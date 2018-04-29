虚惊一场，帖子回来咯

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精细鬼
让管理员和使者沟通看看，没准能恢复
Maryandmax
精细鬼
Maryandmax
这是什么意思？这是这组有过的最有意义的帖子之一，见证了你的无私奉献和努力啊
花田松鼠员外
叶非墨
叶非墨
那个帖子很好的呀，想不通。
主要是不知道是人删还是机删？
寂静幽斋
心疼一下，这是都不让玩了，哈哈
李白也很努力啊
违反了那条规定啊？让管理员给个理由啊。
给力的微笑
我昨天活动三帖子也被删了，给我吓死，找机锅也没用。只好给他们那个邮箱发了邮件说明，今天给我恢复了，你可以试一下
JasonRobot
应该是你头像太丑了吧
yezie
问问违反哪条了？
财迷菌
强迫症患者虚度
夜雨独行
A管理员有权限删B管理员的帖子吗？
See兄
马塔叔叔
我一直认为楼主是在义务做着管理员的事情
马塔叔叔
这种不排版的帖子占着首页位置这么久，实在忍无可忍举报了一下，没想到.....
哈哈哈哈，高兴死了，世界终于整洁了~~
强迫症患者虚度
JasonRobot
有可能是时光的bug，之前我的也被删过，找客服投诉就给恢复了，不过帖子里的图片都挂了
乂丢丢
可能是什么新的审查制度吧，可能有些电影名字都是敏感词？
回来就好
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