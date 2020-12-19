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《光语者》：阳光是怎样刺穿孤独的？

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2020-12-19 13:26:07

鉴于当下人们生活已经离不开手机等电子产品，所以经常有网友提出类似问题：在密闭的空间里，没有电子产品的情况下，你能够一个人生活多久？

看完了2020年最后一部纪录电影《光语者》后，让我想起了上述经常会遇到的假设性问题，因为驻守在中国北极黄河站的科学家刘杨，他要负责极区的空间环境观测，私人的电子设备使用是受到限制的，他们要面对的就是（长时间）在密闭空间里，一个人生活。

2020年即将过去，这一年充满了魔幻色彩，突发的Y情让所有国人都措手不及，在接受着病毒给人类带来的困苦同时，也深刻感受到大自然的力量。观看了纪录片《光语者》之后，对大自然有了更进一步的了解。这部由中国和挪威合拍的纪录电影，充分展现着在极端环境之下，人与人之间并不应该是冷漠。北极熊距离人类10米以内的距离，是不允许开枪的，人在地球的最北边，陌生人碰到了面，是会拥抱的，那都是在赞叹：我们活着，并且，活着真好。

我们知道，在北极是有极夜的特殊环境的，中国北极黄河站位于北纬78°55'、东经11°56’的挪威斯瓦尔巴群岛的新奥尔松，在这里的每年10月至次年的3月是处于完全极夜状态，此时最适合光学的连续观测，但是对于观测的科学家本人来说，他要经历艰苦的长达四个月没有太阳的时间。在挪威斯瓦尔巴群岛的新奥尔松小镇上，有着分属于不同国家的科考站点，而我国的黄河站是一栋独立的二层小楼。电影《光语者》将中国科考站的科学家刘杨博士度过的120个极夜记录了下来。

挪威是一个幸福指数最高，可是自杀率也最高的国家，在此生活的30个人在小镇上过着与世隔绝的生活。每天早上醒来他们需要面对的是若干台全天空极光成像仪，以及一台极光光谱仪，显然，科研的工作的艰苦的，尤其是在与世隔绝的环境下，要面对的是极致的孤独，而且还不能随心所欲的使用电子产品，否则会影响仪器设备的使用。在科考人员进行每天的数据检查，以及磁力计和宇宙噪声接收机的运行维护时，时间从他们指缝间流过，但是却感受不到光阴的流逝，因为正处在极夜环境。虽然人无论是身处何地都避免不了孤独，但是要极端的环境之下，人的孤独也开始放大，变得无法描述，只有通过影像让《光语者》的主创给观众们传递。

经历了120天的极夜环境，也正好覆盖了中国人的农历新年，刘杨博士将一个人在异乡度过中国的农历新年，每逢佳节倍思亲的情怀暂且不说，小镇上寒冷的极夜是会让人难以想象的。然而，刘杨博士过年的方法让却观众仿佛是在观看一部春节公益宣传片，他将如同一个宿舍楼的小镇居民们过上了中国年，甚至用中国传统习俗——包饺子来感染全镇上的人。仅仅是一个有饺子的晚餐，却让新奥尔松充满了年味。原本大家同住在小镇上，保持着友好的且有适当距离感的关系，但是因为这一顿饺子，让人倍感温暖。

度过了这120天的极夜，在新奥尔松小镇以南的朗伊尔城，那里居住着一群欢快的“地球最北的居民”，他们会在3月伊始，举办一场盛大的欢迎活动，欢迎什么呢？欢迎阳光洒满大地。地球的最北居民们，过着有规律的阴面与阳面，他们比我们当中的任何人都渴望阳光，等到阳光真正来临的这一天，地球最北方有一个节日，被称之为“太阳节”。

生活在内陆、天天能见到的阳光的我们未曾想，阳光能被这些地球最北方的居民赋予极高的崇拜，这一群人便是“光语者们”。看完电影《光语者》，感受着他们共度太阳节，也感受到的是地球最北方的信仰。那种信仰，可以刺穿心中的孤独。

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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