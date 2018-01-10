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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>大圈子，小圈子，卡片游戏那些事（七）

大圈子，小圈子，卡片游戏那些事（七）

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2018-1-10 12:29:33

1、关于关门

卡片会关门吗？如果关门这件事情需要写一堆申请表、报告，还需要协调技术部门进行对应处理的话，我估计卡片不会关门。因为我怀疑时光的团队里，绩效考核书里都没有卡片大富翁这一块，所以谁愿意做这个吃力不讨好的事情哪。毕竟新建一个项目，会有或有收益。但是裁撤一个项目……如果裁撤的成本大于维护，那就不如不变应万变先。

那么如此说来，卡片还有机会中兴吗？中兴？还华为哪？别想多了，时光连内容用户都不维护了，还会重新投入精力维护卡友？传统社会，重要的是存量，传统传承，贵族精神。互联网时代，重要的是增量，不恋过往，不畏将来。别说卡片了，其实时光也挺尴尬的，当初还和豆瓣齐名了。评分有豆瓣，买票有猫眼，谁还会想到什么第一个提起时光哪。当然了，抱了万达的大腿，短期内吃喝不愁。


2、关于人气

当卡片宣布取消回收的时刻，真是耐人寻味的一刻。过去，卡友抱怨回收，因为维护小号太麻烦，客户体验不好。现在，卡友抱怨取消回收，因为有回收，大家还对卡片还多个念想，所谓见面三分情，连半个月一次的省亲都没有了，感觉真的是淡了。这可能是压倒卡片人气的最后一根稻草，从此珍贵卡片烂在箱子，冗余卡片闲置屋顶，就像阶层没有流通机制的社会缺乏活力一样，卡片没有流通也变成了末日街道一样的所在。


3、关于实物换卡

2017年有个卡友提出用张国荣换往年的时光台历，启发了我。我把一些全新的、闲置的书啊、实物什么的，拿出来换金币换限量，大部分我还都包邮，为大家客观上提供了一个无风险套利的机会。当然，这里面没有什么高尚的动机，也无须什么高尚的动机。所以合作愉快最好，冷嘲热讽也自便，只是你给我实物打折的时候（，也麻烦提供一个渠道计算限量和金币的公允价值。


4、关于其他

写几句金桔吧。

过去流氓啊、打劫什么的总要被吐槽的，现在被流氓是一种惊喜，被打劫是一种荣幸。有些事情就是这样讽刺，热闹的时候嫌烦，失去的时候嫌冷清。

过去，大家因为寂寞来玩卡片，现在来卡片玩的是的寂寞。

好像从2012年开始，我们就说卡片衰落了，但是每一年我们都发现，过去的一年原来已经是辣么的美好。2017年过去了，我很怀念他。

 

下面开始是广告，可以迅速走开了，广告之后啥也没有了。

    


闲鱼搜索 卡片大富翁 欢迎来电来询

已投票人数：7人

截至时间： 2018-2-9 12:28:45

你为楼主打几分（ 多选 最多1项 ）

再也不想见到这个人
希望多几个这样的人
跟我有啥关系
懒得投票

先投票才能查看结果

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公主说：“啥？”

楼主

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2018-1-10 15:41:16

现在每个财神能合七八套左右。希望每年至少能发一次限量，奥斯卡~~

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熟归熟，一样告你诽谤~~
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1 楼

至尊宝 3850315

至尊宝

 
 
2018-1-10 15:42:01
每年一次。。。。。牛郎织女相会啊
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公主说：“啥？”
回复 举报
站着看球 3029766

站着看球

 
 
2018-1-10 21:46:18
求打劫，求流氓
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铁公鸡，一毛不拔
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2 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

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