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《战狼2》：狭隘的民族复仇主义和爱国主义

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2018-1-25 12:35:00

    杨晓林 

摘要：《战狼2》成为中国史无前例的“票房怪兽”，成为现象级的作品，好评如潮。但静心分析，存在三个问题：主题上是狭隘的民族复仇主义和爱国主义；叙事上事理逻辑不严谨；角色脸谱化严重。因为与奥斯卡需要的普世价值观主题和艺术上的“完满主义”有相当的距离，申奥的败北也在情理之中。

关键词：战狼2；狭隘的民族主义和爱国主义；事例逻辑；脸谱化；申奥败北

 

截至2017年8月18日，《战狼Ⅱ》在中国市场的累积观影人次达到了1.4亿，成功超越了《泰坦尼克号》北美市场观影人次1.38亿的记录，荣登“单一市场观影人次”全球榜首。 2017年10月26日《战狼2》以56.81亿的票房成绩成为中国电影票房最高，位列全球票房榜第55名，成为中国史无前例的“票房怪兽”，由此也成为一个现象级作品。民间、电影界、学术圈和政府宣传部门一边倒的叫好，朝野齐贺，可谓口碑和票房双丰收。《战狼2》俨然为主旋律电影找到制胜法宝，媒体亦是好评如潮：

“《战狼Ⅱ》与诸如《敢死队》《第一滴血4》甚至《血战钢锯岭》这类好莱坞电影性质很相近，最大的亮点都是将爱国主义与动作戏结合，吴京的打戏拳拳到肉，而且各种先进武器装备轮番亮相，再加上在异国拯救同胞和难民的情节，各种大规模战争场面再现，完全击中观众的燃点”（《信息时报》评）。[1]

“《战狼Ⅱ》就是一部爱国主义旗帜高高飘扬的大片，冷锋再有虎胆，若无强大的国家机器作龙威，再怎么只身犯险，也无非是个人英雄主义在抖威风”（《凤凰网》评）。[2]

“这部电影的热映如同中国军人形象与国家实力在国际社会的一次‘路演’。透过这场‘路演’，中国向世界展示了中国军人‘一日为战狼，终身为战狼’的铮铮铁骨，也在以一种全新的视角向世界宣示——中国的发展，是世界和平力量的壮大，是传递友谊的正能量” （《人民日报》评）。[3]“有好的品相，糅合了武打、爱情、奇观、战争、社会、喜剧等各种类型元素”等等。

诸如此类溢美之词，如天女散花般的铺天盖地而来。

硝烟散尽，尘归尘，土归土，美誉之词稍歇。让我们静心分析本片票房火爆的社会文化心理以及电影在主题、叙事、角色设定等方面存在的问题，做一些商榷和探讨，对今后主旋律动作片的创作也是一件非常有意义的事情。

 

主题：狭隘的民族复仇主义和爱国主义

“和平与发展”是当今时代主题，也是全世界的共识。中国的“武”字，作为会意字，楚庄王最先解读为：“夫文，止戈为武”（《左传·宣公十二年》）。这种“止战”思想反映了中国文化对“兵凶战危”最为清醒的认识。但本片的核心词，不是“止戈”而是“扬威”。《战狼2》承继《战狼1》“犯我中华者，虽远必诛”的主题，将战场由不法之徒横行的中国边陲之地，摆到了战火纷飞的非洲，具有了评论家所言的“国际和人类视野”。冷锋个人目的是寻凶复仇，国家给予他的使命是救回生命受到威胁的侨胞，他的行动动机看似合乎天理人情，无可厚非。但冷锋所秉承的行动准则却是“以牙还牙，以血还血”式狭隘的民族复仇主义路线，高举的也是狭隘的爱国主义的旗帜。“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人！”思想在战争年代，显得正义凛然，气壮山河，充满着大无畏的英雄主义气概，但时移世易，现在是和平时期，国家和民族之间偶有局部战争，若以快意恩仇的江湖方式处理之，则冤冤相报何时了？昔吴越争雄，战前范蠡劝句践说：“臣闻兵者凶器也，战者逆德也，争者事之末也。阴谋逆德，好用凶器，试身於所末，上帝禁之，行者不利”。一个政治上成熟的国家和他的民众绝不会不明白这个道理，但是，当举国上下为冷锋“扬我国威”的“非洲之战”呼呼雀跃，引以为豪时，我们是否该冷静的思考一下，这到底是一种怎样的社会心理和心态？

