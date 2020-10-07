邓超《回乡之路》：像乔树林一样嬉笑面对中年人生的难

在这国庆与中秋节双节重叠的假期里，《我和我的家乡》有着特殊意义，一来是因为作为《我和我的祖国》的主旋律姊妹篇，《我和我的家乡》足够贴地气，二来是观众覆盖面极广的家乡故事令观众五味杂陈。



在观影《我和我的家乡》过程中，由于明星阵容太过强大，不禁感慨能在这部影片中客串一个角色，哪怕只是三两句台词，也是极其荣耀的。电影分为五个单元：《北京好人》《天上掉下个UFO》《最后一课》《回乡之路》以及《神笔马亮》，不得不说个个出彩，但邓超主演的《回乡之路》带来的反转最大，最出乎意料。《回乡之路》的开场引出是中年创业者的故事，所有的观众都在以看笑话的眼光来打量邓超扮演的乔树林。

话说种果树治沙的小企业家乔树林，表面吊儿郎确实像极了江湖上的行骗者。但是回到了家乡后，当故事揭开了乔树林真实的生活后，才知道这个人的内心始终充满了对家乡的热爱和对治理沙尘希望的坚守。只见影片表里反转的手法，透露着笑中带泪的小人物喜剧，在幽默的情节中打动观众，并感染着身边的每一个人。乔树林人物塑造的成功，演员邓超功不可没。

虽然故事短小，且该有的反转一个也没有少，节奏非常紧凑。初见乔树林，是一位貌似浮夸的落魄土豪，从飞机上展开一段与知名带货女主播的故事。人出名了以后，就会多出来很多莫名其妙的亲戚，这是观众对邓超和闫妮对手戏的第一印象。随之剧情反转，以为乔树林想要拼了命的蹭热度发财致富，指望着带货主播能帮助自己将陕西的苹果销售出去。岂料魔高一尺道高一丈，知名主播也不是吃素的，开始与乔树林摆起龙门阵。后面的剧情就显得更具笑果了。

从剧情结构设置来看，前半段的悬疑越多，后半段的反转也就越精彩。作为师姐的闫妮气场全开，与之演对手戏的邓超则是遇强则强，两个人在《回乡的路》这个故事中互飙演技，十分过瘾。记得邓超有一句经典台词：“我希望我们的合作是建立在彼此对等的实力之上，而不是赤裸裸的姐弟情分上。”顿时，影院里观众笑得前仰后翻。尤其是乔树林浮夸的行头：大蛤蟆墨镜，大金链子，大公文包，大油头……乡土气息扑面而来，这也是我印象中，邓超首次以暴发户的造型面对观众。

多年以来，邓超作为演员的可塑性不必赘述，从《烈日灼心》后简直像开了挂一般霸屏多年，后来的《美人鱼》、《影》等大制作越来越爱用他，与邓超精湛且投入的演技密不可分。此次《回乡的路》里的乔树林一角，再次验证了他的喜剧天赋和精准演技，每一个细微表情的变化，每一次情绪的起伏，都把握得极好，也带着观众一秒入戏。

当然，我们都知道喜剧的背后其实是悲剧。为什么我们在看《回乡的路》的前半段时，会在电影院里发出阵阵笑声呢？是因为我们看到了乔树林这个中年创业者的窘迫与局促：想要去大城市里投奔更高社会地位的师姐，走进学校周年庆时抓住一切机会攀附关系、在比自己更高级别的领导面前鞍前马后……这些，越看越像是我们身边熟悉的中年创业者。

李宗盛在《沙丘》中沧桑地唱道：“嬉皮笑脸面对人生的难。”作为一个中年创业者，乔树林这个人物其实内心是非常强大的，他在面对同学、师姐、过路人的鄙夷目光时，他丝毫没有表现出敏感脆弱，而是保持着自己一贯的韧劲！正是这样顽强的个人意志，才有了影片《回乡之路》的后半段反转，西北治沙人的坚定信仰。

《我和我的家乡》五个故事中，都有为家乡建设奉献力量的平凡人，邓超在《回乡之路》里扮演的乔树林，有着极为难得的精神——内心充满对家乡的热爱，对治沙信念的坚守，对社会挫折抗揍的韧性！细想来，这种韧性，是不是值得我们每一位被生活打趴下的中年人学习呢？