指尖微赚，如何通过朋友圈营销助中小企业获利呢

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从图文时代到PC时代，再到移动互联网时代，广告主对于广告投放的需求始终有增无减。



无论是新产品还是在市场上已经占有一席之地的产品，广告仍然是获取用户，增加销量的不二法门。根据CTR媒介智讯发布的《2017年中国广告市场回顾》显示，2017年仅仅以电梯为场景的电视广告和海报广告收入就分别上涨20.4%、18.8%，其他像视频，短视频等也呈上涨趋势。



随着互联网发展，人与人，企业与人之间链接点越来越多，粘性却越来越弱，这也大大地影响了广告行业的发展。因此，广告主们能否准确辨析广告发展的前沿趋势，未来将成为其在各自行业内决胜的关键。

移动广告如何才能帮助企业获利呢？



广告主的核心诉求始终是，让广告产生最大的效益，包括品牌形象的塑造以及最直接的销量

转化。

广告投放的精细化运作，也主要从两方面下手：一是目标人群对焦准确，制作合适的内容，找准渠道；二是通过大数据广告监测服务，杜绝广告虚假流量占用资源，降低广告成本，获取最大效益。

1. 目标人群对焦准确

了解广告效果，优化广告策略，影响移动广告的因素繁杂且瞬息万变，我们必须不断地对投放策略进行调整与优化，才能令广告收益最大化。







数据管理平台多维度、全时段分析用户数据，将用户静态属性与动态数据结合，勾勒最精准的人群画像，帮助客户进行全方位、智能化的用户画像分析，大幅度提高移动广告投放效率。

2.利用大数据驱动广告投放

精准投放，是未来广告营销的关键，精准投放极大程度上可减少广告费用的浪费，让广告转化率更高，从而实现让收益最大化。

在平台选择上，在数字化、移动化的驱使下，国内广告市场的高速增长会更倾向于集中到大的广告平台上，而广告主从自身利益角度出发，也会更倾向于选择优质的头部社交平台进行广告投放。

指尖微赚的业务

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