有豪言说：“有一个国家自艰难困苦中崛起，建国之初击败美、英、法在内的十六国联军，62年击溃印度，69年击退苏联，79年打瘫越南——哪怕与超级大国兵戎相见，也未曾退让半步；就算与整个世界对抗，也从未有过败绩。她，就是我们伟大的祖国！”“影片给我们构筑了这样一幅盛世图景：也许你会对祖国的一些现状很不满，但是不得不承认：能够生活在最安全的国度，是多么的幸福！当美国大使馆选择关门大吉的时候，中国大使馆的所有人员却在竭尽全力地庇护海外侨胞，海军方面甚至还出动了航母编队。当侨胞的生命受到严重威胁时，站到你身后的，永远是你的祖国。”对于这种思维的根源，作者也说的很明白：“大汉帝国有三句振聋发聩的话语仍然流传至今：‘明犯强汉者，虽远必诛’、‘寇可为，我复亦为；寇可往，我复亦往’、‘汉秉威信，总率万国，日月所照，皆为臣妾’。”[4]

本片的主旨，总有这种“寇可为，我复亦为”思维逻辑在，而“日月所照，皆为臣妾”的思维显然又是一种强权思维。也是就说，他人若用贼寇的方式对待我，我也可用贼寇的方式对待他，因为我是“强汉”，是“天朝上国”。但“日月所照，皆为臣妾”的“天下共主”心态，无疑就是“拥有海洋四方”的“成吉思汗”（Genghis Khan）思想的翻版，无论如何不符合“天下承平日久”的“时宜”，不合当下的世界发展潮流。

中国沉沦了近百年，现在以和平的方式崛起，各方面都飞速发展。但是若以张扬舞爪的“战狼”形象和做派傲视世人，则有违“命运共同体”的精髓——倡导平等与博爱，民主与和平，强调“仁义教化”、“以德服人”、“柔以怀远”，主张“协和万邦”、兼济天下的王道，反对强者为王的霸道。所以我以为，虎视眈眈，嗜血成瘾的“狼性”绝不应是我们中华民族的心性和追求，也不应该融入我们的血液里，甚至成为我们民族基因的一部分（我比较崇拜的文化反思作品《狼图腾》认为中国文化“羊性”太过，而“狼性”不足，所以呼吁狼性的回归。尽管不认同，但我认为作者姜戎在认真思考问题）。在以往的好莱坞大片中，美国总用上帝视角来看待一切，以“世界警察”自居，常常陈兵海外，威慑天下。美国英雄总是自以为是的“惩恶扬善”，俨然正义的使者。在本片里，这种情形被移植，变成了中国特种兵以“世界警察”自居，不但以寡敌众，完胜凶悍强大欧洲雇佣军，而且威服“非夷”，红旗一飘扬，交战双方统统放行，归国的道路畅通无阻。这在一定程度上折射中美两国的实力此长彼消，但同时，56亿票房也反映出“天朝上国”普遍存在的一种傲慢自大的社会心理。

纵观历史，中华民族除了汉唐帝国开疆拓土，雄风威仪远慑四夷，成吉思汗的铁骑踏上欧洲土地，被称之为“黄祸”外，历来都是积贫积弱。及至鸦片战争以来，被列强欺凌，一直以一个弱者的形象站在国际舞台上。近年来由于中国综合国力的上升，国家在国际上的形象也大有改观。而《战狼2》展现的中国形象是一个“国际警察”的形象，这个形象是张扬的，侠义的，同时也是打不死的“超人”。这个“超人”远赴海外，将“犯我中华者，虽远必诛”。影片实际上是满足了国人“站起来”“强起来”心理需求。军舰上飞向白人雇佣军反派头顶的导弹，很难不让稍有历史常识的观众联想到一百多年前“甲午战争”败于海上的耻辱，以及西方白人列强的欺凌，由此得到一种雪耻的快意和“民族复仇”的满足感。

