阳所在的“Too Young To Die”乐队改曲编曲，彰显超强音乐素养。

《再见吧！少年》作为国庆档一部小而美的院线电影作品，非常懂得借用巧力，在一个简单的小故事里做好了细节，却能让巨大的能量穿透银幕，让观众看到诚意满满的感染力：精美的画面、浓郁的青春氛围、扣合剧情的配乐……全片充分展现了生命与青春的珍贵、热烈与美好，让人更珍惜当下。同时，电影以真实事件改编，关注患病人群及其家庭状态，具有一定的社会意义。

作为青春成长励志影片的新打开方式，《再见吧！少年》配得上这个国庆档的观影序列。