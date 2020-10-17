《秀美人生》：读书人，不能让书本受委屈

“如果你提前了解了你做种种选择之后要面对的人生，你是否还有勇气前来，你的勇气来自哪里？” 电影《秀美人生》的开场白像极了悬疑片，但看过电影后才知道是一部主旋律传记类电影。而之所以开头全出现这样充满悬疑的台词，其实是在赞扬电影主人翁黄文秀内心坚毅的使命感，以及她把完成自己使命的决心。



虽说是聚焦脱贫攻坚时代背景的影片，但全片却有着一股浓厚的文艺气息，观影过程令人如痴如醉。电影《秀美人生》由知名导演苗月执导，郎月婷、陶海、白威等人联袂主演。女主角选定曾在《华丽上班族》、《相亲相爱》等影片中有过精彩表演的青年女演员郎月婷。

只见此次郎月婷一反平日的时尚大气银幕形象，在《秀美人生》中出演了百坭村朴实美丽的“第一书记”黄文秀，戴上眼镜的她多了一份书卷气，放眼当下的娱乐圈内，苗月导演选定的这位女演员质朴端庄的外形，非常贴合故事主人翁全国优秀共产党员黄文秀的生活形象。

故事从黄文秀放弃大城市的工作机会，毅然回到家乡开始，她说：“我身上有一根绳子，连着前面的人，也拽着后面的人。”于是，在脱贫攻坚的第一线上，黄文秀倾情投入、奉献自我。在危险的山路上驾驶，别的女孩子车上放的是毛绒玩具，黄文秀却放着准备赠予老乡们的家禽。看到这里，就知道这个女孩非常不一般。

导演苗月在《秀美人生》中描绘的广西百色山水十分秀丽，想必电影取名“秀美”一来是赞美广西百坭村的风景，二来是赞扬黄文秀的善良与坚毅。穿过镜头，观众能感受到广西真实朴素且珍稀的自然风暴，然而，在电影的叙事手法上，又颇有类型片的精巧。

全片大量的闪回和跳剪，将黄文秀这一路艰辛的扶贫工作缓缓诉说，在引起观众情绪共鸣与好奇心的同时，用轻盈的背景音乐牢牢抓紧观众。纵观全片，在节奏与情绪把控上，绝对称得上是主旋律传记电影中的精品。

我们都知道，要从根本上脱贫，读书是改变命运最快最有效的途径，电影《秀美人生》里，乡村小女孩桂平因家庭矛盾感到沮丧不愿继续读书，甚至一怒之下将书包砸在地上时，黄文秀在一旁俯下身子，饱含热泪的说道：“读书人，不能让书本受委屈。”正是她这种打心眼里热爱书籍、尊重知识、热心助人的品质，令观众动容。其实在生活中的大部分时候，最打动人心的话语，常常都是简单朴素的，尤其是有过了一定阅历后，越容易被这样真诚的台词打动。

往后的人生里，在落后山村里长大的小女孩桂平，无论是否前往城市过别样的生活，有了文化知识，她便可以如电影《秀美人生》的海报一样，在色彩斑斓的画卷中，筑起属于自己的梦，更懂得享受那青山、稻田、蝴蝶、鲜花……

2020年10月17日是第七个国家扶贫日，想到国家还有许多个像桂平一样理应获得平等受教育机会的小女孩，不禁有些悲观与无奈。但是转念一想，国家还有更多像黄文秀这样读书改变命运又乐于帮扶他人的基层女干部，顿时心中充满暖意。读书让人抵抗孤独，同时也凝聚智慧，这部电影适合每一位读书人观看，读书人能看到黄文秀品格的珍贵，更能透彻领悟读书摆脱贫困的意义。