中华民族历来的传统是“以德报怨”，强调“仁者无敌”，不战而屈人之兵，“远人不服，以德来之”。《战狼2》调动了民众对国家“强起来”的自豪情绪，但是这种情绪的表达不是以“德服”和“施惠”，甚至“以德报怨”的方式，而是以“武慑”和“威服”的方式表达出来，不能不说是二元对立战争思维的延续。若所有的伤害都被“以牙还牙”，加倍奉还，那么国际争端和战乱何时能休？复仇主义，不管是个人的还是民族的，历来都是战乱、灾难和死亡和的渊薮，若盛赞之，长其气焰而不反省，不管对于家庭还是民族，都将是灾难性的。自电影诞生以来，一方面是“复仇电影”以武侠片、侦探片、悬疑片、战争片等类型电影的形式大行其道，但另一方面，“反复仇电影”也以这些类型片的形式给狂热好战的血腥复仇者敲警钟，唱挽歌，如2017年的张扬导演的《皮绳上的魂》的主题就是对家族复仇主义的批判。况且《战狼2》建构的伤害和复仇情节，几乎都是建立在了被迫害的妄想之上的。电影充斥着反派极端过火的暴戾杀戮，这为复仇提供了必须的前提和理由，观众的怒火被点燃，冷锋于是成了他们期望的“替天行道”的英雄好汉，他如武林高手一样大开杀戒，严惩来自欧洲或美洲的恶人，满足了观众民族复仇主义的观影期待。

《战狼2》的传达出的主旋律意图非常明显：绝对正确的是体制，军人的天职是服从，黑人与黄人一家人，中非人民有友谊爱和平，交战方敬畏强大的中国，而敢与中国特种兵为敌的西方白人雇佣军必然是自蹈死地。虽然观众心理明白，国旗护体，护照防身，纯属臆想，但是我们希望是这样。可以说，《战狼2》迎合了当下民众心中对中国崛起后可以“耀武扬威”，可以扬眉吐气的想象，这才是票房火爆的最为根本的原因。

但恰恰是这一点，最需要反省。

 

叙事：事理逻辑不严谨

作为动作类型片，《战狼2》故事循规蹈矩，与《敢死队》《惊天危机》《虎胆龙威》《太阳泪》《第一滴血》系列等无数的好莱坞大片一样，了无新意。在那些作品中，好莱坞动作明星如施瓦辛格、史泰龙、尚格云顿、道恩·强森、李连杰、成龙等扮演的退休警察、退役军人、休假特工、遭处分的特种部队成员等，在度假旅游或者其他公干的过程中，卷入犯罪集团或者敌对势力的制造的麻烦事件中——或者破坏公共安全，或者颠覆国家，这些不死的英雄不顾胁迫、陷害、围剿，与大阴谋家和坏人斗智斗勇，最终完胜强敌，拯救了亲人，也拯救了无辜的平民，使国家免于邪恶的威胁，使失衡的秩序得以恢复。只不过《在战狼2》中，主角成为了中国退役特种兵，圆了国人的英雄梦的同时也圆了国人“笑傲非洲”“强起来”的“中国梦”。

《战狼2》故事看起来合情合理，但在叙事上事例逻辑不严谨，槽点颇多。作为动作片，很多情节的推进仅仅是为了满足对动作场面本身的呈现，显得简单而牵强，“急转弯”和“强制刹车”之处甚多，编排的痕迹过于明显。现“吹毛求疵”地试举几处分析之。 

其一，《战狼2》最解气桥段就是开场一脚踹飞强拆恶霸。拆迁队威胁冷锋，说等他走了要弄死战友一家，这段实在过于夸大。在法治的中国境内，面对警察，目无王法的暴力拆迁草菅人命，竟然连烈士家属都不放在眼里，冷锋如梁山好汉一般为了让战友的家人可以安然无恙只好替天行道？现实中哪个为了经济利益的强拆头子敢当着军人和警察面甩枪带棒，耀武扬威？电影院的观众渴望有正义力量教训“强拆大队”，于是冷锋恰逢其时的就出现了。本段可以说是合乎观众情绪但不合事理的典型桥段。

