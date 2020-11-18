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万茜六亲不认的步伐上热搜，粉丝们为什么喜爱这样的偶像？

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2020-11-18 21:15:26

在最新的《姐姐的爱乐之程》里，万茜和李斯丹妮模仿周星驰刘德华在电影《整蛊专家》中的走路方式引发观众爆笑。

万茜随后发布一条视频，视频里和化妆师一人端一个水杯，模仿到位，在酒店浴室、走廊、房间穿梭，这六亲不认的步伐真的太好笑了，姐姐果然不需要包袱。

魔性的步伐、洗脑的音乐让视频成功出圈，网友们一边爆笑一边评论“这是什么沙雕操作”。同时，因为动作看起来简单易学，网友们也跟风进行了二次创作，争相模仿。

万茜在沙雕路上越走越远的同时，粉丝们反而越来越爱她了，相比传统的美图物料，这种不按常理出牌的短视频给粉丝们带来了更多的欢乐和惊喜，毕竟，这样真实有趣的灵魂，谁会不爱呢？

万茜曾经说过，要做个戏里的疯子，和自己喜欢的自己，清醒地“自个儿成全自个儿”。

万茜一直都是一个既理性又率性的人。相比一个只是提供影视作品的演员形象，万茜在生活和幕后展示出的自在与快乐的形象，显然更加丰富和有趣。

今年的《浪姐》和《爱乐之程》让万茜人气飙升，在综艺中，我们见到了与荧屏和舞台上完全不一样的万茜，散发着不一样的魅力。

特别是在《爱乐之程》这样的轻综艺中，万茜找到了真正适合她的节奏。在节目中，她有属于自己的定位，面对具体的工作安排，能够提出更多合理性建议，面对姐姐们，她又能和大家打成一片，玩得嗨起。

粉丝们其实非常喜欢看到偶像真实的生活和工作状态，这让粉丝们感觉到与偶像的距离更近，更有归属感。当万茜拿出卡祖笛乱吹一通的时候，没有人会苛责她不专业，弹幕里反而是“姐姐好可爱”“茜姐太搞笑了”的称赞。

万茜出道18年来，积累了非常多的铁杆粉丝，很多粉丝跟随万茜多年，陪她经历过低谷，经历过默默无闻的时光，也经历过爆火后的喧嚣热闹，热爱的心始终如一。在万茜粉丝心中，偶像不再是高高在上的模样，不再是求而不得的幻想，偶像的真正魅力，在于能否给自己带来更多的正能量和快乐。

这几年来，万茜的演技也在不断提升、资源变得更多更好，但当初她的那种率性可爱，始终没有变过。综艺节目中那些自然而然的可爱反应和举动，都会让粉丝确信，自己喜爱的那个憨憨的率真的万茜，会一直陪伴大家。

当然，在二次传播上，万茜的铁粉们也功不可没，心灵手巧的粉丝们把万茜画成可爱俏皮的形象，赢得了更多人的喜爱。

如今这个时代，精致的皮囊越多，越让人意识到，有趣的灵魂是多么强大而稀缺。万茜经历过低谷，也终于迎来了事业上升期，在荧幕和舞台之下，万茜从来都没有变过，始终是那个率性真诚、憨憨可爱的美丽女人。

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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