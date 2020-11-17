《妈祖回家》：行到水穷处，坐看云起时

上世纪90年代，在家中彩电里看到过关德辉站在海边唱歌的MV，深深记住了他。彼时他出道不久，四大天王风头正劲，关德辉出道被誉为“小郭富城”，从外型条件来看，关德辉确实与郭富城有几分神似。到了新世纪，网络下载开始盛行，唱片行业的急速衰落，关德辉也鲜少推出新作。想不到无意看到一部电影《妈祖回家》，他居然在片上出演男二号，看过电影不免有些激动，尤其是这部电影，也正好讲述了海边的故事。

电影《妈祖回家》讲述福建沿海小船主吴天桂与台籍老兵林奇伟阴差阳错交换了命运的故事，里面的台籍老兵林奇伟正由关德辉饰演。解放后，林奇伟因思念家人，想方设法回到台湾与他们团聚，然而却苦无机会。另一边，由演员赵亮饰演的小船主吴天桂也试图偷渡到台湾，原因说来有些无奈，因吴天桂在解放前娶了三房太太，然而新中国成立后，村委会找上了门，要求他的几房姨太太离婚分家，因为颁布的新《婚姻法》里要废除一夫多妻制。至此，吴天桂与林奇伟在妈祖面前发誓，结为异姓兄弟，决心一同前往台湾。

我们身外内陆地区，可能对妈祖不太了解，这是一位诞生于莆田湄洲岛的海神，也是以中国东南沿海为中心的海神信仰，又称天妃、天后、天上圣母、娘妈等等，是船工、海员、旅客、商人和渔民共同信奉的神祇。在台湾，有着1500多万信众，庙宇超过一千座。电影《妈祖回家》中，吴天桂与林奇伟正是依托着对妈祖的信奉，才最终得以与家人团圆。

得益于福建作家王鸿的中篇小说《台北来信》对妈祖文化的诚挚，电影将两位信奉妈祖的结拜兄弟故事讲得曲折动人，也将一段特殊背景下的台海历史精彩呈现。相较于老兵林奇伟的机智，影片中吴天桂的憨厚更引观众有共鸣。

吴天桂虽娶了三房妻子，且三房太太都时常给他脸色看，但他绝不厚此薄彼，始终对三位太太忍让，正因此，三房太太不愿与其分开，吴天桂无奈之下携全家与林奇伟一同踏上了私渡台湾的危险旅程，不料在海中遭遇事故。

初到台湾，人生地不熟，吴天桂做着苦力工作维持生计，即便如此，他仍拼命找寻自己结拜兄弟的亲属，四处打听其家人的下落。有人说吴天桂太傻，他却说：“我们在妈祖面前发过誓。”因为信念，因为对亲情的感同身受，也因为义气，吴天桂从未来放弃过找寻，哪怕流落街头，他也不失信心和勇气。

正是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，最终吴天桂完成了自己的承诺，找到了林奇伟的家人。时光如梭，1989年流落台湾的吴天桂终于借奉妈祖像回内地谒祖进香的契机，回到了故乡，这一别已是三十七年。回到故乡，家人重聚，观众也因此等共情潸然泪下。

纵观吴天桂这个人物，虽称不上有勇有谋，但是他以一位平凡的信众的身份，完成了极不平凡的使命，度过了自己颠沛流离却也精彩纷呈的一生。吴天桂的人物性格，让我想起了唐朝诗人王维的一首诗词：“行到水穷处，坐看云起时。”哪怕是走到水的尽头去寻求源流,抑或是坐看上升的云雾千变万化，顺其自然，坚持信念，时间自然会给人们想要的答案。如此说来，《妈祖回家》里刻画的小船主吴天桂，即便是小人物亦不乏诗意。