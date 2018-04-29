网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>虚惊一场，帖子回来咯

虚惊一场，帖子回来咯

加入收藏

2018-4-29 22:41:46

精细鬼，您好，十分遗憾！您在时光网发布的标题为：限量助攻合套目标二百套（完成164套） 赞助限量合套免费送 , 内容违反互联网管理规定予以删除处理。如对处理结果持有疑义，可通过注册邮箱将意见反馈service@mtime.com，以便进一步沟通。特此告知，感谢配合。 帖子回来咯。

--------------------
铁公鸡，一毛不拔

楼主

回复 举报
2018-4-29 22:44:55

让管理员和使者沟通看看，没准能恢复

--------------------
you are my best friend，you are my only friend
回复 举报

1 楼

Maryandmax 9770989

Maryandmax

 
 
2018-4-29 22:57:42
心都凉了
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

2018-4-29 23:01:23
可以试一下，万一恢复了呢
--------------------
you are my best friend，you are my only friend
回复 举报
Maryandmax 9770989

Maryandmax

2018-4-29 23:03:33
没封我的号已经很满足咯
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-4-29 22:55:37

这是什么意思？这是这组有过的最有意义的帖子之一，见证了你的无私奉献和努力啊

--------------------
回复 举报

2 楼

花田松鼠员外 6785817

花田松鼠员外

 
 
2018-4-29 22:58:32
想来想去想不出哪里犯规了啊
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-4-29 23:02:09
心疼我鬼一分钟，我们还是佛系玩卡，魔系卖卡吧
--------------------
1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
回复 举报

3 楼

叶非墨 7434449

叶非墨

 
 
2018-4-29 23:04:28
只好近墨者黑咯
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

2018-4-29 23:06:46
噗！哈哈，那我很开心！下次一起垄断一张卡
--------------------
1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
回复 举报
叶非墨 7434449

叶非墨

2018-4-29 23:08:49
你指哪我打哪
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

2018-4-29 23:10:26
妥了！让我们将奸商传承下去，响应习大大的中国自信
--------------------
1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
回复 举报
叶非墨 7434449

叶非墨

 
 
2018-4-29 23:17:27

那个帖子很好的呀，想不通。

主要是不知道是人删还是机删？

--------------------
回复 举报

4 楼

寂静幽斋 12482959

寂静幽斋

 
 
2018-4-30 13:25:02
帖子回来咯
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-4-29 23:20:52

心疼一下，这是都不让玩了，哈哈

--------------------
风中一匹狼
回复 举报

5 楼

李白也很努力啊 7368506

李白也很努力啊

 
 
2018-4-30 13:25:09
帖子回来咯
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-4-29 23:36:49

违反了那条规定啊？让管理员给个理由啊。

--------------------
希望大家活得像电影一样精彩`
回复 举报

6 楼

给力的微笑 911828

给力的微笑

 
 
2018-4-30 13:25:16
帖子回来咯
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-4-29 23:57:17

我昨天活动三帖子也被删了，给我吓死，找机锅也没用。只好给他们那个邮箱发了邮件说明，今天给我恢复了，你可以试一下

--------------------
Don't ask for answer all the time, cause you can find it out by yourself, dont fear, just try!
回复 举报

7 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-4-30 0:00:11

--------------------
Don't ask for answer all the time, cause you can find it out by yourself, dont fear, just try!
回复 举报

8 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-4-30 0:02:42

--------------------
Don't ask for answer all the time, cause you can find it out by yourself, dont fear, just try!
回复 举报

9 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-4-30 9:59:51
我去申诉啦
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-4-30 7:53:35

应该是你头像太丑了吧

--------------------
回复 举报

10 楼

yezie 4030990

yezie

 
 
2018-4-30 10:00:06
一语点醒梦中人
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-4-30 8:37:31

问问违反哪条了？

--------------------
精神病人思维广，2B青年欢乐多！
回复 举报

11 楼

财迷菌 3574503

财迷菌

 
 
2018-4-30 9:59:36
恩，我去申诉了
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

2018-4-30 11:50:02
没排版
--------------------
回复 举报
强迫症患者虚度 10477104

强迫症患者虚度

 
 
2018-4-30 9:27:48
把要卖的卡发出来
--------------------
在地狱中仰望天堂
回复 举报

12 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

 
 
2018-4-30 9:59:27
等我囤完再说，嘿嘿
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-4-30 10:52:54

A管理员有权限删B管理员的帖子吗？

--------------------
节制游戏，热爱生活！http://my.mtime.com/app/card/friend/1058296/ 闲置限量交易 http://i.mtime.com/SKyou/blog/8015879
回复 举报

13 楼

See兄 1058296

See兄

 
 
2018-4-30 10:59:42
可以
--------------------
回复 举报
马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 
2018-4-30 11:01:11

我一直认为楼主是在义务做着管理员的事情

--------------------
回复 举报

14 楼

马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2018-4-30 11:41:28

这种不排版的帖子占着首页位置这么久，实在忍无可忍举报了一下，没想到.....

哈哈哈哈，高兴死了，世界终于整洁了~~

--------------------
回复 举报

15 楼

强迫症患者虚度 10477104

强迫症患者虚度

 
 
2018-4-30 12:02:31
哼哼，那我天天去你那发乱码
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

2018-5-1 15:11:46
--------------------
Don't ask for answer all the time, cause you can find it out by yourself, dont fear, just try!
回复 举报
JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-5-1 17:22:38
哈哈
--------------------
回复 举报
强迫症患者虚度 10477104

强迫症患者虚度

2018-5-1 17:22:55
那我天天举报~~喔耶
--------------------
回复 举报
强迫症患者虚度 10477104

强迫症患者虚度

 
 
2018-4-30 13:13:21

有可能是时光的bug，之前我的也被删过，找客服投诉就给恢复了，不过帖子里的图片都挂了

--------------------
时光不早
回复 举报

16 楼

乂丢丢 10317548

乂丢丢

2018-4-30 13:15:04

可能是什么新的审查制度吧，可能有些电影名字都是敏感词？

--------------------
时光不早
回复 举报

17 楼

乂丢丢 10317548

乂丢丢

 
 
2018-4-30 13:21:02
哈哈哈，申诉成功，帖子回来啦
--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报
精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-4-30 14:36:48

回来就好

--------------------
Don't ask for answer all the time, cause you can find it out by yourself, dont fear, just try!
回复 举报

18 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
卡片大富翁游戏交流 13808

RSS订阅

卡片大富翁游戏交流

43570名成员28703个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 