其二，本片开始设置的冷锋与龙小云之间的情感线是一条明线，前期也做了大量的铺垫，被开除军籍的冷锋本是因找杀害龙小云的凶手来到非洲，观众以为影片会沿着这条线走向“复仇模式”或“反复仇模式”，但剧情接着却拐了个弯，开启了“救护模式”：冷锋突然被卷入一场非洲国家的叛乱——中国军队无法在非洲实行武装行动撤离华侨，作为退伍老兵，冷锋无法忘记曾经作为军人的使命，本可安全撤离他却回到了沦陷区展开生死营救，带领身陷屠杀中的同胞和难民逃亡。影片完全把前面的铺垫悬置了起来，给观众一种断线后另起炉灶的感觉，叙事“硬转弯”，明显偏离了走向。

其三，眼看着冷锋就要被围杀，但在千钧一发之际雇主强令大反派“老爹”撤退，“老爹”一言不合就杀了雇主，再掉转头来对付冷锋，逻辑上也说不过去。最后冷锋展开国旗，内战双方都要礼让，伴随着雄壮的背景音乐冷锋的难民彻底畅行无阻，据说现实中确有其事，但是总觉得还是太顺利了些。

其四，救了众人的冷锋因为患上瘟疫，竟然被忘恩负义的中国白眼狼们赶出了厂房，然后女主角搀扶着去山洞疗伤，冷锋天赋异禀命不该绝，女主角藏有“陈博士研制出的新药”，她于是妙手回春，冷锋竟然奇迹般的痊愈了。这个“峰回路转”没有任何的必然性，人物的行动没有精神的波动和情感上的犹豫，全是偶然的堆积。接着“查克拉”丝毫无损的冷锋不计前嫌的返回去继续拯救世界，从赤手空拳到匕首、枪支，甚至坦克，冷锋样样精通，竟然也就干掉了大批拥有重型武器的白人雇佣军，这几乎就是古龙和金庸小说中“大侠无敌”的路数。

其五，好的电影作品在叙事上应该“张弛有道”，通过抒情段落和“闲笔”让叙事节奏松紧得宜。但本片在叙事上“绷”的太紧，打斗和枪战情节连接的过于紧密，缺乏“放松”，有种让观众喘不过起来的感觉。特别需要指出的是，但凡优秀的动作片，需要“暴力美学”，需要精彩的打斗，需要美妙复杂和高难度的动作设计，因为这会给观众以生理快感，但快感背后，更需要人性的矛盾纠结和激烈的性格冲突，再精彩的动机设计，也要建立在一个合乎情理的故事上。这一点，《战狼2》还需完善。

 

角色：脸谱化严重

《战狼2》的人设一言概之，就是奥特曼打怪兽的路数。有着很明显的动作片商业类型化的套路：孤胆英雄暴虐脑残对手，颜值美女是英雄的慰藉和奖品。

主角冷锋是007、美国队长这一类的孤胆英雄的中国版。在祸乱不断的非洲大陆，冷锋一出场就开启“主角光环”，以一己之力在水下擒拿水贼海盗，拯救整艘商船；当整船人员抵达战火纷飞，疾病肆虐的非洲时，特种兵冷锋加退伍兵何建国和连枪都不会拿的富二代卓亦凡，就足以暴虐全世界最厉害的雇佣兵以及非洲的反政府武装，命定的打不死的“小强”。特别是冷锋，不但所向披靡，染上瘟疫也可以用活人抗体疫苗起死回生，这种人设，更是童话加科幻的“奥特曼”路数。

