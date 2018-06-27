《绑匪》：绑架绑匪的孩子

新加坡动作惊悚片。故事比较复杂，一波三折，节奏也比较快，但是多数影迷看完之后会感到堵心，注定本片难成经典。父亲林盛发卖肾、绑匪抽被绑架者的血来勒索以及绑匪后期的无底线杀人等桥段让人一时不好适从。这个绑匪没有底线，是最垃圾的一个绑匪，绑错人，绑成穷人家孩子，父亲筹了50万已经卖掉房子和肾，绑匪还死咬着非要100万才罢休。绑匪后来又杀死自己前妻，不顾女儿死活，以及最后拿到钱却还要试图撞死林盛发和他儿子。

事情是这样的：司机林盛发和太太分开，儿子林伟祥跟自己住，倒也快乐，不久妻子带着律师索要儿子抚养权。一日，放学后林伟祥和同学孙耀龙去电玩城玩，耀龙父亲是富翁，绑匪本想绑架同学，却不料绑成林伟祥了。绑匪要林盛发36小时内筹集100万。

林盛发卖房、贷款、卖肾，只筹到了50万，绑匪不肯罢休，还每天抽林伟祥的血逼迫林盛发。绑匪前妻是耀龙继母-孙太，已和绑匪有一女儿。偶然中，林盛发开车“绑架”了他们女儿，并悉心照料，博得小孩好感。林盛发联系孙太，愿意交换人质，不料无耻的绑匪又趁机掳走女儿。发了善心的孙太帮助林盛发，把绑匪的钱丢给林盛发，以让他换取林伟祥。这时候嗜钱如命的绑匪杀死了孙太，并同意与林盛发一手交钱一手交人质。

交易完成，绑匪却又开车撞向林家父子，受伤双方又展开撕斗，绑匪终于被林爸爸在水中溺死。打斗的全程，林伟祥只能眼睁睁看着，如果父亲真的被打死，后果不堪设想。

