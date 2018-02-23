普卡换卡周期表2017/6/8开始

卡梅隆限量进入卡片，1238限量隐退，好莱坞佳人限量回归，发现对卡片还是有热情。之前玩卡片都想着炒限量、囤货，但又没有好方法刷到多多的限量，花了很多时间合的限量屈指可数。拿到过比较贵的是张国荣的春光乍泄，隐退后错过了很多限量，于是想合多一点限量，当时又有人求张国荣卡片，想着卡片总有一天会消失的，反正我合不了，何不成人之美呢，于是把春光乍泄卖了，又用G买了不少白菜限量来合卡。回来后发现新的普卡合一套能有4800的金币，于是又想着以后只合4800了，于是开始想着清套。从去年6月真正开始清套，7月中旬合卡大赛，那时3-4天换一轮卡，就算用糖果刷卡也要很久才能合完。因为8月底有一场关于职业生涯的关键考试，自己没有完全准备好，于是只能退出比赛（红色为未清套套装），专心准备考试去了。当然，最后也顺利通过考试了。之后寨卡活动停了，合卡大赛也停了，卡片又进入了寒冬。现在求限量也难，最后的心愿就是清套了。可是8个月过去了还没有一个周期，最近一次换卡隔了16天，又有得等了。等了那么久也不在乎等更久，听说最近有新普卡，有点小期待，但是快10天了也没个影子，唉，还是希望卡片能继续下去。
2018/2/22
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