雇佣军被设计成毫无人性的“怪兽”，幼稚而且弱智，没有任何政治头脑，完全被集体脸谱化为异想天开的杀人机器。在《战狼1》中雇佣军头子因为冷锋杀了他劫持人质的弟弟，所以他千里之外也要夺冷锋首级，这个也在情理之中。但在《战狼2》中，一小撮雇佣兵就可以在一个国家纵横无忌，神挡杀神，佛挡杀佛。雇佣军首领“老爹”，拿钱执行任务，应该尽量减少麻烦，减少损失，但他似乎对自己人员的伤亡毫不在意和心痛，完全不拿自己兄弟们的性命当回事，完全沦为了没有情感的杀人机器，在追捕陈博士的过程中，遇到了冷锋的一再阻挠，他竟然认定，杀死冷锋并且抢走冷锋护送的小女孩，就可以凭借疫苗成功地统治这个国家，不知抱有这种愚蠢想法的恶人有原型，还是主创在脑洞大开的想当然？

尔后原本是为了巨额佣金而来卖命的雇佣军为了杀冷锋，竟然连雇主都杀了，因为他要取而代之。而叛军首领，既然可以发动政变挑起暴动，说明他也是一个能力出众的厉害角色，肯定拥坌众多，而轻易的被干掉后，却连一个为他出头的亲信都没有，人设无论如何也太牵强随意。“老爹”一路追杀冷锋，与冷锋和背后的共和国（中国领事馆，中国工厂，中国军舰）为敌，那么他建立新的政权后，和强大的中国为敌到底对他有何好处？而交战双方一见中国的国旗，竟然让开大道放行，几乎成了冷锋的盟友一般。把老爹带领的雇佣军塑造成杀人机器和怪兽，极尽抹黑对手之能事，完全是为了反衬中国军人“高大全”和“伟光正”，这种人设水准，完全就是“奥特曼打怪兽”级别，是为了人物打斗的需要想当然。

 

结语

好多文章称本片为中国首部军事动作片，这个说法并不严谨，有夸大之嫌。表现个人英雄主义和集体英雄主义的军事动作片，中国影史上不乏优秀之作，如《渡江侦察记》（1954）《平原游击队》（1955）《铁道游击队》（1956）《上甘岭》（1956）《奇袭》（1960）《洪湖赤卫队》（1961）《小兵张嘎》（1964）《英雄儿女》（1965）《三进三城》（1965）《奇袭白虎团》（1972）《智取威虎山》（1972）《智取华山》（1972）《敌后武工队》（1995）《冲出亚马逊》（2002）《铁道飞虎》（2016）《明月几时有》（2017）等，台湾则有《太极旗飘扬》（2004）《赛德克·巴莱》（2012）等。《战狼2》则是强调了动作性，和这类片子承继脉络非常清晰。

2017年《战狼Ⅱ》代表中国内地报名参加2018年第90届奥斯卡外语片提名的名单，被认为“配得上竞逐奥斯卡标准的电影：国内票房高企，北美票房相对不俗，有话题度，反恐主题具有世界性的价值观，品质也有一定保障。”[5]但最终毫无悬念地落选。究其原因，《战狼2》作为一部主旋律商业电影，尽管在情感渲染和情绪煽动上非常成功，很容易地让“爱国心”爆棚的中国观众陷入一种集体狂欢和自高自大的心理满足快感中，但影片在主题方面狭隘的民族主义和爱国主义，叙事方面的不严谨、人设方面严重的脸谱化，必然与奥斯卡需要的普世价值观主题和艺术上的“完满主义”有相当的距离，申奥的败北也在情理之中。

 

杨晓林：同济大学电影研究所所长，编剧，博士生导师。

 

[1] 《战狼2》单片力挽暑期档颓势，被赞媲美好莱坞大片。人民网 [引用日期2017-08-01.

[2] 《战狼2》票房大爆的背后：英雄梦让你无所不能。凤凰网 引用日期2017-08-01]。

[3]  用阳光心态品读“战狼”。人民网 [引用日期2017-08-12]。

[4]樱殇之恋：《战狼2：超级英雄“京刚狼”》。原文地址：http://i.mtime.com/lixiaoyao131420/blog/8013319/

[5] 《战狼2》代表内地申报奥斯卡够格吗？ 新浪网2017-10-12。 

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战狼2 (2017)

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战狼2/Wolf Warriors Ⅱ(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1762178/blog/8029168/
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