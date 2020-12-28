《温暖的抱抱》：愿你的怪，在TA眼里是可爱

美国南部的女作者奥康纳曾在上世纪60年代写道：“所有人都将死于心碎。”但她没有强调的是，所有的完美主义者，都将死于心碎。12月31日上映的电影《温暖的抱抱》就是讲述一个完美主义者的故事，而在电影里看到的，是一位心碎者被治愈的过程，爆笑且温暖。

在我们的日常生活中，看到齐刘海的成年男性，多少是有些怪怪的，男演员常远在《温暖的抱抱》里就扮演这样一位怪怪的钢琴老师鲍抱。对整洁与完美有着深深执念的鲍抱，时刻要保持着发型的整齐与完美，时刻要拿起梳子整理刘海，终于在长时间的内心挣扎后不堪忍受，决定结束自己的生命。就在鲍抱决定准点完成自己最后的计划的当天，他与个性率真的宋温暖相遇了……这一场意外的转角相遇，从此改写了鲍抱与宋温暖两个人的命运。

电影从齐刘海先生鲍抱对生活的极致完美主义展开，也是从他的心碎展开，他即使想不开了，也要自己一切都按计划进行。只见他语气淡定地打电话安排后续事宜，而在千钧一发之际，及时赶来的宋温暖揪住其头发力挽狂澜，挽救了他的生命，随之，也挽救了他的生活。李沁扮演的宋温暖出场方式极为特别，虽与鲍抱相识于一场交通意外，但随后在音乐比赛上的一场即兴表演将电影的气氛烘托得非常好，极具喜感。《温暖的抱抱》作为一部跨年喜剧，有着《你是我的阳光》这种音乐剧一般的开场声势，感染力非常到位。除了音乐之外，电影剧情还有着非常多的让人动容的生活场景，比方说男女主角一起逛夜市、一起吃路边摊红烧肥肠、一起抵抗邻里的干扰等，都能让观众产生共鸣。

感染力极强的电影插曲是电影的亮点之一，但《温暖的抱抱》还有一大亮点便是在演员阵容方面，堪称豪华：曾与常远在《西虹市首富》等作品中多次搭档的沈腾，出演妙手神医贾医生，他所在的心灵疗养院能把病人的病情加重，独创的回光返照疗法令人忍俊不禁。他在影片中与常远默契演绎喜感十足。还有乔杉扮演假仁假义的王为仁、马丽扮演的斗气邻居、艾伦扮演的体育裁判、魏翔扮演的灵车司机等，这几位组成“喜剧抱抱团”使整部电影的笑料连连。

另外，近年电视作品频出的90后小花李沁，人如其名，有着沁人心脾的笑容，此次出演《温暖的抱抱》女主角宋温暖也是首次挑战喜剧电影。她脸上洋溢的笑容极具感染力，观众看了温馨和幸福感扑面而来。在电影中，宋温暖是一位大大咧咧，爱吃肥肠爱喝啤酒的原创歌手，相较于以往甜美可人的角色有着强烈反差，李沁把宋温暖这个角色驾驭的极为到位，面对这样一对不爱整洁的女孩，观众不仅不觉得反感，甚至会觉得她率真可爱。正是宋温暖的率真，一步步改变了鲍抱，让鲍抱感觉自己拥有了朋友和家人，感受到了内心的安定与温暖。宋温暖与鲍抱在相识后踏上逗趣无比的互助旅程，二人名字联合起来便是“温暖的抱抱”。

在遇到宋温暖之前，所有人都觉得鲍抱有点怪，可是在遇到了宋温暖之后，她眼里的鲍抱却有点可爱。这一电影情节，很容易让观众产生联想，想起自己的亲人和朋友，其实是人都会有一些自己的爱好，但是在家人与朋友那里，那些奇怪的爱好都得到了包容，陌生人初看觉得很怪，真正有包容心、有爱心、有善心的人却习以为常。

年关将至，像《温暖的抱抱》这样的跨年喜剧应该在家人或朋友的陪同之下观看，总有一些奇奇怪怪，在另一个人眼里是可可爱爱。总要相信这个世界是有爱的，愿2021年所有人都能从一个温暖的抱抱开始。