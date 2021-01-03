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若生活很难，那《送你一朵小红花》赶紧支棱起来

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2021-1-3 15:08:50

“世界上没有伟大的人，只有普通人迎接的巨大挑战。”美国海军上将哈尔西如是说。当下的我们，每一个普通人都在迎接挑战，无论是求学的孩子、走上社会的成年人，还是身体机能逐渐退化的老年人……在面对挑战时，我们会遇到各种事态的变化，脆弱的人可能随时会被生活打趴下，变得麻木。

若生活很难，那《送你一朵小红花》赶紧支棱起来

在看完电影《送你一朵小红花》后，一定能感知到生活比我们想象的还要难，尤其是家里有重病患者，三代人都有可能被一个病人拖住，此时的贫穷显得异常冷冽。当然，也正是在看完这部电影后，才知道这世间比我们想象的还要美好，尤其是在18岁时自己有爱着的人，身边有爱着自己的人，沿途有美不胜收的自然风光。

若生活很难，那《送你一朵小红花》赶紧支棱起来

与韩延导演前几年作品《滚蛋吧！肿瘤君》一样，《送你一朵小红花》也是一部以抗癌为题材的故事片，不同的是，《滚蛋吧！肿瘤君》让观众看到了友情，而《送你一朵小红花》在易烊千玺和刘浩存两位新生代演员的演绎之下，结合了青春与爱情的主题，也更直白地面对死亡。

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作为一部少有能看得到爱情、看得到青春的剧情片，《送你一朵小红花》把亲情和爱情讲的细腻真实，易烊千玺的每一个细微表情和动作，都在演绎着一位18岁男孩的反叛和悸动。也是因为有这样优秀的演员，才能电影的每一场戏都值得细细品味。

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易烊千玺饰演的韦一航在遇到刘浩存饰演的马小远之前，是一个垂头丧气的中学生，虽然癌症已经被治愈，但随时面临复发的可能性，所以他也并没有抱着很积极与病魔做斗争的态度活着。然而，在遇到家境、身体状况，都不如自己的马小远之后，韦一航对生活改变了态度。马小远热情、积极的生活态度感染了韦一航，也让韦一航初恋了。在十八岁的年纪，爱与生命是同样重要的事情，甚至从某种意义上来说，爱是比生命更重要的事情。

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相信不仅仅是韦一航，很多人都曾因为初恋而从此改变了人生的态度，我们每一个普通人都会经历挫折，强者在于敢于面对挫折，甚至向挫折发起挑战。这部电影展示了所有面对困难作出顽强斗争之人的精气神，病友会里的人们互相鼓励：“与病魔化干戈为玉帛。”那么我们每一个健康的人呢？我们只能选择倔强，只有咬牙打败过困难的人才能昂首阔步地拥有属于自己的小红花。

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影片用了很大的篇幅去铺垫生与死的问题，但无论是健康的人还是病人，活着的每一天也要尽量把生命的质量提高。影片的最后，爸爸妈妈给韦一航录制了一段视频，令所有观众潸然泪下：“人活着都害怕失去，但是面对这种害怕最有力的反击就是认真活好每一分钟、每一秒钟。”

若生活很难，那《送你一朵小红花》赶紧支棱起来

2020年我们都经历了许多，也应该懂得了更多……所以《送你一朵小红花》是在提醒我们珍惜眼前所拥有的，过好每一天珍惜每一天，自会有散发光芒的小红花给我们奖赏。这正好是影片想和观众来探讨的一种生活态度：如果幸福很短暂，那么《送你一朵小红花》能让人不颓不丧；如果生活很难，那么《送你一朵小红花》能让人支棱起来。

若生活很难，那《送你一朵小红花》赶紧支棱起来

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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