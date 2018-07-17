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指尖微赚，如何通过朋友圈营销助中小企业获利呢

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2018-7-17 10:17:22

指尖微赚，是国内领先的自媒体服务公司， 亦是全国媒体广告交易平台。平台拥有近百万的活跃用户，所有用户都是通过了实名认证的真实用户，不存在虚假流量，为您的投放提供保障。同时指尖微赚基于入驻媒体数据库分类，使投放变得精准而高效。平台积累了大量个人媒体数据分类，根据个人特性、喜好及朋友圈的好友类型，对投放媒体进行了有效的分类，为广告主选择性投放提供了依据，使广告投放更精准更省钱。

从图文时代到PC时代，再到移动互联网时代，广告主对于广告投放的需求始终有增无减。


无论是新产品还是在市场上已经占有一席之地的产品，广告仍然是获取用户，增加销量的不二法门。根据CTR媒介智讯发布的《2017年中国广告市场回顾》显示，2017年仅仅以电梯为场景的电视广告和海报广告收入就分别上涨20.4%、18.8%，其他像视频，短视频等也呈上涨趋势。


随着互联网发展，人与人，企业与人之间链接点越来越多，粘性却越来越弱，这也大大地影响了广告行业的发展。因此，广告主们能否准确辨析广告发展的前沿趋势，未来将成为其在各自行业内决胜的关键。

 

移动广告如何才能帮助企业获利呢？


广告主的核心诉求始终是，让广告产生最大的效益，包括品牌形象的塑造以及最直接的销量

转化。

 

广告投放的精细化运作，也主要从两方面下手：一是目标人群对焦准确，制作合适的内容，找准渠道；二是通过大数据广告监测服务，杜绝广告虚假流量占用资源，降低广告成本，获取最大效益。

 

 

1. 目标人群对焦准确

 

了解广告效果，优化广告策略，影响移动广告的因素繁杂且瞬息万变，我们必须不断地对投放策略进行调整与优化，才能令广告收益最大化。



数据管理平台多维度、全时段分析用户数据，将用户静态属性与动态数据结合，勾勒最精准的人群画像，帮助客户进行全方位、智能化的用户画像分析，大幅度提高移动广告投放效率。

 

 

2.利用大数据驱动广告投放

 

精准投放，是未来广告营销的关键，精准投放极大程度上可减少广告费用的浪费，让广告转化率更高，从而实现让收益最大化。

 

在平台选择上，在数字化、移动化的驱使下，国内广告市场的高速增长会更倾向于集中到大的广告平台上，而广告主从自身利益角度出发，也会更倾向于选择优质的头部社交平台进行广告投放。

 

指尖微赚的业务

微信朋友圈转发、微博转发、QQ空间转发、微信群转发、视频弹幕转发、评论、点赞、APP下载推广，APP刷量、刷注册、刷评论等。

标签： 营销(35) 推广(1) app(9)
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楼主

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2018-7-17 10:19:15

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1 楼

义气的李亦树 170439682

义气的李亦树

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